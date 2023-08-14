BluTV ve Gain abonelik ücretlerine zam geldi: İşte yeni fiyatlar

BluTV ve Gain abonelik ücretleri zamlandı
Hatırlayacak olursak BluTV için en son geçtiğimiz Eylül ayında zam yapıldı ve aylık abonelik ücreti 34,90 TL’den 49,90 TL’ye, yıllık abonelik ise274,80 TL’den 358,80 TL’ye yükseldi.
Yeni zamla birlikte BluTV’nin aylık abonelik ücreti 49,90 TL’den 99,90 TL'ye çıkarken, yıllık abonelik ücreti de 358,80 TL'den 598,80TL'ye çıktı. Ayrıca 12 taksit seçeneği ile ayda 29,90 TL'ye sunulan paket, artık 49,90 TL'ye denk geliyor. Ancak BluTV ve Hepsiburada iş birliğinin devam ettiğini hatırlatalım. Ayda 14,99 TL'ye Hepsiburada Premium abonesi olarak BluTV’yi ücretsiz olarak seyredebiliyorsunuz.
BluTV'ye ek olarak bir diğer zam haberi ise Gain'den geldi. Platformun aylık ücreti 34,90 TL'den yaklaşık 3 kata yakın bir artışla 99 TL'ye yükseltildi. Öğrencilere ve akademisyenlere sunulan paketin fiyatı ise 11,90TL. Ayrıca ilk kayıt olan kullanıcılar için 1TL'lik abonelik kampanyası halen devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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