Bugünkü PS5 tanıtımında neler bekliyoruz? Oyunlar, fiyat ve daha fazlası...

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Sony'nin büyük PlayStation 5 tanıtımı nihayet bugün gerçekleşiyor. Milyonlarca oyuncunun merakla beklediği tanıtımda birbirinden etkileyici birçok duyurunun yapılması bekleniyor. İşte PlayStation 5 etkinliğinde beklediklerimiz:

Oyunlar

Sony bugünkü tanıtımın çok büyük bir kısmını tamamıyla oyunlara ayıracak. 'Yeni nesile ilk bakış' ifadeleriyle nitelendirilen etkinlikte hem birinci hem de üçüncü parti birçok oyuna yer verilmesi bekleniyor. Tabi burada özellikle de Sony'nin PS-özel oyunlarını merakla bekliyoruz. Sony yine yeni nesilde de konsolunu özel oyunlarla beslemeyi planlıyor.

Bugünkü etkinlikten bazı beklentilerimiz:

Horizon Zero Dawn 2 : Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunuyla yakında geri dönmesi bekleniyor. Horizon 2 için bir süredir söylentiler duyuyoruz ancak elbette henüz kesinleşmiş bir şey yok. Bugünkü etkinliğin en büyük adaylarından olduğu söylenebilir.

: Guerilla Games tarafından hazırlanan ve 2017 yılında piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn hem satış rakamlarıyla hem de eleştirel anlamda müthiş bir başarı yakalamıştı. Serinin bir devam oyunuyla yakında geri dönmesi bekleniyor. Horizon 2 için bir süredir söylentiler duyuyoruz ancak elbette henüz kesinleşmiş bir şey yok. Bugünkü etkinliğin en büyük adaylarından olduğu söylenebilir. Spider-Man 2 : Insoniac Games'in yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönmesi bekleniyor ancak henüz resmileşen bir şey yok. Oyunun ilk duyurusunun bugün yapılma ihtimali yüksek. 2018'de yayınlanan Spider-Man oyunu PlayStation 4'ün en başarılı oyunlarından birisi olmuştu. Yeni oyun da PlayStation 5'in yine en önemli kozlarından olacak.

: Insoniac Games'in yakında yeni bir Spider-Man oyunuyla geri dönmesi bekleniyor ancak henüz resmileşen bir şey yok. Oyunun ilk duyurusunun bugün yapılma ihtimali yüksek. 2018'de yayınlanan Spider-Man oyunu PlayStation 4'ün en başarılı oyunlarından birisi olmuştu. Yeni oyun da PlayStation 5'in yine en önemli kozlarından olacak. God of War 2 : Serinin yapımcı stüdyosu Santa Monica, dün ilginç bir duyuruya imza atarak bugünkü PS5 etkinliğinde yer alacaklarını açıkladı. Stüdyonun bu duyurusunun ardından elbette God of War 2 söylentileri konuşulmaya başlandı ancak yine de çok ümitlenmemek de fayda var. God of War çıkalı henüz sadece iki yıl oluyor, dolayısıyla Santa Monica muhtemelen yeni oyun üzerinde en az birkaç sene daha çalışmak isteyecektir. Yine de bugün bir duyuru yapılırsa hepimiz için büyük bir sürpriz olacak.

: Serinin yapımcı stüdyosu Santa Monica, dün ilginç bir duyuruya imza atarak bugünkü PS5 etkinliğinde yer alacaklarını açıkladı. Stüdyonun bu duyurusunun ardından elbette God of War 2 söylentileri konuşulmaya başlandı ancak yine de çok ümitlenmemek de fayda var. God of War çıkalı henüz sadece iki yıl oluyor, dolayısıyla Santa Monica muhtemelen yeni oyun üzerinde en az birkaç sene daha çalışmak isteyecektir. Yine de bugün bir duyuru yapılırsa hepimiz için büyük bir sürpriz olacak. Gran Turismo 7 : Bugünkü etkinlik için en çok konuşulan oyunlardan birisi Gran Turismo 7 diyebiliriz. Son çıkan bazı patent başvuruları da yeni oyunun yakında geleceğine işaret ediyordu. Gran Turismo 7'nin bugün tanıtılması ve yıl sonuna doğru PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor.

: Bugünkü etkinlik için en çok konuşulan oyunlardan birisi Gran Turismo 7 diyebiliriz. Son çıkan bazı patent başvuruları da yeni oyunun yakında geleceğine işaret ediyordu. Gran Turismo 7'nin bugün tanıtılması ve yıl sonuna doğru PlayStation 5 ile birlikte piyasaya sürülmesi bekleniyor. Silent Hill : Korku-hayatta kalma türünün efsane serisi Silent Hill çok yakında geri dönecek gibi görünüyor. Konami ve Sony'nin yeni bir Silent Hill oyunu için anlaşmaya vardığı yönünde epeydir çeşitli söylentiler duyuyoruz. PlayStation-özel olarak hazırlanan oyunun bugün duyurulabileceği söyleniyor.

