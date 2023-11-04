Call of Duty Modern Warfare III, devasa depolama alanı gerektiriyor: İşte nedeni

PS5'te 200GB'ın üzerinde yer kaplıyor!
Oyunun tek oyunculu campaign moduna erken erişimi olan oyuncular, kurulum sırasında toplam dosya boyutunun (Modern Warfare II hikaye modu, Warzone + Call of Duty HQ) PlayStation 5’te 234.9GB olduğunu gördü. PC oyuncuları için dosya boyutu (Modern Warfare II campaign + Warzone) biraz daha az; 172GB. Peki, dosya boyutu neden bu kadar fazla?
Activision'dan açıklama
Activision’ın paylaşımına göre büyük dosya boyutu, Call of Duty Warzone harita dosyaları, Modern Warfare II öğeleri için destek, yeni açık dünya Zombiler modu.
PC ve PS5’te gördüğümüz büyük dosya boyutları çok oyunculu veya Zombies oyun modları gibi Modern Warfare III için yayınlanmamış içerikleri içermiyor. Öte yandan Modern Warfare 3’ün tek başına 200 GB depolama alanı kapladığı anlamına gelmediğini de belirtelim. Modern Warfare 2, Modern Warfare III ve Warzone’a tek yerden erişimi mümkün kılan Call of Duty HQ’nun kurulumu 50GB boş alan gerektiriyor. Her oyun paketi genel dosya boyutunu artırıyor.
Call of Duty oyunları 2019’da çıkan Modern Warfare’dan itibaren depolama alanı konusunda oyuncuları üzüyor. Activision, daha önce oyunun dosya boyutunu azaltmak için adımlar attı ve daha fazla optimizasyon yapacağına dair umut verdi ancak Warzone ve HQ yüklü olsa bile Modern Warfare III’ü kurmak için 79GB ek depolama alanına sahip olmak gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden âlâ işgalci yok... dünyaya bulaşan virüssünüz...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.