Nokia C32 ve C22 tanıtıldı: 50MP kamera, üç güne kadar pil ömrü ve daha fazlası

- Nokia C32 ve C22 özellikleri
- Nokia C32 ve C22 fiyatı
- Nokia C22 Özellikleri
- Nokia C32 Özellikleri
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Nokia C32 ve C22 özellikleri
Nokia C32 ve Nokia C22, belirli noktalarda benzer özellikleri paylaşıyor. Her iki cihaz, 6,5 inç boyutlarında hafif kavisli HD+ LCD ekran ve 1.6 GHz hızlarına çıkabilen sekiz çekirdekli Unisoc SC9863A işlemciden güç alıyor. Ancak yeni telefonlar özellikle pil ömrü ile öne çıkacak. Nokia, 10W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil kapasitesi ile donatılan her iki telefonun üç güne kadar pil ömrü sunacağını belirtiyor.
Ayrıca Nokia, Nokia C32 için iki yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi, üç yıl süreyle de aylık güvenlik güncellemesi sunacağının sözünü veriyor.
Nokia C22 ise, 3GB RAM ve 64GB'a kadar depolama alanına ek olarak kimlik doğrulama için arka tarafında bir parmak izi okuyucu barındırıyor. Kamera bölümünde ise 13MP ana kamera, 2MP makro kamera ve 8MP selfie sensörü ile kullanıcıların karşısına çıkacak.
Nokia C32 ve C22 fiyatı
Nokia C32, Kömür, Sonbahar Yeşili ve Sahil Pembesi renklerinde 129 euro'dan başlayan fiyatlarla kullanıcılara sunulacak. Gece Siyahı ve Kum renk seçenekleriyle gelen Nokia C22 ise, 109 euro fiyat etiketine sahip olacak.
Nokia C22 Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, kavisli HD+ LCD ekran
- Ön Kamera: 8 megapiksel
- Arka Kamera: 13 megapiksel + 2 megapiksel
- Depolama: 2GB RAM+64 GB depolama / 3GB RAM+65GB depolama
- Bellek: 3 GB RAM
- İşletim Sistemi: Android 13
- Batarya: 10W hızlı şarj 5.000mAh
Nokia C32 Özellikleri
- Ekran: 6.5 inç, kavisli HD+ LCD ekran
- Ön Kamera: 8 megapiksel
- Arka Kamera: 50 megapiksel + 2 megapiksel
- Bellek ve Depolama: 3GB RAM+64GB depolama / 4GB RAM+128GB depolama
- İşletim Sistemi: Android 13
- Batarya: 10W hızlı şarj 5.000mAh
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.