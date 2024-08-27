- Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı
- Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta PC Gereksinimleri
- Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
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Call of Duty: Black Ops 6 Açık Beta sistem gereksinimleri açıklandı
Paylaşılan listeye göre Black Ops 6 Açık Beta için kullanıcıların minimum 12GB RAM, AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600 işlemci ve AMD Radeon RX 470 veya GeForce GTX 1060 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K işlemci ve RX 6600XT veya GeForce RTX 3060 ekran kartı yer alıyor.
Black Ops 6 Açık Beta için listelenen minimum gereksinimler büyük ihtimalle düşük veya orta ayarlarda 30 FPS değerini hedefliyor. Önerilen gereksinimler ise, yüksek ayar ve 60 FPS için geçerli olacak. Ayrıca Açık Beta'yı indirmek için en az 149 GB depolama alanına ihtiyacınız olacak. Bunun için de SSD öneriliyor.
Call of Duty: Black Ops 6 multiplayer moduna gelirsek, tamamen yeni 16 haritanın yanı sıra yeniden düzenlenmiş dört harita içerecek. Haritalara ek olarak, oyuncuların herhangi bir yöne koşmasına, kaymasına ve dalmasına olanak tanıyan yeni hareket sistemi olacak. Klasik prestij, RC-XD killstreak, tomahawk’lar ve daha fazlasıyla birlikte geri dönecek.
|Minimum Gereksinimler
|Önerilen Gereksinimler
|İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (en son güncelleme)
|İşletim Sistemi: Windows 10 64 Bit (son güncelleme) veya Windows 11 64 Bit (son güncelleme)
|İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600
|İşlemci: AMD Ryzen 5 1600X veya Intel Core i7-6700K
|Bellek: 12 GB
|Bellek: 16 GB
|Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A750
|Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT veya NVIDIA GeForce RTX 3060
|Video Belleği: 3 GB
|Video Belleği: 8 GB
|Depolama Alanı: SSD Gerekli
|Depolama Alanı: SSD Gerekli
|Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
|Ağ: Geniş bant İnternet bağlantısı
|Ses Kartı: DirectX Uyumlu
|Ses Kartı: DirectX Uyumlu
Call of Duty Black Ops 6 ne zaman çıkacak?
Call of Duty Black Ops 6, 25 Ekim'de PS5, Xbox Series X/S, PC, Xbox One ve PlayStation 4 için çıkış yapacak. İlk günden Xbox Game Pass’te olacağını hatırlatalım. 30 Ağustos'ta ise erken erişim betası başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.