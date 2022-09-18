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    Bütçe dostu Vivo Y52T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Akıllı telefon sektöründe başarılı işlere imza atan Vivo, yeni bütçe dostu Vivo Y52t modelini duyurdu. Yeni telefon neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı   
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    Bütçe dostu Vivo Y52T tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Günümüzde bütçe dostu telefonlar ile kullanıcıların beğenisini kazanan şirket, geçtiğimiz saatlerde yeni Y52t modelini tanıttı.

    Vivo Y52t özellikleri

    Gücünü MediaTek Dimensity 700 yonga setinden alan Vivo Y52T, 6,51 inç HD+ LCD ekran ve kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı OriginOS Ocean'ı destekleyecek. Bununla birlikte 8GB RAM ve 128GB/256GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği ile gelen yeni telefon, ayrıca 1 TB’a kapasiteye kadar microSD kart desteği sunacak.

    Kamera tarafında Vivo Y52t, 13MP birincil, 2MP makro dahil olmak üzere ikili bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Cihazın ön tarafında ise 8MP selfie sensörüne yer verilmiş. Telefonun öne çıkan diğer özellikleri arasında, 10W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya, 3,5mm kulaklık girişi ve 5G bağlantı desteği yer alıyor.

    Vivo Y52t, üç renk seçeneği ile 19 Eylül tarihinden itibaren Çin’de satışa açılacak. Yeni telefonun 8GB/128GB versiyonu 1.399 CNY (yaklaşık 200 dolar), 8GB/256GB versiyonu ise 1.599 CNY (yaklaşık 230 dolar) fiyatlandırma ile kullanıcılara sunulacak.

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