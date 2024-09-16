BYD'den yeni patent çizimleri: Ucuz elektrikli motosikletler gelebilir

LiFePO4 pilleri BYD'nin elektrikli bisikletlerine güç verecek
BYD'nin pil teknolojisi ve elektrikli mobilite konusundaki uzmanlığının iki tekerlekli yeni bir ürün yelpazesine dönüşebileceği bir geleceğe işaret ediyor. BYD'nin elektrikli motosiklet pazarına girişi beklenmedik bir durum değil. Singapur merkezli Scorpio ile ortaklık kuran BYD, pil teknolojisini yüksek performanslı elektrikli scooter'lara güç sağlamak için kullanarak iki tekerlekli araçlar için güvenilir ve verimli elektrikli güç aktarma organları sunma yeteneğini sergiledi.
Patent çizimleri, BYD'nin potansiyel elektrikli motosikletlerinin 250cc ila 350cc eşdeğer segmentine girebileceğini ve performans ile pratiklik arasında bir denge sunabileceğini öne sürüyor. 15 ila 25 kW (20 ila 35 hp) arasında değişen tahmini güç çıkışları ve 9 kWh'ye kadar pil kapasiteleriyle bu elektrikli motosikletler, pratik ve çevre dostu bir ulaşım şekli arayan işe gidip gelenlerden daha heyecanlı bir sürüş deneyimi arayan meraklılara kadar çok çeşitli sürücülere hitap edebilir.
Patent çizimleri, BYD'nin elektrikli motosiklet geliştirme konusundaki yenilikçi yaklaşımına işaret eden birkaç tasarım öğesini ortaya koyuyor. Örneğin, çift ön fren rotorlarının dahil edilmesi, daha yüksek hız performansına odaklanmayı öneriyor ve bu potansiyel BYD ürünlerini şu anda piyasada bulunan daha mütevazı işe gidip gelme elektrikli scooter'larından ayırıyor.
BYD'nin yüksek kaliteli, uygun maliyetli elektrikli araçlar üretme konusundaki itibarı ve şirketin pil teknolojisindeki uzmanlığı önemli bir avantaj olarak görülüyor. BYD'nin LiFePO4 pillerinin elektrikli motosikletlerinde potansiyel kullanımı, güvenilir ve verimli bir güç kaynağı sağlayabilir ve bu iki tekerlekli ürünlerin çekiciliğini daha da artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...