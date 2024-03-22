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    BM ilk küresel yapay zeka kararını kabul etti

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, yapay zeka teknolojisini düzenlemek ve kişi haklarını korumak üzere küresel temel oluşturacak ilk karar tasarısını kabul etti. İşte kararın detayları:

    BM ilk küresel yapay zeka kararını kabul etti Tam Boyutta Gör

    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, taraf ülkeleri yapay zekanın riskleri karşısında insan haklarını ve kişisel verileri korumaya yönelik ilk küresel yapay zeka kararını oybirliğiyle kabul etti. ABD tarafından önerilen ve 132 ülkenin katıldığı bu bağlayıcı olmayan karar, aynı zamanda gizlilik konusunun da güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

    ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, küresel yapay zeka kararının kabul edilmesinin ardından “Bugün, BM Genel Kurulu’nun 193 üyesi tek bir sesle konuştu ve birlikte, yapay zekanın bizi yönetmesine izin vermek yerine onu yönetmeyi seçti” dedi.

    BM'den yapay zeka kararı

    Karar mevcut haliyle yapay zeka sistemlerinin uygunsuz tasarımı, geliştirilmesi, dağıtımı ve kullanımı hakkında genel çerçeve olma anlamını taşırken bağlayıcı yasal düzenlemeler için de bir temel oluşturuyor. İlgili kararda yapay zeka sistemlerinin insan hakları ve temel özgürlüklerin korunması, geliştirilmesi ve kullanılmasını baltalayabilecek riskler oluşturduğu da ifade ediliyor.

    BM kararı aynı zamanda ülkeleri de yapay zeka alanındaki düzenleyici yasaları geliştirmeye ve desteklemeye teşvik ediyor. Ek olarak teknolojinin uluslararası hukuka aykırı veya yetersiz önlemlerle kullanımına karşı uyarılarda bulunuluyor. Karar, risk ve önlemlerin yanında gelişmemiş veya gelişmekte olan ülkelerin eğitim, sağlık ve afet uyarı sistemleri gibi alanlarda yapay zekayı kullanmalarını destekliyor.

    Avrupa Birliği Parlamentosu, 13 Mart tarihinde kapsamlı ve yaptırımı olan AB Yapay Zeka Yasası’nı onaylamıştı. AB Yapay Zeka Yasası, teknolojiyi risk temellerine göre ele alarak çeşitli yasaklar, engeller ve zorunluluklar getirmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Bat-Man 4 saat önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 21 saat önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 4 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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