Bütçe telefonu TCL 505 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

TCL 505 neler sunuyor?
TCL 505, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin tasarım dilini koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 400 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor.
Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f/1.8, 1/2,55 inç birincil sensör ve 2MP f/2.4 makro sensörlere yer veriliyor. TCL 505, kutusundan 10W şarj destekli 5.010mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.
- Ekran: 6,75 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 400 nit parlaklık
- İşlemci: MediaTek Helio G36
- RAM: 4GB
- Depolama: 128GB microSD kart yuvası
- Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
- Ön Kamera: 5MP
- Pil: 10W 5.010 mAh batarya
- Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
- Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi
- Boyutlar: 168.3 x 76.7 x 8.3 mm 190 gr
TCL 505 fiyatı
TCL 505, Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Bu noktada 4 GB RAM ve 128 GB sürümünün 120 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak TCL 30 serisinin ülkemizde mevcut olduğunu hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.