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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti

    Teknoloji devi Apple, Tüketiciyi Koruma Yasası'nı ihlal ettiği ve şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Brezilya'da 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.
    21 Mart 2021, 16:00 (10 dk.)
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    iPhone
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti
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    Brezilya tüketici koruma ajansı Procon-SP'nin çabaları sayesinde Apple, ülkenin yerel Tükeyiciyi Koruma Yasası'nı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı. Cezanın nedeni ise şirketin yeni iPhone modellerini şarj cihazı olmadan satması.

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    Raporlara göre, geçen yıl Aralık ayında, Procon-SP ajansı Apple'a şarj cihazı olmadan akıllı telefon satmanın yerel yasalara aykırı olduğunu bildirdi. Ancak Apple, çoğu alıcının zaten şarj cihazına sahip olduğunu, bu nedenle kutuya bir tane daha eklemeye gerek olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

    Brezilya, şarj cihazı olmayan iPhone sattığı için Apple'a 2 milyon dolar ceza kesti
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    Cezanın tek nedeni bu değil

    Para cezası kararını verdikten sonra Procon-SP, Apple'ın Brezilya yasalarına ve tüketiciyi koruma kurumlarına saygı duyması ve anlaması gerektiğini belirtti. Amerikan şirketinin sadece iPhone kutusunda şarj cihazı olmaması nedeniyle değil, aynı zamanda müşterileri iPhone'un su geçirmezliği konusunda yanıltmak için de para cezasına çarptırılması dikkat çekici. iPhone 7'den beri Apple akıllı telefonlar su geçirmez özellikte. Örneğin, iPhone 12'nin 30 dakika boyunca 6 metreye kadar suya dayanabileceği onaylanmıştı.

    Procon-SP, Apple'ın sudan dolayı arızalanan iPhone'ları garanti kapsamında tamir etmeyi reddettiğini iddia ediyor. Buna ek olarak, Amerikan şirketi, kullanıcıları yeni modeller satın almaya teşvik etmek için eski iPhone'ları yazılım güncellemeleri yoluyla kasten yavaşlatmakla suçlanıyor. Para cezasına gelince, Apple'ın bu karar itiraz etme hakkı da mevcut.



    https://www.macrumors.com/2021/03/20/apple-brazil-fine-iphone-charger/
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    kartal172 2 saat önce

    [resim]

    Stonegolem 13 saat önce

    Bu şaka değil mi?

    Furkooo85 15 saat önce

    amogus

    C
    clupgizmo16 18 saat önce

    Fiyatı ne kadar?

    TheJudgé 19 saat önce

    Bu küçük çocuklar için belki olabilirde büyüklere olmaz

    mert1907 1 gün önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 2 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 2 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 2 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 3 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    labtek38 47 sn. ( Mesaj Silindi )
    Merak etmeyin kutuya koyar fiyatı da ekler bu şekilde ceza çıkaran ülkelere.
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    oly1786 (caner nebi) 1 dk. ( Mesaj Silindi )
    çok güzel hareketler bunlar
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    blue7 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    Sonunda biri dur demiş, darısı diğer ülkelerin başına. 15-20 bin liraya telefon alacaksın sonra gidip ayretten 200-300 lira adaptöre vereceksin. Bunun maliyeti ne ise telefonun fiyatına dahil et gitsin ki zaten bunun kat ve kat fazlasını kazanıyorsun. Savunmaları da saçma zaten herkeste fazladan varmış, ya yoksa? Ya adam Android'den geçiş yapıyorsa? Böyle bir genelleme yapamazsın yapmaya da hakkın yok. O zaman herkesin telefonu da var kutuya telefon koyma gitsin boş kutu alalım. İşin kötüsü diğer cihaz üreticileri de bu saçma uygulamaya geçmeye başladı.
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