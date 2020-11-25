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    Bu hoparlör sadece su gücüyle çalışabiliyor

    Shower Power kablosuz hoparlör suyun akışı ile birlikte çalışan dinamosundan güç alıyor ve duş esnasında harici enerjiye gerek bırakmıyor. Ayrıca geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilmiş.
    3 sa.
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    Müzik / Ses Sistemleri
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bu hoparlör sadece su gücüyle çalışabiliyor
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    Özellikle duş esnasında müzik dinlemek pek çok insan için bir zevk ve buna yönelik olarak su geçirmeyen sayısız kablosuz hoparlörü piyasada bulmak mümkün. Shower Power ise oldukça dikkat çekici bir fikir ile karşımızda.

    Shower Power nedir?

    Shower Power projesi çevreye zarar veren üretim süreçlerinden geçmiş suya dayanıklı hoparlörler kullanmanız yerine tamamen okyanustan geri dönüştürülen plastik ile üretilmiş ve üstelik enerjisini de kendisi üretebilen bir konsept sunma amacında.

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    Projede kablosuz hoparlör ve gövde içerisinde su akışına göre tasarlanmış bir dinamo yer alıyor. Su akmaya başladığı anda dinamo dönerek enerji üretiyor ve hoparlörün bataryasına güç sağlıyor. Böylece duş süresince kablosuz hoparlörünüz kendi enerjisini üreterek çalışabiliyor.

    360 derece kaliteli ses verebilen hoparlör ayrıca HomePod gibi pek çok ürün ile eşleşerek tecrübeyi zenginleştirebiliyor. Üst kısımda yer alan kontrol tuşlarının haricinde suya dayanıklı bir kumandası da mevcut. Tüm sabit veya hareketli duş başlıkları ile uyumlu olan Shower Power ürünü 59$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Kısa sürede ihtiyacı olan miktarı toplayan proje Ocak ayında dağıtıma başlayacak.



    https://www.kickstarter.com/projects/ampere/shower-power-waterproof-bluetooth-speaker-hydropower Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    3 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Açık havada sürekli işeyerek müzik dinleyebiliriz, güneş enerjisini kullanmak varken.
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    labtek38 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bağış karşılığı hediye ediliyor ne demek 😄. Satılmıyor yani.
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