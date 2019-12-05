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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi

    BTK, "güvensiz" olduğu gerekçesiyle 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelllerinin yasaklanmasına karar verdi. Yasaklanan telefonlar piyasadan toplatılacak.
    1 hf.
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    39
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 11 farklı akıllı telefon ve telsiz modelinin yasaklanması konusunda karar aldı. Söz konusu modellerinin satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.

    BTK, yasağın nedeni olarak bu modellerin “güvensiz” olduğunun tespit edildiğini ifade etti. Yasaklanan modeller:

    • Xiaomi Mi 5S (2015711-A7)
    • Kaan N1
    • Concord C5
    • BB Mobile B1280
    • Quatro Q11
    • Boafeng UV-5R
    • Boafeng BF-888S
    • SFE S780
    • Yanton T-328PMR
    • Ritera M-446
    • Mars Pro-446

    Ayrıca Bkz. "Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı"

    BTK, telefonların tam olarak hangi kriterlerden dolayı “güvensiz” olduğunu açıklamadı. Ayrıca bu modelleri satın alan vatandaşın ne yapması gerektiğiyle ilgili bir bilgilendirme yapılmadı. BTK’nın açıklamasında şu sözlere yer verildi:

    “Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir.

    Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”



    https://www.btk.gov.tr/duyurular/kamuoyuna-duyurulur-guvensiz-oldugu-tespit-edilen-cihazlar Yorum Yaz
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    Musty3535123 1 hf. en beğenilen
    diğerlerini bilmemde xiaomi 5s çıkalı ne oldu, kullanan kullandı, eskitti yenisini aldı, oda ömrünü yarıladı. btk şimdi gelmiş satışı yasaklamış, piyasadakileri toplatıcakmış. şaka mı bu yoksa direk dalga mı geçmişler ?
    diğerlerini bilmemde xiaomi 5s çıkalı ne oldu, kullanan kullandı, eskitti yenisini aldı, oda ömrünü yarıladı. btk şimdi gelmiş satışı yasaklamış, piyasadakileri...
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    2 Yanıt Yanıtla +67
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    DIGIL 1 hf.
    20 tane firmaya ithalat iznini ver 5 yıl sonra aynı model için o firmanınki güvenli değil bunun ki güvenli değil. Nedir lan bu ülkeyi muz cumhutiyetine çevirdiniz.İş bilmeyen, basiretsiz adamlar ürünler ülkeye girerken niye kontrol etmiyorsunuz? Tabi vergileri, ötvleri peşin al sonra artık her nasılsa bir icat çıkar milletin ağzına sıçılsın uğraşsın dursun.Devlet hastanelerinde 6 ay sonrasına MR randevusu veriliyor adamlar bunları halletmek yerine telefonların zararlılarını buluyor bak bak bak kafaya bak.Yani insanın telefon kadar değeri yok.Ayrıca yasaklanan tek ülke Türkiye, onca ülkedeki denetim kuruluşları yetersiz, bizim BTK bigbang etkisi yapan bir tespitte bulunmuş vay vay vay. Allah'ım "bu idarenin cezasını ne zaman vereceksin?"
    20 tane firmaya ithalat iznini ver 5 yıl sonra aynı model için o firmanınki güvenli değil bunun ki güvenli değil. Nedir lan bu ülkeyi muz cumhutiyetine çevird...
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    Yanıtla +36
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    theJuDGe_41 1 hf. Celonfix
    Sar değerinden dolayı yasaklandı demişsiniz ama bununla ilgili bir kanıtınız var mı? BTK ne olduğunu açıklamadı siz nereden öğrendiniz?



    Cihazda yüklü gelen bir uygulamadaki yazılımsal açık, bataryasındaki bir hata, konuşmaların dinlenmesinin kolay olması gibi spesifik nedenler de olabilir
    Sar değerinden dolayı yasaklandı demişsiniz ama bununla ilgili bir kanıtınız var mı? BTK ne olduğunu açıklamadı siz nereden öğrendiniz? Ciha...
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    1 Yanıt Yanıtla +32
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    1 Avatar
    DH Misafiri 3 gün
    BTK.. bi de kendi fişini çeksen ne güzel olur hee...
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    healthypatient 5 gün
    Merhaba arkadaşlar. Elimde Kaan N1 var var ve İthalatçısı Başarı firmasına yollamayı düşünüyorum. Garantisi bitmiş olsa bile para iadesi alabilir miyim? Süreç garantisi bitmiş veya bitmemiş ürünlerde nasıl işliyor? Bu konuda herhangi bir bilgisi olan var mı? Teşekkür ederim.
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    aziz77 5 gün
    Btk yeni uyanmış
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    yurdakull 5 gün
    1 yıldır A sınıfı Ehliyete sahip amatör telsizciyim. Satın alırken Baofeng UV-5R izinli telsizler arasındaydı satın aldım kullanıyorum. Şuan tükaka kara listede! Burası neresi ya! Muz Cumhuriyeti mi?
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    Havya Makinesi 5 gün
    kaan n1 e ne gülmüştük :D
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    Veronicaa 6 gün Infinitum
    Hocam böyle bir internet sitesinin varlığını sizin sayenizde keşfettim. Teşekkür ederim :) Çok ilginç ürünler var. İlginç sebeplerden güvensiz bulunmuşlar. Birinde ambalajın yeterince kalın olmaması güvensizlik sebebi sayılmış. Halbuki gıda maddesi de değil sadece mikrofon şeklinde silgi. Acaba fesat mı düşündüler 😂
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    Infinitum 6 gün
    Haberleri aceleyle mi çıkarıyorsunuz yoksa hakikaten mi araştırma yapmayı bilmiyorsunuz?



    Birincisi olamaz çünkü bu ürünler açıklanalı 10 günden fazla oldu.



    Açıklama son kullanıcı için yetersiz olsa da her ürün için açıklama girilmiş. guvensizurun.gov.tr/...



    Sizin işiniz açıklamayı inceleyip ilgili yönetmeliğe aykırılık teşkil eden durum nedir diye araştırıp sunmak değil mi zaten? Üstüne yanlış bilgi vermeyin bari.

    1 Yanıt Yanıtla +3
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    DRK Sigorta 6 gün
    Sar değeri olduğunu sanmıyorum çünkü daha yüksek sar değerli cihazlar piyasada mevcut. Evofone sorunun kağıt üzerinde olduğunu söyleyip detaylı raporu talep ettiklerini söyledi. Sağlığı riske atacak birşey ise doğruca dava açarım fakat bu model dünya çapında çoğu markanın sattığı toplam telefondan fazla sattı.





    @sakil sebebini merak ettim neden enayiyiz anlatsana biraz. Dünya çapında toplatılan samsung note 4 leri, uçağa alınmayan note 8 leri gördük.
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    sirulas 6 gün
    Yalnız Evofone'nun Xiaomi ile işbirliğinden inanılmaz kazançlı çıkması birilerine fena batmış sağlı sollu itibar operasyonlarına kara propagandaya başlamışlar.
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    EMINX84 6 gün
    Ya arkadaş paso millete mesaj geliyor hattınız kolonlandı diye. 250 tl para istiyor devlet. Gözü telefona diktiler.
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