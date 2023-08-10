BluTV’nin yeni yerli dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium’un katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor

Dizinin başrolünde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal rol alıyor. Dizi 7. Berlin TV Series Festivali’nin Special Mention kategorisinde Stellar Cast ödülünü layık görüldü.
Hepsiburada Premium üyeleri BluTV’yi ücretsiz izleyebiliyor
Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus’u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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