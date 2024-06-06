Bütçe dostu amiral gemisi: Redmi K80 Pro özellikleri belli oldu

Redmi K80 ve K80 Pro Kasım 2024’te geliyor
Kaçıranlar için Xiaomi, K70 ve K70 Pro modellerini geçen yılın Kasım ayında piyasaya sürdü. Dolayısıyla Redmi K80 ve K80 Pro modellerinin, bu yıl aynı tarihlerde piyasaya çıkması bekleniyor. Bunlar arasından K80 Pro ise, metal bir çerçeve ve arka yüzeyde daha kaliteli bir görünüm sunan cam kaplamaya sahip olacak.
K80 Pro'nun, ön yüzünde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan düz bir OLED ekranla tanıtılacağı belirtiliyor. Gücünü ise Snapdragon 8 Gen 4 platformundan alacak modele, 5500mAh boyutlarında batarya ve 120W'a kadar hızlı şarj desteği eşlik edecek. Akıllı telefonun RAM ve depolama yapılandırmalarıyla ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.
Redmi K70 serisinde sırasıyla Dimensity 8300, Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon 8 Gen 3 yonga setleriyle desteklenen Redmi K70e, K70 ve K70 Pro gibi üç model yer alıyordu. Dolayısıyla Redmi K80 Pro, Snapdragon 8 Gen 4 ile amiral gemisi rekabetine dahil olabilir. Ancak bu durumun fiyatlara yansıdığını görebiliriz.
Kamera bölümünde de yükseltmeler mevcut. Cihazın 50MP 3x telefoto kamera ile geleceği biliniyor. Yardımcı sensör bölümünde ise, 12MP geniş açı ve birincil sensörlerin korunması muhtemel. Redmi K80 Pro hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak önümüzdeki haftalarda daha fazla detayın paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.