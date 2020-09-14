Borderlands 3, PS5 ve Xbox Series X’de 4K 60fps özelliği kazanıyor

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Gearbox’ın oyunu Borderlands 3, yeni nesil oyun konsolları arasında da var olabilmek için yenilikler kazanıyor. 4K çözünürlüğe yükseltmenin de dışında özellikler kazanan oyun, geliştirici firmanın PAX Online konferansında yaptığı sunumla birlikte yerel dört oyuncunu aynı ekranda oynamasına da imkan sağlıyor. Virüs döneminde bu özellik her ne kadar kullanılabilir olmasa da aynı evdeki Borderlands seviciler için faydalı olacaktır.

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Şimdiki nesil konsollara da güncelleme yoluyla gelecek olan ekran bölme özelliği, iki kişiyle sınırlı olacak. Gearbox’ın sunumunda eksik olan nokta ise özelliğin ne zaman kullanıcılara ulaştırılacağı oldu.

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2020’de oyuna çok daha fazla ücretli içerik ekleyecek olan geliştirici, bunun dışında her Vault Hunter karakterinin yetenek ağacına eklentiler yapacak. Bu eklemeler her ne kadar yeni bir hikaye ağacı kadar etkili olmasa da 4K Borderlands heyecanı geçtikten sonra oyunun kendisini hâlâ yeni hissettirmesine destek olacaktır.

https://borderlands.com/en-US/news/2020-09-12-borderlands-3-pax-online-news/

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