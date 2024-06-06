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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda Redmi K70, K70 Pro ve K70e modellerini duyuran Xiaomi, odağını merakla beklenen K80 serisine çevirdi. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni amiral gemisi katili olacak Redmi K80 Pro modelinin bazı özellikleri sızdırıldı. Peki K70 Pro’nun halefi olacak neler sunacak? Gelin hep birlikte göz atalım.

Redmi K80 ve K80 Pro Kasım 2024’te geliyor

Kaçıranlar için Xiaomi, K70 ve K70 Pro modellerini geçen yılın Kasım ayında piyasaya sürdü. Dolayısıyla Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin, bu yıl aynı tarihlerde piyasaya çıkması bekleniyor. Bunlar arasından K80 Pro ise, metal bir çerçeve ve arka yüzeyde daha kaliteli bir görünüm sunan cam kaplamaya sahip olacak.

K80 Pro'nun, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekranla tanıtılacağı belirtiliyor. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 4 platformundan alacak modele, 5500mAh boyutlarında batarya ve 120W'a kadar hızlı şarj desteği eşlik edecek. Akıllı telefonun RAM ve depolama yapılandırmalarıyla ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

Redmi K70 serisinde sırasıyla Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle desteklenen Redmi K70e, K70 ve K70 Pro gibi üç model yer alıyordu. Dolayısıyla Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi rekabetine dahil olabilir. Ancak bu durumun fiyatlara yansıdığını görebiliriz.

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Kamera bölümünde de yükseltmeler mevcut. Cihazın 50MP 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Yardımcı sensör bölümünde ise, 12MP geniş açı ve birincil sensörlerin korunması muhtemel. Redmi K80 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Bütçe dostu amiral gemisi: Redmi K80 Pro özellikleri belli oldu