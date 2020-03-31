Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bütçe dostu Honor 9A tanıtıldı

    Honor 9A modeli 5000mAh kapasiteli bataryası ile standart kullanımda 3 güne kadar gidebiliyor. Depolama da sınıfında dikkat çekici. Honor 9A özellikleri ve fiyatı haberimizde.
    6 sa.
    517
    5
    1
    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Bütçe dostu Honor 9A tanıtıldı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei’nin donanımı ile dikkat çeken Honor 30S akıllı telefon modelini tanıttığı lansmanda bütçe dostu Honor 9A modeli de yer alıyordu. Honor 9A modeli uzun kullanım süreleri ile farklılaşmaya çalışacak.

    Honor 9A özellikleri ve fiyatı

    Honor 9A modelinde 6.3 inçlik su damlası çentiğe sahip 1600x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Nispeten çerçevesiz görünüm yanında boyutlar ise biraz uzunlamasına belirlenmiş. Telefona 4+4 çekirdekli Helio P35 yonga seti eşlik ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei P40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Ayrıca Bkz. "Agora Vahşi Yaşam fotoğraf yarışması sonuçlandı"

    Telefonun dikkat çekici tarafı 5000mAh kapasiteli bataryası. 33 saate kadar 4G konuşma sunan batarya diğer cihazları da ters şarj edebiliyor. İki SIM kartta da aynı anda 4G desteği sunulabiliyor.

    4GB RAM ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri sunan telefon EROFS dosya sistemi ile akıcı ve verimli bir dosyalama vaadinde bulunuyor.

    Arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera, ön kısmında ise 8MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Parmak izi okuyucu unutulmayan telefonda Google yerine Huawei mobil servisleri yer alıyor. Honor 9A modeli 127$-169$ şeklinde fiyat etiketleri ile satışa çıkacak ve bazı bölgelerde Honor Play 9A olarak pazarlanacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/03/30/honor-9a-announced-with-a-large-5000mah-battery-budget-pricing/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. en beğenilen
    artık küçük telefonlar üretin nedir bu ya. adam gibi 5 inç cihaz yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    hareketliperde (tuluy ....) 5 sa. en beğenilen
    artık küçük telefonlar üretin nedir bu ya. adam gibi 5 inç cihaz yok
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz? Üye Girişi Yaparak
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 dk. AMD Ryzen ve ZenBook buluşması | Şık ve işlevsel dizüstü bilgisayar 6 dk. BP Türkiye ve Shell'den koronavirüsle mücadeleye ücretsiz akaryakıt desteği 21 dk. Stack Overflow uzun zamandır beklenen karanlık moda sahip oluyor 22 dk. Mount & Blade II: Bannerlord - Türkçe ilk bakış 51 dk. Ford, koronavirüs hastaları için 100 günde 50 bin ventilatör üretecek 1 sa. Türkiye 10 bin vakaya en hızlı ulaşan ülke 1 sa. Mandalorian’ın ikinci sezon kadrosuna Halloween’in yıldızı Jamie Lee Curtis de katılabilir 1 sa. Amiral gemisi Oppo Reno Ace 2'nin tasarımı netleşti 2 sa. Intel 1 yıl boyunca AMD’nin sağladığı sürücüleri kullanıcılara sunmadı 2 sa. Honda, dikkat dağıtıcı bulduğu dokunmatik klima kontrollerinden vazgeçti 3 sa. Kingmax PCIe 4.0 arayüzüne sahip PX4480 ZEUS SSD’lerini duyurdu 3 sa. Sabancı’dan koronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlığı'na büyük destek 4 sa. Steam, otomatik oyun güncelleme sisteminde düzenlemeye gidiyor 4 sa. Huawei P40 Pro, 80 bin ön sipariş rakamına ulaştı 5 sa. Koronavirüs salgını sonrasında Skype kullanımı tavan yaptı 5 sa. Riot’un taktiksel FPS oyunu Valorant, 7 Nisan’da betaya çıkıyor 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bütçe dostu Honor 9A tanıtıldı Sonraki Japon uzay aracının asteroit 'bombaladığı' anlardan müthiş görüntüler 16 sa. Mount & Blade II: Bannerlord müthiş bir giriş yaptı: Steam ve Twitch'te rekor 16 sa. Microsoft Edge tarayıcısına "dikey sekmeler" özelliği geliyor 17 sa. Denetim masası Windows 10'dan kaldırılabilir 17 sa. Ryzen 9 4900HS duyuruldu: 90 watt cTDP’li Core i9-9880H dahi yetişemiyor 18 sa. Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı 18 sa. OnePlus 8 ve 8 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu! 18 sa. Geniş ölçekli araştırmaya göre aspirin kullanımı Alzheimer riskini azaltmıyor 18 sa. Corsair hava soğutmaya geri döndü | Corsair A500 test masamızda 19 sa. 5G özellikli Honor 30S resmen tanıtıldı 19 sa. Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek 19 sa. Samsung Galaxy A9 (2018), Android 10 güncellemesine kavuştu 19 sa. Sıcak suyla banyo yapmak kalp hastalığı riskini azaltıyor 20 sa. Koronavirüsü 1 dakika tespit eden 'yerli yapay zeka' göreve başlıyor 20 sa. 3Dfx Voodoo 3D grafik kartı LEGO ile canlanıyor 21 sa. Honda, Çin'deki en lüks SUV modeli Avancier'ı makyajladı 21 sa. Türkiye'de bugünkü vaka sayısı 1610 21 sa. HQ Trivia geri dönüyor 22 sa. Huawei, 8 Nisan'da açılır-kapanır kameralı yeni bir TV tanıtacak 22 sa. Facebook hesabı olmayanlar da canlı yayınları izleyebilecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Stranger Things Koronavirüs'ten Etkilenmezse Yeni Sezonu 2021'...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Aquaman 2'nin Senaristi, Filmin Konusu Hakkında Bir Detay Payl...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Salincaga çeki demiri baglayip arabayi cekmisler, direksiyon s...
    DH Forum
    Philips, ABD'nin isteği üzerine Türkiye'ye kırılması kolay şif...
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim