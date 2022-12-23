Google'ın Pixel yol haritası sızdırıldı: Pixel 8, Pixel 9 ve çok daha fazlası

- 2025 yılına kadar tanıtılacak Pixel cihazlar belli oldu
- Pixel 9 serisi üç modelden oluşacak
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2025 yılına kadar tanıtılacak Pixel cihazlar belli oldu
2023'ten başlayacak olursak, Google'ın Nisan ve Mayıs ayında Pixel 7a ve Pixel Fold modellerini piyasaya süreceği bildiriliyor. Bu cihazlar arasından Pixel 7a, selefinde eleştiriler alan 60Hz yenileme hızını 90Hz'e yükseltecek. Hatırlamak gerekirse Pixel 6a, kamera tasarımı ile Pixel 7 Pro ve iPhone 14 Pro'ya karşı büyük bir başarı sergilemişti. Yaklaşan Pixel 7a'nın da bu başarıyı devam ettirmesi bekleniyor.
2023 yılının devamında Google, merakla beklenen Pixel 8 serisini de piyasaya sürecek. Bununla birlikte serinin temel modeli Pixel 8, selefinden biraz daha küçük boyutlar ile gelirken, Pixel 8 Pro, selefi ile aynı boyutta olacak. Yeni Tensor G3 yonga seti haricinde Pixel 8 serisinin Pixel 7 ailesi ile benzer özellikler sunması bekleniyor.
Pixel 9 serisi üç modelden oluşacak
Bunun ardından Google, 2024 yılında Pixel 8 ailesine yeni bir model daha ekleyecek. Bu model 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak Pixel 8a olacak. Ancak Pixel 7a'nın ne kadar sattığına bağlı olarak planların iptal edilebileceği belirtiliyor.
2025 yılı için Google'ın 2023 ve 2024 stratejisinin ne kadar başarılı (veya başarısız) olduğuna bağlı olarak farklı yönlere adım atabileceği belirtiliyor. Ayrıca yazılım devinden Galaxy Z Flip benzeri bir kapaklı telefon gelebileceği de söyleniyor. Ancak bu planlar iptal edilirse, Pixel ailesi küçük ve büyük boyutlarda iki adet temel ve Pro model cihaz ile karşımıza çıkabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunun bir de ucaklı versiyonunu yapsın.. IHA'ya benzesin.. uzaktan kumandayla ucursun..
@vjdrsjejv yav he he... tipik ak-troll kafası boş ve vıcık vıcık...
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d