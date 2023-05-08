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    Bu da oldu: Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı

    Tanınmış Windows modlayıcısı NTDEV, Windows 11'in kırpılmış bir sürümünü RTX 3050'nin 4GB belleği ile çalıştırdı. Peki bu modlama neler sunuyor? Gelin hep beraber bakalım.
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    Bu da oldu: Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Windows 7'yi 5 MHz işlemci ve 128 MB RAM'e sahip bir sistemde çalıştırmak gibi sıra dışı projelerde bulunan Windows modlayıcısı NTDev, şimdi de Windows 11'in kırpılmış bir sürümünü RTX 3050'nin 4GB belleği ile çalıştırmayı başardı. Peki sonuçlar nasıl? İşte detaylar

    Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı

    Bildiğiniz üzere genellikle çalışma verilerini ve makine kodunu depolamak için kullanılan RAM sürücüleri, günümüzde kullanılan yüksek hızlı depolama çözümlerinden önce çok daha önemliydi. Günümüzde ise NVMe depolama sürücüleri yaygın kullanıma açılırken, özellikle ekran kartı tarafında çok daha hızlı RAM çözümlerine yer verildiğini görüyoruz. Ancak işletim sistemleri hiçbir zaman RAM’de saklamadı. 

    Bu da oldu: Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni proje için GPU RAM Drive aracı ve kendi geliştirdiği ''Tiny 11'' isimli Windows 11'in kırpılmış bir sürümünden faydalanan NTDev ise, kullanıcıların kolay bir şekilde VGA belleğinde bir RAM diski oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak Windows 11'in GPU belleğinde çalışması için yine de standart bir belleğe ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.

    Bu da oldu: Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla bu modlama, düşük sisteme sahip kullanıcıların çok daha yüksek bir veri aktarım hızına ulaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu noktada NTDev, PCIe 3.0 NVMe sürücüleriyle eşit olan 2 GB/s okuma ve 2,5 GB/s yazma gibi hızlara ulaştı. Ayrıca elde edilen hızların daha yüksek GPU'lara göre farklılık göstereceğini belirtelim. Nitekim Ampere serisinin giriş modeli olan RTX 3050 mobil, 128 bit bellek veri yolu ve 14 Gbps bellekler ile geliyor. 
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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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