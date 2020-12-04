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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz

    BluTV'nin ardından Turkcell de bu hafta sonu ücretsiz olarak yayın yapacak. Bugün saat 21.00'den Pazar gecesine kadar TV+'ı ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
    2 hf.
    4,1b
    1
    28
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    4

    Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz
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    Uzun zaman sonra ilk kez bu haftasonu tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Turkcell, sokağa çıkma yasağı olacağı için Turkcell TV+’ı 3 günlüğüne herkesin kullanımına açıyor.

    Bugün saat 21.00’den 6 Aralık Pazar saat 23:59’a kadar TV+’taki tüm kanallar ve satın al izle, kirala izle filmleri hariç olmak üzere tüm dizi filmler ücretsiz olarak seyredilebilecek. TV+, web sitesi üzerinden izlenmiyor. Mobil uygulamalardan veya TV uygulamalarından TV+’ı izleyebilirsiniz.

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    TV+’ta ulusal TV kanallarına ek olarak S Sport, Sinema TV, FX, NAT GEO Wild, Discovery Channel gibi önemli kanallar da bulunuyor. Eğer hali hazırda TV+ abonesiyseniz ancak paketiniz spor, film vs. kanallarını kapsamıyorsa bile bu hafta sonu tüm kanalları ücretsiz olarak seyredebileceksiniz.

    Ayrıca Bkz. "Acun Ilıcalı'nın Netflix’e rakip platformu Exxen'in yayın tarihi açıklandı"

    Dunkirk, Spider Man Homecoming, Ölümlü Dünya, Yeşil Yol, Yüzüklerin Efendisi serisi, Interstellar, A Star Born, Ahlat Ağacı, Narcos, Supernatural, War of The Worlds gibi dikkat çeken yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

    Turkcell TV+’ın yanı sıra BluTV platformu da bu hafta sonu ücretsiz olarak yayın yapacak. Saat 21.00’den itibaren BluTV’yi de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.



    https://twitter.com/TurkcellTVPlus/status/1334771228029165568 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BlackEagles2 (Black Eagles) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Zaten evde herkes, açar Tv’den izleriz TV+ da içerik var sanki.
    Yanıtla +8
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    e_capkan (emre capkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tv+ tan daha iyi Başka hangi iptv platformu var ?
    gereksiz vs demiş bazı kişiler
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (21) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    .Eray. (ERAY ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    telefona yükledim baktm geri sildim benim için gereksiz
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    trustee. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    pc de kullanamıyoruz şuan. emülatör kurmak istemiyorum
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    Komplexholden 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    TV plus uygulamadan wireless TV'ye yansitiyorum filmi yansıtmıyor. Çok garip. Diğer hiçbir uygulamada sorun yok. Turkcell buna da bir engel koymuş herhal
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    Faydalı Bilgiler (Ayyıldız Türkiye) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çocuklar bugün 3 müthiş sinema filmi izlediler. Özel gösterim salon filmleri hariç neredeyse her kanal ve her film cumartesi-pazar ücretsiz.

    Ücretsiz Premier üyelik tanımlamış Turkcell,ve 5GB da TV Plus için hediye internet tanımlamış 3 hattıma da ayrı ayrı.

    Hattın tekinde hediye 5GB bitti,yarın da diğer hattan 2 film izleyecekler.

    Aile kategorisinde bilim kurgu olmayan,çizgi film olmayan faydalı filmler var çocuklar için.

    Eğer daha önce TV PLUS kullanmadıysanız bu fırsatı kaçırmayın,büyük ihtimalle hattınıza tanımlı Premier üyelik ve 5GB hediyesi var,TV Plus yükleyin kullanın. Tüm Sinema Kanalları şuan bedava ve arşivdeki filmlerin çoğu ücretsiz. Sadece özel gösterim adında birkaç film 7 TL vb ücretli.

    Önceki mesajımda TV Plus'ı öğdüm ama öyle ayda 50 TL masraf yapmaya değecek kadar değil. Ayda 12 TL'ye premium üyelik +20 GB verse 12 ay üye olurum kullanırım ama daha fazlasını haketmez bence. Zaten hergün 4 saat kullanılsa ayda 50 GB'dan fazla harcar.

    Superonline paketleriyle daha uyguna gelen satış seçenekleri tercih edilebilir bu durumda.
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    Kerros (Deniz Çoban) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunlarla uğraşacaklarına masaüstü uygulaması, browserdan izleme imkanı yapsınlar.



    Ya TV den izleyeceksiniz ya da telefondan. Basit bir şeyi dahi aylardır “yapıyoruz” diye öteleyip, boş kampanya peşindeler.
    Yanıtla +3
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    e_capkan (emre capkan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tv+ tan daha iyi Başka hangi iptv platformu var ?
    gereksiz vs demiş bazı kişiler
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    bugrayeyer (Bgr A) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) e_capkan
    Varsa yazsın birisi görelim ya :) Turkcell tv plus kullanın sonra yorum yazın arkadaşlar. Turkcell uygulama olayını bi türlü çözemedi akıllı tv uygulaması yok sanırım. Kendi kutusuda donuyo falan diyordular. Apple TV kullanan arkadaşlar Turkcell tv plus kullansın. Zaten kullandıktan sonra başka tv uygulaması kullanmayacaklar. Dizi ve filmleri de gayet yeterli.
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    Stand Alone (The Power of Faith) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Gereksiz bir platform, zaten bahsi geçen firma kadar kazık bir fiyat politikası hiçbirinde yok. Turkcell'de ayda 78 TL gelen tarife Vodafone'da 42 TL oluyor. Ben geçtim çok da memnunum. Turkcell kadar kazık bir firma yok.
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    Komplexholden 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ölümlü dünya ne idugu belirsiz traş bı filmmis. Sinemaya gitse bilet parasına üzülür insan. Bide Ahlat Ağacına bakayım
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    Faydalı Bilgiler (Ayyıldız Türkiye) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ben de önceki yıllar gereksiz boş uygulama diyordum. Önceki yıl Turkcell hem bedava TV plus üyeliği hem de TV plus'da geçerli 5GB hediye internet verince kullanmaya başladım ve alışkanlık yaptı. Şimdi ayda 12 TL premium üyelik alıp kullanmayı göze aldım. Tek sıkıntı harcadığı internet. Hergün 2 saat kullansan haftada 8GB ayda 30 GB civarı internet harcıyor. TV plus için sınırsız internet versin ayda 50 TL'ye hemen düşünmeden alırım.

    12 TLye üye olmak sıkıntı değil,sorun harcanacak internetin masrafı. Hediye 5GB 2 günde bitiyor.
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    Komplexholden 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Faydalı Bilgiler
    Arkadaşta gördüm beende kumandasında kanal değişim hızı inanılmazdı. Ben bu kadar hızlı kanal geçişi görmemiştim, bastığın anda direkt geçiyordu. İnterneti wifi alarak cozebilirsin hocam. Ayda 80-100 arası bı fatura olacak artık
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiye’deki en gereksiz platform.
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    tubytube (Tuby Tube) 2 hf. ( Mesaj Silindi ) Esxici
    Canlı yayınlarındaki akış kalitesi ve içerdiği farklı kanallardan dolayı gereksiz denilemez. Görüntü kalitesi de çok iyi bu arada, bence Vodafone TV çok gereksiz...
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    4135 kez okundu.
    19 kişi, toplam 21 yorum yazdı.

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