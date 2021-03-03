BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı

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Yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin yeni komedi dizisi Acans'ın yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bir fragman ile açıklandı.

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Ali Yorgancıoğlu ve Can Yücel'in yönetmenliğini yaptığı, senaristliğini ise Ayberk Çınar’ın yaptığı yerli komedi dizisi Acans, 11 Mart'ta BluTV'de başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Algı Eke, Derya Alabora, Birkan Akyol, Can Sertaç Adalıer ve Melisa Berberoğlu gibi isimler bulunuyor. Ayrıca diziye Ali İhsan Varol ve Mansur Ark gibi ünlü isimler de konuk olacak.

Dizi için verilen tanıtım yazısı ise şöyle: Yazdığı reklamın setine gitmeyen yazar, yağmayan yağmurun sesini duyan ajans başkanı, yazar olma niyetiyle yola çıkıp müşteri temsilcisi olan müştem.

Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.

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