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    Anlık Bildirim

    Can sıkıcı iddia: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak

    Analistlere göre Apple, 2024 yılının sonbaharında tanıtacağı iPhone 16'yı ilgi çekici hale getirecek hiçbir özellik sunmayacak.                                  
    Can sıkıcı iddia: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 2024 sonbaharında piyasaya süreceği iPhone 16, geçen yılki iPhone 15'ten pek farklı olmayacak. Barclays analistlerine göre Apple, iPhone 16'yı daha ilgi çekici hale getirebilecek herhangi bir özellik veya yükseltme sunmayacak.

    Kullanıcılar "iyileştirme" istemiyor

    iPhone 15 serisinin beklenenden düşük talep gördüğünü belirten analistlere göre Mac ve iPad satışları da yavaşlamış durumda. Öte yandan Barclays, Apple hisselerinin hedef fiyatını sadece bir dolar düşürerek 161 dolardan 160 dolara indirdi. Analistler hisse senedinin düşük performans gösterdiğine inanıyor ve durumun düzelmesini de beklemiyor.

    Can sıkıcı iddia: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın son birkaç iPhone serisinde, kullanıcıları heyecanlandıracak yeni bir özellik sunmadığı yaygın bir tartışma konusu ve bunun iPhone 16 serisiyle de devam edecek olması hiç kuşku yok ki bu tartışmaları daha da alevlendirecek. Zira kullanıcıların büyük bir kısmı, mevcut özelliklerin iyileştirilmesinin, cihazlarını yeni bir iPhone ile değiştirmek için yeterli olmadığı görüşünde.
    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/apple-starts-2024-with-barclays-downgrade-2024-01-02/ https://appleinsider.com/articles/24/01/02/barclays-says-iphone-16-wont-be-compelling
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    899 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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