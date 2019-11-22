Casper’da Sürpriz Cuma indirimleri başlıyor

Casper'da 22 Kasım ve 29 Kasım günlerinde bilgisayar, telefon ve tablet bilgisayarlarda önemli indirimler yapılacak. Sürpriz Cuma olarak adlandırılan bu indirimlerle ilgili detaylar haberimizde: