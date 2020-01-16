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    Müzik / Ses Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor

    Ünlü ses teknolojileri Bose global çapta 119 fiziksel mağazasını kapatma kararı aldı. Bunun sonucunda yüzlerce kişi işini kaybetmiş olacak. Bose karar ekonomik değil diyor.
    6 gün
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    Müzik / Ses Sistemleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor
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    Ses ürünlerinin üst seviye isimlerinden Bose yeni yıla pek de iyi başlayamadı. Global çapta 250 civarında fiziksel satış mağazası olan Bose bunların yarıya yakınını kapatma kararı aldı.

    Küçülmeye gidiyor

    Ses ekipmanları sektöründe bugün yoğun bir rekabet yaşanıyor. Geçmiş dönemde klasik ses sistemleri revaçta iken artık akıllı hoparlörler, yapay zeka destekli ses sistemleri, kablosuz ses ürünleri geniş bir alan oluşturmuş durumda. Bu da ağırlık Çinlilerde olmak üzere pek çok yeni oyuncuyu pazara getirdi.

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    Ayrıca Bkz. "Getir platformuna Silikon Vadisi'nden 40 milyon dolarlık yatırım"

    Bose yaptığı açıklamada Kuzey Amerika, Avrupa, Avusturalya ve Japonya'da yer alan toplam 119 fiziksel satış mağazasını kapatacağını duyurdu. Mağazada çalışan yüzlerce kişinin işine son verilecekken bu ülkelerde satışlar çevrim içi olarak devam edecek.

    Bose yaşanan küçülmeyi kesinlikle mali sebeplere bağlamıyor ve 90'lı yılların başında başladığı fiziksel mağaza zincirine artık gerek olmadığını düşünüyor. Firmaya göre çevrim içi satış konsepti daha verimli ve tüketiciler de artık bu konsepte doğru geçmeye başladı.

    Bununla birlikte Çin, BAE, GÜney Kore, Hindistan ve Güney Doğu Asya bölgelerinde yer alan 130 civarında fiziksel mağaza çalışmaya devam edecek zira muhtemelen bu topraklarda henüz çevrim içi mağaza konseptinin yeteri kadar yaygınlaşmadığı düşünülüyor.



    https://www.slashgear.com/bose-to-close-119-retail-stores-around-the-world-focus-on-online-sales-15606954/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    burakdc 6 gün en beğenilen
    elbettekı ses sistemlerinde ve satıs stratejılerınde yenılenme olacaktır ama Akıllı hoperlor denılen sey nedır bır turlu cozemedım alakasız sekılde evın orta yerınde duran ( guvenlık acıklarıyla 7/24 dınlenme olasılıgını dusunmuyorum bıle ) mono hoperlore bugun hava durumu nasıl dıye sorup bulutlu yada guneslı yanıtını alabılmek ıcın sarj dock uyla birlikte 380 dolar (yurt dısı fıyatı) 3.569,00 TL (sarj docksuz turkıye fıyatı)
    bayılmak nasıl bır duygu merak edıyorum. Birde bunu surekli sarjlı tutma derdinide düsünün.
    elbettekı ses sistemlerinde ve satıs stratejılerınde yenılenme olacaktır ama Akıllı hoperlor denılen sey nedır bır turlu cozemedım alakasız sekılde evın orta ye...
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    burakdc 6 gün en beğenilen
    elbettekı ses sistemlerinde ve satıs stratejılerınde yenılenme olacaktır ama Akıllı hoperlor denılen sey nedır bır turlu cozemedım alakasız sekılde evın orta yerınde duran ( guvenlık acıklarıyla 7/24 dınlenme olasılıgını dusunmuyorum bıle ) mono hoperlore bugun hava durumu nasıl dıye sorup bulutlu yada guneslı yanıtını alabılmek ıcın sarj dock uyla birlikte 380 dolar (yurt dısı fıyatı) 3.569,00 TL (sarj docksuz turkıye fıyatı)
    bayılmak nasıl bır duygu merak edıyorum. Birde bunu surekli sarjlı tutma derdinide düsünün.
    Yanıtla +6
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    esmerbuyucu 6 gün
    Deneyimi de çevrimiçi yaşatırlar
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