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    Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek

    PlayStation 5 oyunları ve konsol tasarımı önümüzdeki hafta resmen tanıtılacak. Büyük etkinlik için artık geri sayım başlamış durumda.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Bomba patlıyor: PlayStation 5 etkinliği önümüzdeki hafta düzenlenecek
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    Sony, merakla beklenen konsolu PlayStation 5 için nihayet büyük bir etkinlik düzenlemeye hazırlanıyor. Bloomberg ve Venturebeat tarafından yapılan haberlere göre Sony etkinliği 3 Haziran'da düzenlemeyi planlıyor. Konferansta hem PS5 oyunlarının hem de konsolun tasarımının tanıtılması bekleniyor.

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    PlayStation mimari lideri Mark Cerny, geçtiğimiz Mart ayında bir geliştirici konferansı düzenlemiş ve PlayStation 5'in donanımını detaylandırmıştı. Cerny'nin konuşması tamamıyla teknik detaylardan oluştuğu için bildiğiniz gibi oyunseverler bu etkinlikten genel anlamıyla pek memnun kalmamıştı. Şimdiyse artık teknik detayları geride bırakıyor ve işin en heyecanlı kısımlarına geliyoruz. Önümüzdeki hafta Sony tamamıyla PlayStation 5 oyunlarına odaklanacak.

    Etkinlikte birinci parti oyunlar haricinde ayrıca üçüncü parti oyunlara yer verileceği tahmin ediliyor. Bu oyunların neler olabileceği konusunda şu an için fazla bilgimiz yok. Sony muhtemelen yine PS-özel oyunlarıyla yeni nesil konsolunu beslemeyi planlanıyor. Yeni bir Horizon ve Spider-Man beklentileri var ancak elbette devam oyunları haricinde ayrıca tamamıyla yeni IP'ler de duyurulabilir.

    Fiyatı için bir süre daha bekleyebiliriz

    PlayStation 5'in fiyatı bir süre daha gizli tutulacak gibi görünüyor. Önümüzdeki hafta konsolun tasarımı ve oyunlarını ilk kez görme fırsatı yakalayacağız. Fiyat kısmında ise Ağustos ayını beklememiz gerekebilir. Sony'nin Ağustos ayı için ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenleme planı olduğunu biliyoruz. 

    Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda. Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda beklediği yönünde bazı haberler vardı. Her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi. 



    Kaynakça https://venturebeat.com/2020/05/27/ps5-e3-reveal-event/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-27/sony-is-said-to-plan-ps5-conference-for-as-early-as-next-week Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 2 dk.
    Vergilerle 7-8 bin tl ye satılacak konsol. Heralde playstation tarihinde en tr de az satılan ps bu olacak.
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    danlabilic (Danla Bilic) 6 dk.
    bomba değil balon patlayacak hazır olun ;))
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    FoBç 49 dk. yeni yorumcu
    Ne demek önümüzdeki hafta nasıl tanıtılacak nasıl bir etkinlik düzenlenecek böyle bir pandemi sürecinde
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    WienerWald (Arda ) 1 sa.
    Minimum 8000 tl bize geliş fiyatı. Ps4 ile gittiği yere kadar devam.
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    khytr89 (Hakan ) 47 dk. WienerWald
    TR fiyatının 750 - 800 doları aşacağını düşünmüyorum, şu anki güncel kurla 5.100 TL - 5.500 TL yapıyor. O zamana ne olur tabii bilinmez

    Uzatılmazsa PS5 geleceği zaman gümrük vergisi de %50'den %20 ye inmiş olacak. Black friday zamanına da yaklaşmış olacağız.

    Daha üstü olursa cihazı başka ülkeden getirtmek için insanları farklı yola sevk ederler.


    Elimden PS Vita hariç tüm PS'lar geçti şu an PS4 Pro var PS5 gelişmelerini takip ediyorum ama bu sefer Xbox Series X ' e geçme niyetim var. İş cihazı almayla bitmiyor, şu an hizmet açısından Microsoft , Sony'e ciddi fark atmış durumda.
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