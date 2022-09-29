Bruce Willis "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu

Tam Boyutta Gör

Bruce Willis, ekranda kullanılmak üzere "dijital ikizinin" haklarını satan ilk Hollywood yıldızı oldu. The Telegraph'ın haberine göre ünlü yıldızın hakları Deepcake şirketi tarafından satın alındı.

Hugh Jackman bir kez daha Wolverine olacak 1 gün önce eklendi

Daha önce konuşma bozukluğu nedeniyle emekli olduğunu açıklayan oyuncu, reklamcılıktan tam teşekküllü film ve dizilere kadar çeşitli projelerde tekrar ekranda görünebilir. Bunun için deepfake teknolojileri kullanılacak.

Daha önce böyle bir projede yer almıştı

Bu arada, Bruce Willis daha önce böyle bir projeye katılmıştı. 2021 yılında, oyuncunun dijital görüntüsü Rus telekom şirketi MegaFon için bir reklamda kullanıldı. Hollywood starının dijital haklarını satın alan Deepcake şirketi bu reklamın hazırlanmasında da yardımcı olmuştu.

Willis, web sitesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Modern teknolojinin gelişmesiyle, başka bir kıtadayken bile iletişim kurabildim, çalışabildim ve çekimlere katılabildim. Bu çok yeni ve ilginç bir deneyim ve tüm ekibimize teşekkür ediyorum."

Deepfake teknolojisinin siyasi dezenformasyon yaymak için kullanılabileceğine dair uyarılar yapılsa da, ünlü oyuncuların öldükten sonra bile filmlerde rol alabileceği ihtimalinin de önünü açıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Bruce Willis "dijital ikizinin" haklarını satan ilk ünlü oldu