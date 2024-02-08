Bütçe telefonu TCL 505 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Tüketici elektroniği pazarında bütçe-performans modelleri ile varlık gösteren TCL, akıllı telefon yelpazesini güncellemeye devam ediyor. Son olarak marka, yeni telefonu TCL 505 modelini duyurdu. Peki TCL 50 serinin en son üyesi neler sunuyor? İşte TCL 505 özellikleri ve fiyatı...

TCL 505 neler sunuyor?

TCL 505, düz ve yuvarlatılmış köşe hatlarıyla TCL 50 serisinin tasarım dilini koruyor. Akıllı telefon, ön yüzünde HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,75 inç IPS ekrana sahip. Panelde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 5MP kamera ve su damlası çentiğe yer verilmiş. Ayrıca 400 nite kadar parlaklık, DC karartma, düşük mavi ışık ve TUV sertifikası sunuluyor.

Tam Boyutta Gör 168.3 x 76.7 x 8.3 mm ölçülerinde ve 190 gr ağırlığında olan TCL 505, gücünü 12 nm fabrikasyon sürecini temel alan MediaTek Helio G36 yonga setinden alıyor. Bu kuruluma ise, 4GB ve 128GB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Ayrıca microSD kart aracılığıyla bu kapasiteyi 1 TB'a kadar yükseltmek mümkün.

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Telefonun arka bölümünde ise, ikili sensör kurulumu mevcut. Bu bölümde 50MP f/1.8, 1/2,55 inç birincil sensör ve 2MP f/2.4 makro sensörlere yer veriliyor. TCL 505, kutusundan 10W şarj destekli 5.010mAh pil ve Android 14 işletim sistemi ile çıkacak. Diğer özellikleri arasında, USB-C, 3,5mm kulaklık girişi ve çift SIM, 4G VoLTE, çift bant Wi-Fi, Bluetooth 5.1 bağlantı desteği yer alıyor.

Ekran: 6,75 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 400 nit parlaklık

6,75 inç IPS, 90Hz 1600x720 piksel, 400 nit parlaklık İşlemci: MediaTek Helio G36

MediaTek Helio G36 RAM: 4GB

4GB Depolama: 128GB microSD kart yuvası

128GB microSD kart yuvası Arka Kamera: 50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4

50 MP birincil kamera f1.8, 2MP makro f/2.4 Ön Kamera: 5MP

5MP Pil: 10W 5.010 mAh batarya

10W 5.010 mAh batarya Bağlantı: çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1

çift SIM kart yuvası, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, GPS, Beidou, GLONASS, Galileo, QZSS, 3,5 mm ses jakı, USB Type-C bağlantı noktası, Bluetooth v5.1 Renk: Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi

Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi Boyutlar: 168.3 x 76.7 x 8.3 mm 190 gr

TCL 505 fiyatı

TCL 505, Okyanus Mavisi ve Uzay Grisi renk seçeneklerinde satışa çıkacak. Bu noktada 4 GB RAM ve 128 GB sürümünün 120 dolardan başlayan fiyatlara sahip olacağı belirtiliyor. Akıllı telefonun ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı ise henüz açıklanmadı. Ancak TCL 30 serisinin ülkemizde mevcut olduğunu hatırlatalım.

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