Bütçe dostu Honor 9A tanıtıldı

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Huawei’nin donanımı ile dikkat çeken Honor 30S akıllı telefon modelini tanıttığı lansmanda bütçe dostu Honor 9A modeli de yer alıyordu. Honor 9A modeli uzun kullanım süreleri ile farklılaşmaya çalışacak.

Honor 9A özellikleri ve fiyatı

Honor 9A modelinde 6.3 inçlik su damlası çentiğe sahip 1600x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Nispeten çerçevesiz görünüm yanında boyutlar ise biraz uzunlamasına belirlenmiş. Telefona 4+4 çekirdekli Helio P35 yonga seti eşlik ediyor.

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Telefonun dikkat çekici tarafı 5000mAh kapasiteli bataryası. 33 saate kadar 4G konuşma sunan batarya diğer cihazları da ters şarj edebiliyor. İki SIM kartta da aynı anda 4G desteği sunulabiliyor.

4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunan telefon EROFS dosya sistemi ile akıcı ve verimli bir dosyalama vaadinde bulunuyor.

Arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu unutulmayan telefonda Google yerine Huawei mobil servisleri yer alıyor. Honor 9A modeli 127$-169$ şeklinde fiyat etiketleri ile satışa çıkacak ve bazı bölgelerde Honor Play 9A olarak pazarlanacak.

https://www.gizmochina.com/2020/03/30/honor-9a-announced-with-a-large-5000mah-battery-budget-pricing/

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