Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BluTV ve Gain abonelik ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

    Dijital video platformları BluTV ve Gain, aylık ve yıllık abonelik üyelik ücretlerine zam yaptı. Peki hem BluTV hem de Gain için yeni abonelik ücretleri ne kadar oldu? İşte detaylar
    1
    BluTV ve Gain abonelik ücretlerine zam geldi Tam Boyutta Gör
    Yerli dijital içerik platformları BluTV ve Gain, bugün itibarıyla abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki vergi oranlarındaki artış nedeniyle fiyat artırma kararı alan BluTV ve Gain için yeni abonelik fiyatları ne kadar oldu? İşte detaylar

    BluTV ve Gain abonelik ücretleri zamlandı

    Hatırlayacak olursak BluTV için en son geçtiğimiz Eylül ayında zam yapıldı ve aylık abonelik ücreti 34,90 TL’den 49,90 TL’ye, yıllık abonelik ise274,80 TL’den 358,80 TL’ye yükseldi.

    Yeni zamla birlikte BluTV’nin aylık abonelik ücreti 49,90 TL’den 99,90 TL'ye çıkarken, yıllık abonelik ücreti de 358,80 TL'den 598,80TL'ye çıktı. Ayrıca 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL'ye sunulan paket, artık 49,90 TL'ye denk geliyor. Ancak BluTV ve Hepsiburada iş birliğinin devam ettiğini hatırlatalım. Ayda 14,99 TL'ye Hepsiburada Premium abonesi olarak BluTV’yi ücretsiz olarak seyredebiliyorsunuz. 

    BluTV'ye ek olarak bir diğer zam haberi ise Gain'den geldi. Platformun aylık ücreti 34,90 TL'den yaklaşık 3 kata yakın bir artışla 99 TL'ye yükseltildi. Öğrencilere ve akademisyenlere sunulan paketin fiyatı ise 11,90TL. Ayrıca ilk kayıt olan kullanıcılar için 1TL'lik abonelik kampanyası halen devam ediyor. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pendikten eminönüne nasıl gidilir regal nasıl bir marka dgs zor mu seni alfa erkeği yapacak 59 şey tarrington house hangi ülkenin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-57
    Acer Nitro 5 AN515-57
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız