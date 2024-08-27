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Tam Boyutta Gör Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta'nın 30 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşması bekleniyor ve ilk kez tüm platformlarda aynı anda erişilebilir olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta için PC sistem gereksinimlerini paylaştı.

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı

Paylaşılan listeye göre Black Ops 6 Açık Beta için kullanıcıların minimum 12GB RAM, AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci ve AMD Radeon RX 470 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemci ve RX 6600XT veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor.

Black Ops 6 Açık Beta için listelenen minimum gereksinimler büyük ihtimalle düşük veya orta ayarlarda 30 FPS değerini hedefliyor. Önerilen gereksinimler ise, yüksek ayar ve 60 FPS için geçerli olacak. Ayrıca Açık Beta'yı indirmek için en az 149 GB depolama alanına ihtiyacınız olacak. Bunun için de SSD öneriliyor.

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Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.

Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC Gereksinimleri Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme) İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K Bellek: 12 GB Bellek: 16 GB Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060 Video Belleği: 3 GB Video Belleği: 8 GB Depolama Alanı: SSD Gerekli Depolama Alanı: SSD Gerekli Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass’te olacağını hatırlatalım. 30 Ağustos'ta ise erken erişim betası başlayacak.

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Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC gereksinimleri açıklandı