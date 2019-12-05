BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin yasaklanması konusunda karar aldı. Söz konusu modellerinin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

BTK, yasağın nedeni olarak bu modellerin “güvensiz” olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yasaklanan modeller:

Xiaomi Mi 5S (2015711-A7)

Kaan N1

Concord C5

BB Mobile B1280

Quatro Q11

Boafeng UV-5R

Boafeng BF-888S

SFE S780

Yanton T-328PMR

Ritera M-446

Mars Pro-446

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BTK, telefonların tam olarak hangi kriterlerden dolayı “güvensiz” olduğunu açıklamadı. Ayrıca bu modelleri satın alan vatandaşın ne yapması gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. BTK’nın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

https://www.btk.gov.tr/duyurular/kamuoyuna-duyurulur-guvensiz-oldugu-tespit-edilen-cihazlar