Bose fiziksel mağazalarının yarısını kapatıyor

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Ses ürünlerinin üst seviye isimlerinden Bose yeni yıla pek de iyi başlayamadı. Global çapta 250 civarında fiziksel satış mağazası olan Bose bunların yarıya yakınını kapatma kararı aldı.

Küçülmeye gidiyor

Ses ekipmanları sektöründe bugün yoğun bir rekabet yaşanıyor. Geçmiş dönemde klasik ses sistemleri revaçta iken artık akıllı hoparlörler, yapay zeka destekli ses sistemleri, kablosuz ses ürünleri geniş bir alan oluşturmuş durumda. Bu da ağırlık Çinlilerde olmak üzere pek çok yeni oyuncuyu pazara getirdi.

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Bose yaptığı açıklamada Kuzey Amerika, Avrupa, Avusturalya ve Japonya'da yer alan toplam 119 fiziksel satış mağazasını kapatacağını duyurdu. Mağazada çalışan yüzlerce kişinin işine son verilecekken bu ülkelerde satışlar çevrim içi olarak devam edecek.

Bose yaşanan küçülmeyi kesinlikle mali sebeplere bağlamıyor ve 90'lı yılların başında başladığı fiziksel mağaza zincirine artık gerek olmadığını düşünüyor. Firmaya göre çevrim içi satış konsepti daha verimli ve tüketiciler de artık bu konsepte doğru geçmeye başladı.

Bununla birlikte Çin, BAE, GÜney Kore, Hindistan ve Güney Doğu Asya bölgelerinde yer alan 130 civarında fiziksel mağaza çalışmaya devam edecek zira muhtemelen bu topraklarda henüz çevrim içi mağaza konseptinin yeteri kadar yaygınlaşmadığı düşünülüyor.

https://www.slashgear.com/bose-to-close-119-retail-stores-around-the-world-focus-on-online-sales-15606954/

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