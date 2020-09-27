Bu yıl Marvel filmi bekleyenlere kötü haber

2019 yılını sinema dünyasında rekorlarla kapatan Marvel Stüdyoları için 2020 adeta bir kabus oldu. Marvel evreninin önemli karakterlerinden Black Panther’e hayat veren Chadwick Boseman’i kaybeden stüdyo bu yıl herhangi bir film vizyona sokmama kararı aldı.
Umutlar 2021 yılına kaldı
Yılın ilk aylarında patlak veren koronavirüs pandemisi nedeniyle kapanan sinema salonları halen pek çok ülkede kapalı veya tam kapasiteye ulaşmış değil. Hal böyle olunca stüdyolar da filmlerini ertelemek zorunda kaldı.İlginizi Çekebilir Black Widow filminden ilk fragman geldi
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No Time to Die ve Wonder Woman 1984 gibi pek çok iddialı yapım yılın sonlarına ertelenirken, Mulan gibi yapımlar ise dijital platformları tercih etti. Marvel ise tüm yapımlarını 2021 yılına ertelemiş durumda.
Black Widow karakterine odaklanacak aynı adlı film normalde 6 Kasım 2020 tarihinde vizyona girecekti ancak bir 6 ay daha ertelendi. Yeni vizyon tarihi 7 Mayıs 2021 olarak revize edildi. The Eternals ise Şubat 2021 olan vizyon tarihini Kasım 2021 tarihine çekti.
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings filmi ise 7 Mayıs 2021 tarihinden Temmuz 2021 tarihine ertelenmişti. Yine Doctor Strange and the Multiverse of Madness filmi de 2021 yılından 2022 yılına çekilmişti.
Yapılan son vizyon planlamaları ile 2020 yılında herhangi bir Marvel filmi görme ihtimalimiz kalmadı. 2009 yılından bu yana ilk kez bir yılı Marvel filmi olmadan geçireceğiz. Stüdyo görünüşe göre risk almak istemiyor. Tenet risk alarak pandemi döneminde açık olan sinema salonlarına çıktı ve 250 milyon dolardan fazla hasılat elde etti.
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Beğen beğenme bunlar gişe filmleri avatar da,lor de,harry potter da,batman da,titanic te vs.
Bunlar sayesinde sinema kültürü yaşamaya yeni filmler çekilmeye,burdan birçok insan ekmek yemeye,daha fazla film çekilmesine daha fazla sektördeki kostümcüsü,kameramanı,senaristi,yönetmeni,setçisi,tasarımcısı,patlamış mısır satanı,sinemadaki temizlikçisi vs ayakta kalmaya devam ediyor.
Belli bir kalitede çekilmişse bir film bunu desteklemek gerekir,eleştirmek ayrı beğenirsin beğenmezsin herkesin sevdiği farklı ama o kadar kaliteli efekt,ses miksajı,oyunculuk vs varken böyle yermek çok saçma,yapılan emeğe saygısızlık orda birsürü insan emek veriyor sadece perdedeki değil perde arkasındada bir sürü insan,sonuçta koca bir sektör bu.
Blackwidow'u merak ediyorum çünkü winter soldier gibi sağlam bir filme benziyor umarım yanıltmazlar, batman corona kaptı o ne olacak belli değil,gidişat oldukça ciddi.
Tayt giyen adamların 120 dakika boyunca birbirini yumruklayıp 2 dakikada bir bayat espriler yapmasının nesi bu kadar çekici ben anlamıyorum. Abi bizim zamanımızda LOTR, Matrix çılgınlıgı vardı hatırlıyorum zorla babamı götürtmüştüm LOTR son filmine. Filmlerle hiç ilgisi alakası olmayan adam bütün salonla birlikte filmin sonunda ayakta alkışlamıştı :D
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