Can sıkıcı iddia: iPhone 16, iPhone 15'ten farklı olmayacak

Kullanıcılar "iyileştirme" istemiyor
iPhone 15 serisinin beklenenden düşük talep gördüğünü belirten analistlere göre Mac ve iPad satışları da yavaşlamış durumda. Öte yandan Barclays, Apple hisselerinin hedef fiyatını sadece bir dolar düşürerek 161 dolardan 160 dolara indirdi. Analistler hisse senedinin düşük performans gösterdiğine inanıyor ve durumun düzelmesini de beklemiyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/apple-starts-2024-with-barclays-downgrade-2024-01-02/ https://appleinsider.com/articles/24/01/02/barclays-says-iphone-16-wont-be-compelling Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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iPhone 15, iPhone 16 ve