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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Boeing, 2030 yılına kadar yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslim etmeye başlayacak

    Havacılık devi Boeing, uçakların sebep olduğu karbon emisyonlarını azaltarak minimuma indirmek için 2030 yılına kadar yenilebilir yakıt kullanan ticari uçakları şirketlere teslim etmeye başlayacak.
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    havacılık
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Boeing, 2030 yılına kadar yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslim etmeye başlayacak

    ABD merkezli uçak üreticisi Boeing, 2030 yılına kadar %100 yenilenebilir havacılık yakıtı kullanarak uçabilen ticari uçaklar teslim etmeye başlayacağını duyurdu. Boeing, yenilenebilir havacılık yakıtlarının, önümüzdeki yıllarda havacılık karbon emisyonlarını azaltmak için en güvenli ve en muhtemel çözüm olduğunu söyledi.

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    Boeing'in 2030 hedefi

    Yenilenebilir yakıtlara geçişteki en büyük zorluklardan biri, petrol bazlı jet yakıtından daha pahalı olmaları ancak geçtiğimiz yıl ABD Enerji Bakanlığı raporuna göre bu maliyet ARGE çalışmalarıyla düşürülebilir.

    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin 2050 yılına kadar karbon emisyonlarını 2005 seviyelerinin yarısına düşürme hedefi var. Boeing, %100 yenilenebilir yakıt kullanan ticari uçakları teslimata başlama hedefi 2030 olarak belirledi çünkü jet motorlu uçaklar tipik olarak yaklaşık 20 yıl hizmette kalıyor.

    Boeing Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Chris Raymond: "Sürdürülebilir havacılık yakıtlarında uzun bir inovasyon geçmişine sahip olan uçak ailemizin %100 yenilenebilir yakıtlarla uçma sertifikası, Boeing’in dünyayı daha iyi hale getirmek için yenilik yapma ve çalışma konusundaki derin bağlılığını önemli ölçüde ilerletiyor. Sürdürülebilir havacılık yakıtları kanıtlanmış, her gün kullanılıyor ve bir endüstri olarak birlikte çalıştığımızda yakın ve uzun vadede karbon emisyonlarını azaltmak için en hızlı ve en büyük potansiyele sahip." dedi.

    Boeing, son birkaç yıldır %100 yenilenebilir havacılık yakıtları geliştirmek için çalışıyor. 2018 yılında, şirketin ecoDemonstrator uçuş testi programında, FedEx Express ile birlikte yaptığı işbirliğiyle 777 Freighter kullanılarak  %100 yenilenebilir yakıt kullanılan dünyanın ilk ticari uçuşunu gerçekleştirildi.



    Kaynakça https://www.engadget.com/boeing-sustainable-fuel-2030-212846753.html https://www.boeing.com/company/about-bca/washington/boeing-will-deliver-commercial-airplanes-ready-to-fly-on-100-sustainable-fuel.page Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    TensorFlow kullandığını düşünüyorum.

    23 dakika önce
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    b

    1 saat önce
    Lagari Hasan Çelebi

    a

    1 saat önce
    CooL_ROMEO

    n

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Çevre için iyi haber.
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