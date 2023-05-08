Bu da oldu: Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı

Tam Boyutta Gör Windows 7'yi 5 MHz işlemci ve 128 MB RAM'e sahip bir sistemde çalıştırmak gibi sıra dışı projelerde bulunan Windows modlayıcısı NTDev, şimdi de Windows 11'in kırpılmış bir sürümünü RTX 3050'nin 4GB belleği ile çalıştırmayı başardı. Peki sonuçlar nasıl? İşte detaylar

Windows 11, ekran kartı belleğinde çalıştırıldı

Bildiğiniz üzere genellikle çalışma verilerini ve makine kodunu depolamak için kullanılan RAM sürücüleri, günümüzde kullanılan yüksek hızlı depolama çözümlerinden önce çok daha önemliydi. Günümüzde ise NVMe depolama sürücüleri yaygın kullanıma açılırken, özellikle ekran kartı tarafında çok daha hızlı RAM çözümlerine yer verildiğini görüyoruz. Ancak işletim sistemleri hiçbir zaman RAM’de saklamadı.

Tam Boyutta Gör Yeni proje için GPU RAM Drive aracı ve kendi geliştirdiği ''Tiny 11'' isimli Windows 11'in kırpılmış bir sürümünden faydalanan NTDev ise, kullanıcıların kolay bir şekilde VGA belleğinde bir RAM diski oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak Windows 11'in GPU belleğinde çalışması için yine de standart bir belleğe ihtiyaç duyduğunu hatırlatalım.

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Tam Boyutta Gör Dolayısıyla bu modlama, düşük sisteme sahip kullanıcıların çok daha yüksek bir veri aktarım hızına ulaşmasını sağlıyor diyebiliriz. Bu noktada NTDev, PCIe 3.0 NVMe sürücüleriyle eşit olan 2 GB/s okuma ve 2,5 GB/s yazma gibi hızlara ulaştı. Ayrıca elde edilen hızların daha yüksek GPU'lara göre farklılık göstereceğini belirtelim. Nitekim Ampere serisinin giriş modeli olan RTX 3050 mobil, 128 bit bellek veri yolu ve 14 Gbps bellekler ile geliyor.

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