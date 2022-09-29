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    Bruce Willis "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu

    Afazi teşhisi konulduktan sonra oyunculuğu bırakan Die Hard'ın yıldızı, 'dijital ikizinin' yaratılmasına izin vererek haklarını deepfake teknolojileri üreten Deepcake şirketine sattı.
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    Bruce Willis 'dijital ikizinin' haklarını satan ilk ünlü oldu
    Tam Boyutta Gör

    Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu. The Telegraph'ın haberine göre ünlü yıldızın hakları Deepcake şirketi tarafından satın alındı.

    Daha önce konuşma bozukluğu nedeniyle emekli olduğunu açıklayan oyuncu, reklamcılıktan tam teşekküllü film ve dizilere kadar çeşitli projelerde tekrar ekranda görünebilir. Bunun için deepfake teknolojileri kullanılacak.

    Daha önce böyle bir projede yer almıştı

    Bu arada, Bruce Willis daha önce böyle bir projeye katılmıştı. 2021 yılında, oyuncunun dijital görüntüsü Rus telekom şirketi MegaFon için bir reklamda kullanıldı. Hollywood starının dijital haklarını satın alan Deepcake şirketi bu reklamın hazırlanmasında da yardımcı olmuştu.

    Willis, web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

    Deepfake teknolojisinin siyasi dezenformasyon yaymak için kullanılabileceğine dair uyarılar yapılsa da, ünlü oyuncuların öldükten sonra bile filmlerde rol alabileceği ihtimalinin de önünü açıyor.

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    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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