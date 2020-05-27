Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek

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Sony, merakla beklenen konsolu PlayStation 5 için nihayet büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bloomberg ve Venturebeat tarafından yapılan haberlere göre Sony etkinliği 3 Haziran'da düzenlemeyi planlıyor. Konferansta hem PS5 oyunlarının hem de konsolun tasarımının tanıtılması bekleniyor.

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PlayStation mimari lideri Mark Cerny, geçtiğimiz Mart ayında bir geliştirici konferansı düzenlemiş ve PlayStation 5'in donanımını detaylandırmıştı. Cerny'nin konuşması tamamıyla teknik detaylardan oluştuğu için bildiğiniz gibi oyunseverler bu etkinlikten genel anlamıyla pek memnun kalmamıştı. Şimdiyse artık teknik detayları geride bırakıyor ve işin en heyecanlı kısımlarına geliyoruz. Önümüzdeki hafta Sony tamamıyla PlayStation 5 oyunlarına odaklanacak.

Etkinlikte birinci parti oyunlar haricinde ayrıca üçüncü parti oyunlara yer verileceği tahmin ediliyor. Bu oyunların neler olabileceği konusunda şu an için fazla bilgimiz yok. Sony muhtemelen yine PS-özel oyunlarıyla yeni nesil konsolunu beslemeyi planlanıyor. Yeni bir Horizon ve Spider-Man beklentileri var ancak elbette devam oyunları haricinde ayrıca tamamıyla yeni IP'ler de duyurulabilir.

Fiyatı için bir süre daha bekleyebiliriz

PlayStation 5'in fiyatı bir süre daha gizli tutulacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta konsolun tasarımı ve oyunlarını ilk kez görme fırsatı yakalayacağız. Fiyat kısmında ise Ağustos ayını beklememiz gerekebilir. Sony'nin Ağustos ayı için ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenleme planı olduğunu biliyoruz.

Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda. Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda beklediği yönünde bazı haberler vardı. Her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.

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