Ford'dan ilginç patent: Borçlunun arabası hacze kendi başına gidebilecek

Sistem, şirketin internet erişimi ile donatılmış gelecekteki araçlarından herhangi birine kurulabilir. Yeni teknoloji araca el koymadan önce araç sahibini birkaç kez uyaracak. Bunlar göz ardı edilirse de banka, hız sabitleyiciden klimaya kadar aşamalı olarak önem taşıyan bazı işlevleri devre dışı bırakmaya başlayabilecek. Araç içinde hoş olmayan bir ses çalma özelliği olacağı da iddia ediliyor.
İcra dairesine gönderilebilecek
Buna ek olarak, teknoloji kapı mekanizmalarının bloke edilmesine izin vererek araç sahibinin araca binmesini de engelleyebilecek. Araçta yarı otonom sürüş sistemi varsa, banka aracı çekici ile icra dairesine çekmek için daha uygun bir noktaya alabilecek seçeneğe sahip olacak. Örneğin, araç sahibinin garajına giden yol. Tamamen insansız sürüş özelliklerine sahip olan araç ise kredi veren kurum tarafından belirlenen yere veya icra dairesine kendi kendine gidebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.