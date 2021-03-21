Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti

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Brezilya tüketici koruma ajansı Procon-SP'nin çabaları sayesinde Apple, ülkenin yerel Tükeyiciyi Koruma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Cezanın nedeni ise şirketin yeni iPhone modellerini şarj cihazı olmadan satması.

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Raporlara göre, geçen yıl Aralık ayında, Procon-SP ajansı Apple'a şarj cihazı olmadan akıllı telefon satmanın yerel yasalara aykırı olduğunu bildirdi. Ancak Apple, çoğu alıcının zaten şarj cihazına sahip olduğunu, bu nedenle kutuya bir tane daha eklemeye gerek olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

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Cezanın tek nedeni bu değil

Para cezası kararını verdikten sonra Procon-SP, Apple'ın Brezilya yasalarına ve tüketiciyi koruma kurumlarına saygı duyması ve anlaması gerektiğini belirtti. Amerikan şirketinin sadece iPhone kutusunda şarj cihazı olmaması nedeniyle değil, aynı zamanda müşterileri iPhone'un su geçirmezliği konusunda yanıltmak için de para cezasına çarptırılması dikkat çekici. iPhone 7'den beri Apple akıllı telefonlar su geçirmez özellikte. Örneğin, iPhone 12'nin 30 dakika boyunca 6 metreye kadar suya dayanabileceği onaylanmıştı.

Procon-SP, Apple'ın sudan dolayı arızalanan iPhone'ları garanti kapsamında tamir etmeyi reddettiğini iddia ediyor. Buna ek olarak, Amerikan şirketi, kullanıcıları yeni modeller satın almaya teşvik etmek için eski iPhone'ları yazılım güncellemeleri yoluyla kasten yavaşlatmakla suçlanıyor. Para cezasına gelince, Apple'ın bu karar itiraz etme hakkı da mevcut.

https://www.macrumors.com/2021/03/20/apple-brazil-fine-iphone-charger/

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