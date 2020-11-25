Bu hoparlör sadece su gücüyle çalışabiliyor

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Özellikle duş esnasında müzik dinlemek pek çok insan için bir zevk ve buna yönelik olarak su geçirmeyen sayısız kablosuz hoparlörü piyasada bulmak mümkün. Shower Power ise oldukça dikkat çekici bir fikir ile karşımızda.

Shower Power nedir?

Shower Power projesi çevreye zarar veren üretim süreçlerinden geçmiş suya dayanıklı hoparlörler kullanmanız yerine tamamen okyanustan geri dönüştürülen plastik ile üretilmiş ve üstelik enerjisini de kendisi üretebilen bir konsept sunma amacında.

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Projede kablosuz hoparlör ve gövde içerisinde su akışına göre tasarlanmış bir dinamo yer alıyor. Su akmaya başladığı anda dinamo dönerek enerji üretiyor ve hoparlörün bataryasına güç sağlıyor. Böylece duş süresince kablosuz hoparlörünüz kendi enerjisini üreterek çalışabiliyor.

360 derece kaliteli ses verebilen hoparlör ayrıca HomePod gibi pek çok ürün ile eşleşerek tecrübeyi zenginleştirebiliyor. Üst kısımda yer alan kontrol tuşlarının haricinde suya dayanıklı bir kumandası da mevcut. Tüm sabit veya hareketli duş başlıkları ile uyumlu olan Shower Power ürünü 59$ bağış karşılığında hediye ediliyor. Kısa sürede ihtiyacı olan miktarı toplayan proje Ocak ayında dağıtıma başlayacak.

https://www.kickstarter.com/projects/ampere/shower-power-waterproof-bluetooth-speaker-hydropower

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