: Korku-hayatta kalma türünün efsane serisi Silent Hill çok yakında geri dönecek gibi görünüyor. Konami ve Sony'nin yeni bir Silent Hill oyunu için anlaşmaya vardığı yönünde epeydir çeşitli söylentiler duyuyoruz. PlayStation-özel olarak hazırlanan oyunun bugün duyurulabileceği söyleniyor. Resident Evil 8 : Capcom son iki yılda Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 remake'leriyle büyük başarı elde etti. Ancak şirket şimdi artık bir devam oyunu çıkarmaya hazırlanıyor. Resident Evil 8'in 2021'de çıkması ve Resident Evil 7 gibi birinci-şahış türünde olması bekleniyor. Oyunun bugün tanıtılma ihtimali çok ama çok yüksek. Hatta bugün tanıtılma ihtimali en yüksek oyun hangisi derseniz bu listeden kesinlikte RE8'i işaret ederim.

: Capcom son iki yılda Resident Evil 2 ve Resident Evil 3 remake'leriyle büyük başarı elde etti. Ancak şirket şimdi artık bir devam oyunu çıkarmaya hazırlanıyor. Resident Evil 8'in 2021'de çıkması ve Resident Evil 7 gibi birinci-şahış türünde olması bekleniyor. Oyunun bugün tanıtılma ihtimali çok ama çok yüksek. Hatta bugün tanıtılma ihtimali en yüksek oyun hangisi derseniz bu listeden kesinlikte RE8'i işaret ederim. Demon's Souls remake : Listenin belki de olasılığı en düşük oyunu diyebiliriz. Demon's Souls bildiğiniz gibi Dark Souls, Bloodborne, Sekiro gibi popüler FromSoftware oyunlarının bir nevi atası olarak değerlendiriliyor. Eski ve PS3-özel olduğu için maalesef şu anda ulaşılabilirliği düşük bir oyun. Ancak şimdi FromSoftware'ın artan popülaritesiyle de birlikte —eğer çıkarsa— Demon's Souls remake'in büyük bir başarı yakalama ihtimali yüksek. Oyunun PS-özel olması da elbette Sony için yine yeni nesilde büyük bir koz anlamına gelecek.

: Listenin belki de olasılığı en düşük oyunu diyebiliriz. Demon's Souls bildiğiniz gibi Dark Souls, Bloodborne, Sekiro gibi popüler FromSoftware oyunlarının bir nevi atası olarak değerlendiriliyor. Eski ve PS3-özel olduğu için maalesef şu anda ulaşılabilirliği düşük bir oyun. Ancak şimdi FromSoftware'ın artan popülaritesiyle de birlikte —eğer çıkarsa— Demon's Souls remake'in büyük bir başarı yakalama ihtimali yüksek. Oyunun PS-özel olması da elbette Sony için yine yeni nesilde büyük bir koz anlamına gelecek. COD 2020, AC: Valhalla, Watch Dogs Legion...: Etkinlik elbette sadece yeni oyunlara özel değil. Hali hazırda duyurulan ve önümüzdeki süreçte yayınlanacak olan üçüncü parti epey bir oyun var. COD 2020, Assassin's Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, DiRT 5 gibi oyunlardan da yarın yeni fragmanlar görebiliriz.

Konsolun tasarımı

Sony bu ay içerisinde PlayStation 5'in seri üretimine start vermeyi planlıyor. Seri üretim başladığında bildiğiniz gibi sızıntıları engellemek pek mümkün değil. Dolayısıyla konsolun tasarımının da bugün nihayet resmen tanıtılması bekleniyor.

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PlayStation 5'in fiyatı

PlayStation 5'in fiyatının bir süre daha gizli tutulması bekleniyor. Bugün konsolun oyunlarını ve tasarımını ilk kez görme fırsatı yakalayacağız ancak fiyat kısmında Ağustos ayını beklememiz gerekebilir. Sony'nin Ağustos ayı için ikinci bir büyük PS5 etkinliği düzenleme planı olduğunu biliyoruz.

Microsoft ve Sony şu anda yeni nesil konsollar üzerinden sıkı bir yarışa girmiş durumda. Microsoft'un, Xbox Series X'i PS5'ten daha ucuza sunmak için pusuda beklediği yönünde bazı haberler vardı. Her iki şirket de konsol fiyatını açıklamak için birbirlerini bekliyor gibi.

Amazon.co.uk'de bugün PlayStation 5'in 599£'luk bir fiyatla listelendiğini gördük. Ancak söz konusu listelemenin konsolun gerçek fiyatıyla bir ilgisi olmadığı düşünülüyor. PlayStation 5'in yaklaşık 500 dolarlık bir fiyata sahip olmasını bekliyoruz.

Canlı yayın yeri ve saati

PlayStation 5 tanıtımı 11 Haziran'da Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. Sony, canlı yayında 1080p ve 30FPS'de kaydedilmiş bir görüntü izleyeceğimizi söyledi. Yani canlı yayındaki görüntüler, oyunların PS5 ve 4K bir TV üzerindeki nihai halini tam anlamıyla yansıtmayabilir. Ancak etkinlik sonrasında görüntülerin yüksek kaliteli versiyonları da yüklenecek.

Etkinliği YouTube ve Twitch platformlarından canlı izleyebileceğiz.

PlayStation YouTube kanalı

PlayStation Twitch kanalı

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