Can sıkıcı iddia: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak

Tam Boyutta Gör Apple'ın 2024 sonbaharında piyasaya süreceği iPhone 16, geçen yılki iPhone 15'ten pek farklı olmayacak. Barclays analistlerine göre Apple, iPhone 16'yı daha ilgi çekici hale getirebilecek herhangi bir özellik veya yükseltme sunmayacak.

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Kullanıcılar "iyileştirme" istemiyor

iPhone 15 serisinin beklenenden düşük talep gördüğünü belirten analistlere göre Mac ve iPad satışları da yavaşlamış durumda. Öte yandan Barclays, Apple hisselerinin hedef fiyatını sadece bir dolar düşürerek 161 dolardan 160 dolara indirdi. Analistler hisse senedinin düşük performans gösterdiğine inanıyor ve durumun düzelmesini de beklemiyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın son birkaç iPhone serisinde, kullanıcıları heyecanlandıracak yeni bir özellik sunmadığı yaygın bir tartışma konusu ve bunun iPhone 16 serisiyle de devam edecek olması hiç kuşku yok ki bu tartışmaları daha da alevlendirecek. Zira kullanıcıların büyük bir kısmı, mevcut özelliklerin iyileştirilmesinin, cihazlarını yeni bir iPhone ile değiştirmek için yeterli olmadığı görüşünde.

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