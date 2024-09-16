BYD'den yeni patent çizimleri: Ucuz elektrikli motosikletler gelebilir

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Tam Boyutta Gör Çinli otomotiv devi BYD, uzun zamandır elektrikli araç (EV) pazarında önemli bir oyuncu ancak son girişimi şirketin elektrikli motosiklet segmentine göz diktiğini gösteriyor. Son patent çizimleri, şirketin kendi elektrikli motosikletlerini geliştirme potansiyel planlarını ortaya koydu.

LiFePO4 pilleri BYD'nin elektrikli bisikletlerine güç verecek

BYD'nin pil teknolojisi ve elektrikli mobilite konusundaki uzmanlığının iki tekerlekli yeni bir ürün yelpazesine dönüşebileceği bir geleceğe işaret ediyor. BYD'nin elektrikli motosiklet pazarına girişi beklenmedik bir durum değil. Singapur merkezli Scorpio ile ortaklık kuran BYD, pil teknolojisini yüksek performanslı elektrikli scooter'lara güç sağlamak için kullanarak iki tekerlekli araçlar için güvenilir ve verimli elektrikli güç aktarma organları sunma yeteneğini sergiledi.

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Patent çizimleri, BYD'nin potansiyel elektrikli motosikletlerinin 250cc ila 350cc eşdeğer segmentine girebileceğini ve performans ile pratiklik arasında bir denge sunabileceğini öne sürüyor. 15 ila 25 kW (20 ila 35 hp) arasında değişen tahmini güç çıkışları ve 9 kWh'ye kadar pil kapasiteleriyle bu elektrikli motosikletler, pratik ve çevre dostu bir ulaşım şekli arayan işe gidip gelenlerden daha heyecanlı bir sürüş deneyimi arayan meraklılara kadar çok çeşitli sürücülere hitap edebilir.

Patent çizimleri, BYD'nin elektrikli motosiklet geliştirme konusundaki yenilikçi yaklaşımına işaret eden birkaç tasarım öğesini ortaya koyuyor. Örneğin, çift ön fren rotorlarının dahil edilmesi, daha yüksek hız performansına odaklanmayı öneriyor ve bu potansiyel BYD ürünlerini şu anda piyasada bulunan daha mütevazı işe gidip gelme elektrikli scooter'larından ayırıyor.

BYD'nin yüksek kaliteli, uygun maliyetli elektrikli araçlar üretme konusundaki itibarı ve şirketin pil teknolojisindeki uzmanlığı önemli bir avantaj olarak görülüyor. BYD'nin LiFePO4 pillerinin elektrikli motosikletlerinde potansiyel kullanımı, güvenilir ve verimli bir güç kaynağı sağlayabilir ve bu iki tekerlekli ürünlerin çekiciliğini daha da artırabilir.

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BYD'den yeni patent: Ucuz elektrikli motosikletler gelebilir