Call of Duty Modern Warfare III, devasa depolama alanı gerektiriyor: İşte nedeni

Tam Boyutta Gör Call of Duty MW3 oyunu 10 Kasım’da PC ve yeni nesil konsollara çıkış yapacak. Oyunu ön siparişler şu anda tek oyunculu hikaye modunu oynayabiliyor. Bu kişilerin bildirimine göre yeni Call of Duty Modern Warfare III oyunu sabit sürücüde öncekilerden çok daha fazla yer kaplıyor. Muazzam dosya boyutunun nasıl oluştuğuna ilişkin olarak da Activision’dan açıklama geldi.

PS5'te 200GB'ın üzerinde yer kaplıyor!

Oyunun tek oyunculu campaign moduna erken erişimi olan oyuncular, kurulum sırasında toplam dosya boyutunun (Modern Warfare II hikaye modu, Warzone + Call of Duty HQ) PlayStation 5’te 234.9GB olduğunu gördü. PC oyuncuları için dosya boyutu (Modern Warfare II campaign + Warzone) biraz daha az; 172GB. Peki, dosya boyutu neden bu kadar fazla?

Activision'dan açıklama

Activision’ın paylaşımına göre büyük dosya boyutu, Call of Duty Warzone harita dosyaları, Modern Warfare II öğeleri için destek, yeni açık dünya Zombiler modu.

PC ve PS5’te gördüğümüz büyük dosya boyutları çok oyunculu veya Zombies oyun modları gibi Modern Warfare III için yayınlanmamış içerikleri içermiyor. Öte yandan Modern Warfare 3’ün tek başına 200 GB depolama alanı kapladığı anlamına gelmediğini de belirtelim. Modern Warfare 2, Modern Warfare III ve Warzone’a tek yerden erişimi mümkün kılan Call of Duty HQ’nun kurulumu 50GB boş alan gerektiriyor. Her oyun paketi genel dosya boyutunu artırıyor.

Call of Duty oyunları 2019’da çıkan Modern Warfare’dan itibaren depolama alanı konusunda oyuncuları üzüyor. Activision, daha önce oyunun dosya boyutunu azaltmak için adımlar attı ve daha fazla optimizasyon yapacağına dair umut verdi ancak Warzone ve HQ yüklü olsa bile Modern Warfare III’ü kurmak için 79GB ek depolama alanına sahip olmak gerekiyor.

