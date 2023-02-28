Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ford'dan ilginç patent: Borçlunun arabası hacze kendi başına gidebilecek

    Otomotiv devi Ford, finans kuruluşlarına fayda sağlayacak sıra dışı bir teknolojinin patentini aldı. Kredisi ödenmeyen araca uzaktan el konulabilecek.           
    Oy Ver
    Borçlunun arabası hacze kendi başına gidebilecek Tam Boyutta Gör
    ABD'li otomotiv şirketi Ford, "Aracın geri alınmasına ilişkin sistem ve yöntemler" başlıklı bir patent aldı. Belgede, bir otomobil kredisi için birden fazla ödemede gecikme olması durumunda aracı kilitleme veya otomatik olarak hareket ettirme teknolojisi açıklanıyor.

    Sistem, şirketin internet erişimi ile donatılmış gelecekteki araçlarından herhangi birine kurulabilir. Yeni teknoloji araca el koymadan önce araç sahibini birkaç kez uyaracak. Bunlar göz ardı edilirse de banka, hız sabitleyiciden klimaya kadar aşamalı olarak önem taşıyan bazı işlevleri devre dışı bırakmaya başlayabilecek. Araç içinde hoş olmayan bir ses çalma özelliği olacağı da iddia ediliyor.

    İcra dairesine gönderilebilecek

    Buna ek olarak, teknoloji kapı mekanizmalarının bloke edilmesine izin vererek araç sahibinin araca binmesini de engelleyebilecek. Araçta yarı otonom sürüş sistemi varsa, banka aracı çekici ile icra dairesine çekmek için daha uygun bir noktaya alabilecek seçeneğe sahip olacak. Örneğin, araç sahibinin garajına giden yol. Tamamen insansız sürüş özelliklerine sahip olan araç ise kredi veren kurum tarafından belirlenen yere veya icra dairesine kendi kendine gidebilecek.

    Borçlunun arabası hacze kendi başına gidebilecek Tam Boyutta Gör
    Ayrıca, aracın kilometresi, durumu ve el koyma ile ilgili maliyetlere dayalı olarak aracın piyasa değerine ilişkin bir değerlendirme de yapılabilecek. Eğer el koyma bankaya aracın satışından elde edilecek potansiyel faydadan daha pahalıya mal olacaksa, araç bir geri dönüştürülmek üzere hurdalığa bile çekilebilecek. Diğer tüm patentlerde olduğu gibi Ford'un böyle bir sistemi gerçekten uygulamaya koyup koymayacağını ise zaman gösterecek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    Profil resmi
    bilgi@sayar 12 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

    Profil resmi
    AssetGroup 6 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

    Profil resmi
    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

    Profil resmi
    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    lol kısayol oluşturma win32 nedir miyoglobin düz kaslarda bulunur mu göz anjiyosu yaptıranların yorumları rms nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız