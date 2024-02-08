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    Bütçe telefonu TCL 505 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    TCL, yeni bütçe telefonu TCL 505 modelini tanıttı. Peki TCL 50 serisinin son üyesi beraberinde neler getiriyor? İşte TCL 505 fiyatı ve özellikleri              
    Bütçe telefonu TCL 505 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Tüketici elektroniği pazarında bütçe-performans modelleri ile varlık gösteren TCL, akıllı telefon yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonu TCL 505 modelini duyurdu. Peki TCL 50 serinin en son üyesi neler sunuyor? İşte TCL 505 özellikleri ve fiyatı...

    TCL 505 neler sunuyor?

    TCL 505, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin tasarım dilini koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 400 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor. 

    Bütçe telefonu TCL 505 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    168.3 x 76.7 x 8.3 mm ölçülerinde ve 190 gr ağırlığında olan TCL 505, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G36 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 4GB ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

    Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f/1.8, 1/2,55 inç birincil sensör ve 2MP f/2.4 makro sensörlere yer veriliyor. TCL 505, kutusundan 10W şarj destekli 5.010mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor. 

    • Ekran: 6,75 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 400 nit parlaklık
    • İşlemci:  MediaTek Helio G36
    • RAM: 4GB
    • Depolama: 128GB microSD kart yuvası
    • Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4
    • Ön Kamera: 5MP
    • Pil: 10W 5.010 mAh batarya
    • Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1
    • Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi
    • Boyutlar: 168.3 x 76.7 x 8.3 mm 190 gr

    TCL 505 fiyatı

    TCL 505, Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Bu noktada 4 GB RAM ve 128 GB sürümünün 120 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak TCL 30 serisinin ülkemizde mevcut olduğunu hatırlatalım. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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