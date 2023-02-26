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    Nokia C32 ve C22 tanıtıldı: 50MP kamera, üç güne kadar pil ömrü ve daha fazlası

    Akıllı telefon pazarında bütçe odaklı modeller ile varlık gösteren Nokia, yeni telefonları Nokia C32 ve Nokia C22 modellerini tanıttı. İşte yeni telefonların özellikleri ve fiyatı.
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    Bütçe telefonları Nokia C32 ve C22 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    HMD Global çatısı altında akıllı telefon pazarına geri dönen Nokia, ürün yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Şimdi de marka, uygun fiyatlı C serisinin yeni üyeleri Nokia C32 ve Nokia C22 modellerini tanıttı. İşte yeni akıllı telefonların özellikleri ve fiyatı

    Nokia C32 ve C22 özellikleri

    Nokia C32 ve Nokia C22, belirli noktalarda benzer özellikleri paylaşıyor. Her iki cihaz, 6,5 inç boyutlarında hafif kavisli HD+ LCD ekran ve 1.6 GHz hızlarına çıkabilen sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciden güç alıyor. Ancak yeni telefonlar özellikle pil ömrü ile öne çıkacak. Nokia, 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile donatılan her iki telefonun üç güne kadar pil ömrü sunacağını belirtiyor.

    Bütçe telefonları Nokia C32 ve C22 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Nokia C32'de yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, Gece Modu, Portre Modu ve Otomatik HDR özellikli 50 MP ana kamera, 2 MP makro ve 8 MP selfie sensörleri bulunuyor. Ek olarak Android 13 işletim sistemi, 4GB RAM ve 128GB'a kadar depolama alanı ile geliyor. Ayrıca kullanıcıların microSD kart desteğiyle depolamayı daha da artırabileceğini ekleyelim.

    Ayrıca Nokia, Nokia C32 için iki yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi, üç yıl süreyle de aylık güvenlik güncellemesi sunacağının sözünü veriyor.

    Nokia C22 ise, 3GB RAM ve 64GB'a kadar depolama alanına ek olarak kimlik doğrulama için arka tarafında bir parmak izi okuyucu barındırıyor. Kamera bölümünde ise 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 8MP selfie sensörü ile kullanıcıların karşısına çıkacak. 

    Nokia C32 ve C22 fiyatı

    Nokia C32, Kömür, Sonbahar Yeşili ve Sahil Pembesi renklerinde 129 euro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Gece Siyahı ve Kum renk seçenekleriyle gelen Nokia C22 ise, 109 euro fiyat etiketine sahip olacak. 

    Nokia C22 Özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, kavisli HD+ LCD ekran
    • Ön Kamera: 8 megapiksel
    • Arka Kamera: 13 megapiksel + 2 megapiksel
    • Depolama: 2GB RAM+64 GB depolama / 3GB RAM+65GB depolama
    • Bellek: 3 GB RAM
    • İşletim Sistemi: Android 13
    • Batarya: 10W hızlı şarj 5.000mAh

    Nokia C32 Özellikleri

    • Ekran: 6.5 inç, kavisli HD+ LCD ekran
    • Ön Kamera: 8 megapiksel
    • Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel
    • Bellek ve Depolama: 3GB RAM+64GB depolama / 4GB RAM+128GB depolama
    • İşletim Sistemi: Android 13
    • Batarya: 10W hızlı şarj 5.000mAh
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

    K
    kemanci96 23 saat önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 4 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 5 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 5 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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