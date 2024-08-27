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    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı

    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı. Peki açık betaya katılacak oyuncuların nasıl bir sisteme ihtiyacı olacak. İşte detaylar... 
    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta'nın 30 Ağustos tarihinde oyuncularla buluşması bekleniyor ve ilk kez tüm platformlarda aynı anda erişilebilir olacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Activision Blizzard, Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta için PC sistem gereksinimlerini paylaştı.  

    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı

    Paylaşılan listeye göre Black Ops 6 Açık Beta için kullanıcıların minimum 12GB RAM, AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci ve AMD Radeon RX 470 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemci ve RX 6600XT veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor. 

    Black Ops 6 Açık Beta için listelenen minimum gereksinimler büyük ihtimalle düşük veya orta ayarlarda 30 FPS değerini hedefliyor. Önerilen gereksinimler ise, yüksek ayar ve 60 FPS için geçerli olacak. Ayrıca Açık Beta'yı indirmek için en az 149 GB depolama alanına ihtiyacınız olacak. Bunun için de SSD öneriliyor. 

    Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.

    Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC Gereksinimleri
    Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler
    İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme) İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme)
    İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K
    Bellek: 12 GB Bellek: 16 GB
    Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750 Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060
    Video Belleği: 3 GB Video Belleği: 8 GB
    Depolama Alanı: SSD Gerekli Depolama Alanı: SSD Gerekli
    Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
    Ses Kartı: DirectX Uyumlu Ses Kartı: DirectX Uyumlu

    Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?

    Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass’te olacağını hatırlatalım. 30 Ağustos'ta ise erken erişim betası başlayacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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