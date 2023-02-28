Ford'dan ilginç patent: Borçlunun arabası hacze kendi başına gidebilecek

Tam Boyutta Gör ABD'li otomotiv şirketi Ford, "Aracın geri alınmasına ilişkin sistem ve yöntemler" başlıklı bir patent aldı. Belgede, bir otomobil kredisi için birden fazla ödemede gecikme olması durumunda aracı kilitleme veya otomatik olarak hareket ettirme teknolojisi açıklanıyor.

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Sistem, şirketin internet erişimi ile donatılmış gelecekteki araçlarından herhangi birine kurulabilir. Yeni teknoloji araca el koymadan önce araç sahibini birkaç kez uyaracak. Bunlar göz ardı edilirse de banka, hız sabitleyiciden klimaya kadar aşamalı olarak önem taşıyan bazı işlevleri devre dışı bırakmaya başlayabilecek. Araç içinde hoş olmayan bir ses çalma özelliği olacağı da iddia ediliyor.

İcra dairesine gönderilebilecek

Buna ek olarak, teknoloji kapı mekanizmalarının bloke edilmesine izin vererek araç sahibinin araca binmesini de engelleyebilecek. Araçta yarı otonom sürüş sistemi varsa, banka aracı çekici ile icra dairesine çekmek için daha uygun bir noktaya alabilecek seçeneğe sahip olacak. Örneğin, araç sahibinin garajına giden yol. Tamamen insansız sürüş özelliklerine sahip olan araç ise kredi veren kurum tarafından belirlenen yere veya icra dairesine kendi kendine gidebilecek.

Tam Boyutta Gör Ayrıca, aracın kilometresi, durumu ve el koyma ile ilgili maliyetlere dayalı olarak aracın piyasa değerine ilişkin bir değerlendirme de yapılabilecek. Eğer el koyma bankaya aracın satışından elde edilecek potansiyel faydadan daha pahalıya mal olacaksa, araç bir geri dönüştürülmek üzere hurdalığa bile çekilebilecek. Diğer tüm patentlerde olduğu gibi Ford'un böyle bir sistemi gerçekten uygulamaya koyup koymayacağını ise zaman gösterecek.

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