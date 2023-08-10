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    BluTV’nin yeni yerli dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium’un katkılarıyla izleyiciyle buluşuyor

    BluTV’nin merakla beklenen orijinal dizisi Magarsus, Hepsiburada Premium’un katkılarıyla 10 Ağustos’ta izleyiciyle buluşuyor. 10 Ağustos saat 19.00'da dizinin ilk iki bölümü yayınlanacak.
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    BluTV’nin yeni yerli dizisi Magarsus izleyiciyle buluşuyor Tam Boyutta Gör
    BluTV’nin yeni orijinal yerli dizisi Magarsus, 10 Ağustos (bugün) saat 19.00’da ilk iki bölümüyle izleyicilerle buluşuyor. Hepsiburada Premium katkılarıyla hazırlanan dizi, iddialı kadrosu ve senaryosuyla 2023’ün dikkat çeken yerli yapımları arasında yer alıyor.

    Dizinin başrolünde Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul, Merve Dizdar ve Ercan Kesal rol alıyor. Dizi 7. Berlin TV Series Festivali’nin Special Mention kategorisinde Stellar Cast ödülünü layık görüldü.

    BluTV’nin yeni yerli dizisi Magarsus izleyiciyle buluşuyor Tam Boyutta Gör
    Magarsus, Çukurova'nın bir sahil ilçesi olan Sarıbahçe'de narenciye ticareti yapan Kurak Ailesi’nin hem kendi içlerinde cereyan eden hem de bölgede hakimiyet kurmaya çalışan dış güçlerle olan mücadelesini konu ediyor. Çekimleri Adana’nın Karataş, Sarıçam ve Yumurtalık ilçelerinde geçen dizinin set süresi ise yaklaşık 2 ay sürdü.

    Hepsiburada Premium üyeleri BluTV’yi ücretsiz izleyebiliyor

    Hepsiburada Premium’un katkılarıyla ekrana gelen Magarsus’u, Premium üyeleri üyelik süreleri boyunca hediye BluTV üyelikleri sayesinde 10 Ağustos’tan itibaren izleyebilecekler. Geçtiğimiz ay birinci yıldönümünü kutlayan Hepsiburada Premium’un 1 milyondan fazla üyesi bulunuyor.

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