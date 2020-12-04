Turkcell TV+ bu hafta sonu herkese ücretsiz

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Uzun zaman sonra ilk kez bu haftasonu tam zamanlı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Turkcell, sokağa çıkma yasağı olacağı için Turkcell TV+’ı 3 günlüğüne herkesin kullanımına açıyor.

Bugün saat 21.00’den 6 Aralık Pazar saat 23:59’a kadar TV+’taki tüm kanallar ve satın al izle, kirala izle filmleri hariç olmak üzere tüm dizi filmler ücretsiz olarak seyredilebilecek. TV+, web sitesi üzerinden izlenmiyor. Mobil uygulamalardan veya TV uygulamalarından TV+’ı izleyebilirsiniz.

TV+ LIFECELL TV YAYIN VE ICERIK HIZMETLERI ANONIM SIRKETI Eğlence Ücretsiz 168.8 MB

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TV+ LIFECELL TV YAYIN VE ICERIK HIZMETLERI A.S. Eğlence Ücretsiz Cihaza göre değişir

TV+’ta ulusal TV kanallarına ek olarak S Sport, Sinema TV, FX, NAT GEO Wild, Discovery Channel gibi önemli kanallar da bulunuyor. Eğer hali hazırda TV+ abonesiyseniz ancak paketiniz spor, film vs. kanallarını kapsamıyorsa bile bu hafta sonu tüm kanalları ücretsiz olarak seyredebileceksiniz.

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Dunkirk, Spider Man Homecoming, Ölümlü Dünya, Yeşil Yol, Yüzüklerin Efendisi serisi, Interstellar, A Star Born, Ahlat Ağacı, Narcos, Supernatural, War of The Worlds gibi dikkat çeken yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

Turkcell TV+’ın yanı sıra BluTV platformu da bu hafta sonu ücretsiz olarak yayın yapacak. Saat 21.00’den itibaren BluTV’yi de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.

https://twitter.com/TurkcellTVPlus/status/1334771228029165568

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