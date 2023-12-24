Bu teknoloji eskiyen güneş panellerinin ömrünü uzatabilir

Güneş panellerinin ömrünü uzatıyor
EtaVolt'un teknolojisi güneş enerjisi sektöründe, özellikle de zorlu çevre koşulları nedeniyle panellerin hızla bozulduğu Singapur gibi tropikal bölgelerde oyunun kurallarını değiştiriyor. Zorlu çevre koşulları nedeniyle güneş panelleri kurulumdan kısa bir süre sonra, özellikle de ilk yıl içinde verimliliklerini kaybediyorlar. Performanstaki bu düşüş, panellerin kullanım ömrü boyunca %10'a kadar veya daha fazla olabiliyor. EtaVolt'a göre bu durum, küresel 1 terawatt güneş enerjisi kapasitesi baz alındığında, küresel olarak tahmini 2 milyar dolarlık enerji kaybına karşılık geliyor.
Güneş panellerinin bakımını yapmanın yaygın yolu, üst cam tabakayı temizlemek veya gerekirse tüm modülü değiştirmekten geçiyor. Ne yazık ki, şu anda piyasada bulunan hiçbir ucuz çözüm, bir güneş panelinin verimliliğini geri kazandıramıyor. EtaVolt'un Advanced Regeneration Technology, bor, oksijen, kusurlar ve safsızlıklar içerenler de dahil olmak üzere piyasadaki silikon güneş panellerinin yüzde 90'ından fazlasında işe yarıyor.
EtaVolt'a göre teknolojileri, güneş hücrelerine hassas sıcaklık ve yoğun ışık uygulandığında, malzeme moleküllerini uyararak hızla hareket etmelerine, düzenlerini değiştirmelerine ve ışık ile ısı hasarını onarmalarına neden oluyor. Güneş panellerini onarma süreci, enerji sızıntısını önleyerek optimum ışık enerjisi toplanmasını sağlıyor.
Geliştirilen cihaz 2,3 metre uzunluğa kadar olan güneş panelleri üzerinde otomatik olarak hareket edebiliyor ve bu panellerin tedavi edilmesine ve kaybedilen alan performanslarının %5'ine kadarının geri kazanılmasına yardımcı oluyor. İşlem beş dakikadan az sürüyor. Güneş panelinin türüne bağlı olarak beş yıla kadar koruma sağlanabiliyor. İç mekanlarda veya dış mekan güneş enerjisi çiftliklerinde de kullanılabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.