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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, taraf ülkeleri yapay zekanın riskleri karşısında insan haklarını ve kişisel verileri korumaya yönelik ilk küresel yapay zeka kararını oybirliğiyle kabul etti. ABD tarafından önerilen ve 132 ülkenin katıldığı bu bağlayıcı olmayan karar, aynı zamanda gizlilik konusunun da güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, küresel yapay zeka kararının kabul edilmesinin ardından “Bugün, BM Genel Kurulu’nun 193 üyesi tek bir sesle konuştu ve birlikte, yapay zekanın bizi yönetmesine izin vermek yerine onu yönetmeyi seçti” dedi.

BM'den yapay zeka kararı

Karar mevcut haliyle yapay zeka sistemlerinin uygunsuz tasarımı, geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanımı hakkında genel çerçeve olma anlamını taşırken bağlayıcı yasal düzenlemeler için de bir temel oluşturuyor. İlgili kararda yapay zeka sistemlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasını baltalayabilecek riskler oluşturduğu da ifade ediliyor.

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BM kararı aynı zamanda ülkeleri de yapay zeka alanındaki düzenleyici yasaları geliştirmeye ve desteklemeye teşvik ediyor. Ek olarak teknolojinin uluslararası hukuka aykırı veya yetersiz önlemlerle kullanımına karşı uyarılarda bulunuluyor. Karar, risk ve önlemlerin yanında gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin eğitim, sağlık ve afet uyarı sistemleri gibi alanlarda yapay zekayı kullanmalarını destekliyor.

Avrupa Birliği Parlamentosu, 13 Mart tarihinde kapsamlı ve yaptırımı olan AB Yapay Zeka Yasası’nı onaylamıştı. AB Yapay Zeka Yasası, teknolojiyi risk temellerine göre ele alarak çeşitli yasaklar, engeller ve zorunluluklar getirmişti.

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BM ilk küresel yapay zeka kararını kabul etti