Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google'ın Pixel yol haritası sızdırıldı: Pixel 8, Pixel 9 ve çok daha fazlası

    Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden Google'ın 2025 yılına kadar uzanan Pixel yol haritası sızdırıldı. Gelecek yıllarda bizleri neler bekliyor? İşte tanıtılacak yeni akıllı telefonlar
    Oy Ver
    Google'ın Pixel yol haritası sızdırıldı: Bizi neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Pixel 7 serisi ile akıllı telefon pazarına güçlü bir giriş yapan Google, sızıntıların kurbanı olmaya devam ediyor. Şimdi de şirketin 2023'ten 2025 yılına kadar uzanan Pixel yol haritası sızdırıldı. İşte Google tarafından planlanan ve önümüzdeki yıllarda tanıtılacak yeni telefonlar

    2025 yılına kadar tanıtılacak Pixel cihazlar belli oldu

    2023'ten başlayacak olursak, Google'ın Nisan ve Mayıs ayında Pixel 7a ve Pixel Fold modellerini piyasaya süreceği bildiriliyor. Bu cihazlar arasından Pixel 7a, selefinde eleştiriler alan 60Hz yenileme hızını 90Hz'e yükseltecek. Hatırlamak gerekirse Pixel 6a, kamera tasarımı ile Pixel 7 Pro ve iPhone 14 Pro'ya karşı büyük bir başarı sergilemişti. Yaklaşan Pixel 7a'nın da bu başarıyı devam ettirmesi bekleniyor. 

    2023 yılının devamında Google, merakla beklenen Pixel 8 serisini de piyasaya sürecek. Bununla birlikte serinin temel modeli Pixel 8, selefinden biraz daha küçük boyutlar ile gelirken, Pixel 8 Pro, selefi ile aynı boyutta olacak. Yeni Tensor G3 yonga seti haricinde Pixel 8 serisinin Pixel 7 ailesi ile benzer özellikler sunması bekleniyor.

    Pixel 9 serisi üç modelden oluşacak

    Bunun ardından Google, 2024 yılında Pixel 8 ailesine yeni bir model daha ekleyecek. Bu model 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak Pixel 8a olacak. Ancak Pixel 7a'nın ne kadar sattığına bağlı olarak planların iptal edilebileceği belirtiliyor.

    Google'ın Pixel yol haritası sızdırıldı: Bizi neler bekliyor? Tam Boyutta Gör
    Pixel 9 serisine gelecek olursak, yeni akıllı telefon ailesinin toplam üç modelden oluşması bekleniyor. Bunlar arasından Pixel 9 selefi ile benzer boyutları korurken, aileye 6,3 ve 6,7 inç boyutlarında iki Pro cihaz eşlik edecek. Google, burada Apple'ı taklit edecek gibi gözüküyor. Yeni 6.3 inçlik cihazı iPhone Pro, 6.7 inçlik modeli ise Pro Max olarak düşünebiliriz. Ayrıca bu üç yeni telefon Tensor G4 yonga setinden güç alacak.

    2025 yılı için Google'ın 2023 ve 2024 stratejisinin ne kadar başarılı (veya başarısız) olduğuna bağlı olarak farklı yönlere adım atabileceği belirtiliyor. Ayrıca yazılım devinden Galaxy Z Flip benzeri bir kapaklı telefon gelebileceği de söyleniyor. Ancak bu planlar iptal edilirse, Pixel ailesi küçük ve büyük boyutlarda iki adet temel ve Pro model cihaz ile karşımıza çıkabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    Warlord384 10 saat önce

    bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..

    Profil resmi
    ugah6aiw 10 saat önce

    @vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
    Lenovo IdeaPed 1 14IGL05
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    SYSTEM-1660 SUPER
    SYSTEM-1660 SUPER
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız