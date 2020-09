Bu yıl Marvel filmi bekleyenlere kötü haber

Tam Boyutta Gör

2019 yılını sinema dünyasında rekorlarla kapatan Marvel Stüdyoları için 2020 adeta bir kabus oldu. Marvel evreninin önemli karakterlerinden Black Panther’e hayat veren Chadwick Boseman’i kaybeden stüdyo bu yıl herhangi bir film vizyona sokmama kararı aldı.

Umutlar 2021 yılına kaldı

Yılın ilk aylarında patlak veren koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanan sinema salonları halen pek çok ülkede kapalı veya tam kapasiteye ulaşmış değil. Hal böyle olunca stüdyolar da filmlerini ertelemek zorunda kaldı.

No Time to Die ve Wonder Woman 1984 gibi pek çok iddialı yapım yılın sonlarına ertelenirken, Mulan gibi yapımlar ise dijital platformları tercih etti. Marvel ise tüm yapımlarını 2021 yılına ertelemiş durumda.

Black Widow karakterine odaklanacak aynı adlı film normalde 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecekti ancak bir 6 ay daha ertelendi. Yeni vizyon tarihi 7 Mayıs 2021 olarak revize edildi. The Eternals ise Şubat 2021 olan vizyon tarihini Kasım 2021 tarihine çekti.

Tam Boyutta Gör

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmi ise 7 Mayıs 2021 tarihinden Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti. Yine Doctor Strange and the Multiverse of Madness filmi de 2021 yılından 2022 yılına çekilmişti.

Yapılan son vizyon planlamaları ile 2020 yılında herhangi bir Marvel filmi görme ihtimalimiz kalmadı. 2009 yılından bu yana ilk kez bir yılı Marvel filmi olmadan geçireceğiz. Stüdyo görünüşe göre risk almak istemiyor. Tenet risk alarak pandemi döneminde açık olan sinema salonlarına çıktı ve 250 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.

https://www.youtube.com/post/UgzzF7eD350hDGij_QB4AaABCQ

