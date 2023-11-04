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    Call of Duty Modern Warfare III, devasa depolama alanı gerektiriyor: İşte nedeni

    Yeni Call of Duty oyunu "Call of Duty: Modern Warfare III" 10 Kasım'da çıkış yapacak. MW3 ön sipariş verenlerin erken erişim hakkı kazandığı oyun, 200 GB'ın üzerinde alan kaplıyor.
    Call of Duty Modern Warfare III dosya boyutu ne kadar alan kaplıyor Tam Boyutta Gör
    Call of Duty MW3 oyunu 10 Kasım’da PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Oyunu ön siparişler şu anda tek oyunculu hikaye modunu oynayabiliyor. Bu kişilerin bildirimine göre yeni Call of Duty Modern Warfare III oyunu sabit sürücüde öncekilerden çok daha fazla yer kaplıyor. Muazzam dosya boyutunun nasıl oluştuğuna ilişkin olarak da Activision’dan açıklama geldi.

    PS5'te 200GB'ın üzerinde yer kaplıyor!

    Oyunun tek oyunculu campaign moduna erken erişimi olan oyuncular, kurulum sırasında toplam dosya boyutunun (Modern Warfare II hikaye modu, Warzone + Call of Duty HQ) PlayStation 5’te 234.9GB olduğunu gördü. PC oyuncuları için dosya boyutu (Modern Warfare II campaign + Warzone) biraz daha az; 172GB. Peki, dosya boyutu neden bu kadar fazla?

    Activision'dan açıklama

    Activision’ın paylaşımına göre büyük dosya boyutu, Call of Duty Warzone harita dosyaları, Modern Warfare II öğeleri için destek, yeni açık dünya Zombiler modu.

    PC ve PS5’te gördüğümüz büyük dosya boyutları çok oyunculu veya Zombies oyun modları gibi Modern Warfare III için yayınlanmamış içerikleri içermiyor. Öte yandan Modern Warfare 3’ün tek başına 200 GB depolama alanı kapladığı anlamına gelmediğini de belirtelim. Modern Warfare 2, Modern Warfare III ve Warzone’a tek yerden erişimi mümkün kılan Call of Duty HQ’nun kurulumu 50GB boş alan gerektiriyor. Her oyun paketi genel dosya boyutunu artırıyor.

    Call of Duty oyunları 2019’da çıkan Modern Warfare’dan itibaren depolama alanı konusunda oyuncuları üzüyor. Activision, daha önce oyunun dosya boyutunu azaltmak için adımlar attı ve daha fazla optimizasyon yapacağına dair umut verdi ancak Warzone ve HQ yüklü olsa bile Modern Warfare III’ü kurmak için 79GB ek depolama alanına sahip olmak gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 14 saat önce

    @ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...

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    Mstt.2010 3 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 gün önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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