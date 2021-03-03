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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı

    Türkiye'nin en büyük yerli video akış platformu olan BluTV'nin yeni komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı. Dizi 11 Mart'ta başlıyor. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    03 Mart 2021, 15:30 (5 gün)
    2,1b
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    BluTV'nin yerli komedi dizisi Acans'tan fragman yayınlandı, yayın tarihi açıklandı
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    Yerli video akış platformlarından biri olan BluTV'nin yeni komedi dizisi Acans'ın yayın tarihi geçtiğimiz saatlerde yayınlanan bir fragman ile açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Netflix’in Dota animesi Dota: Dragon's Blood'dan yeni resmi fragman paylaşıldı"

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    Ali Yorgancıoğlu ve Can Yücel'in yönetmenliğini yaptığı, senaristliğini ise Ayberk Çınar’ın yaptığı yerli komedi dizisi Acans, 11 Mart'ta BluTV'de başlayacak. Dizinin oyuncu kadrosunda Bülent Emrah Parlak, Algı Eke, Derya Alabora, Birkan Akyol, Can Sertaç Adalıer ve Melisa Berberoğlu gibi isimler bulunuyor. Ayrıca diziye Ali İhsan Varol ve Mansur Ark gibi ünlü isimler de konuk olacak.

    Dizi için verilen tanıtım yazısı ise şöyle: Yazdığı reklamın setine gitmeyen yazar, yağmayan yağmurun sesini duyan ajans başkanı, yazar olma niyetiyle yola çıkıp müşteri temsilcisi olan müştem.

    Bahsi geçen fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.



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    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    K konusancpu 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Yok yok yeni nesil beceremiyor bu işi
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    Sebnem Ferah 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Dijital platformlar geldi güzel işler izleriz dedik, TV'den beter oldu.
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    WINTER IS COMING (Engin E.) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    bein de bi komedi var tatil acentasında geçen direkt onun reklam ajansı versiyonu olmuş fragmana göre
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    A azizfikri 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok komik. Yüreğim dayanmaz bu kadar komediye.
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    tobepeople 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Küfür TV desek daha doğru olur , en azından çocuğu olanların almasını tavsiye etmiyorum.
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    marsk35 (Marsk KY) 4 gün ( Mesaj Silindi ) tobepeople
    Hiç biri enes batur kadar tehlikeli olmaz bırak paralı yerde rahat edelim. Tv lerdeki sansürlerden sıra bu platformlara tam gelmeden izleyelim.
    Yanıtla +3
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    from softwave 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Editör yanlışlıkla komedi dizisi yazmış herhalde
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    D dogan_yilmaz_ 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Onca adam oturuyor,nasıl daha kötüsünü yaparız diyor, ilginç
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    jahoon (murat uzun) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    FRAGMAN gelmese iyiymiş hayatımdan 1 dk daha boşa gitti
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    mementopolis (ULU BEY) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunu izleyecegiiz gidin "office" izleyin daha iyi.
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    Rachsuchtig 4 gün ( Mesaj Silindi ) mementopolis
    Kıyasladığın diziye bak
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    cocainbar (Cocain bar) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Hahahaha guldurmedi
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    2122 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    blutv, acans ve
    8 etiket daha komed dizisi yerli komedi blutv dizi ne zaman yayın tarihi konusu oyuncular Bilim ve Teknoloji
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