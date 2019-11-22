Casper’da Sürpriz Cuma indirimleri başlıyor

Yılın önemli indirim dönemlerinden Black Friday indirimlerinde Casper da katılıyor. Casper önümüzdeki 2 hafta boyunca Cuma günleri Sürpriz Cuma indirimleri yapacak.
Casper, 22 Kasım ve 29 Kasım Cuma günlerinde 00.00’dan itibaren tüm gün boyunca Casper.com.tr’de bilgisayar, telefon ve tabletlerde indirimli fiyatlarla satış yapacak.
Ayrıca Bkz. "Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı"
İndirime girecek ürünler şunlar:
Oyuncu Dizüstü Bilgisayarları: Excalibur G770 ve Excalibur G900.
Dizüstü Bilgisayar: Nirvana C350, Nirvana S500, Nirvana F650, Nirvana F750 ve Nirvana F850.
Masaüstü Bilgisayar: Nirvana D200 ve Nirvana D300.
Akıllı Telefon: VIA S ve VIA A4
Tablet Bilgisayar: Casper L20 ve Casper S20
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hp ve casper laptoplara karşı antipatim var
Nirvana C350’nin Anti-Glare teknolojisine sahip ekranı yansıtmasız özelliği ile ekrana düşen ışıkları absorbe ederek ekranda oluşacak görüntü kaybını engeller. Aynı zamanda TN ekran yapısı sayesinde çevrenizde oturanlar ekranınızı net bir şekilde göremeyecekler . Bu sayede size ofis dışında bile güvenli çalışma imkanı sunar. "
Anti-Glare ne zamandir teknoloji oldu ? Bildiginiz bir kaplama plastiktir...
TN panelde gorunurluk devam eder sadece renklerin tonu degisir ki bu guvenli calisma imkani da saglamaz
TN panel malesef yatayda korunur ve sadece gorunurlugu degismez. Sadece dikeyde gorunurlukte renk tonlamasi degisiyor. Yani yaniniza oturanlar cok net dogru renklerde yine gorecektir. Pek sacma olsa da tepenizde biri yine gorecektir ama renk tonlamasi farkli olarak. Velhasil her acidan detaylar belli olacaktir ...
Guvenlik demeyelim de MAHREMiYET Ama mahremiyet odakli zaten rakip firmalari kaliteli ekranlarina ayrica bir film yerlestirilerek istendigi zamanda sorunsuz cikartilabiliyor ...
Casper pazarlama ve temel bilgi de SINIFTA kalmistir. Mahremiyet ile guvenligi karistirmis. TN panel sonucta epey eski bir teknolojidir!
Piyasada gorus acisi cok iyi renkleri de cok iyi gosteren gelistirilmis TN paneller vardir ozellikle oyun odakli bilindik markalarda da gormekteyiz! Malum TN panellerin pratiksel tek avantaji ekranlarindaki dusuk tepki sureleridir ... Gerci IPS de yetisti . OLED zaten malum bilen biliyor laptoplarda vs vardir...
casper.com.tr/...
Casper pardon KESPIR tum urunlerine urun tanitim sayfalarina urun aciklamalarina TEK TEK bakmadim ama benzer mantalitede olduklari icin benzer iceriklerle tuketiciyi saglam kandirdiklarini ifade edebilirim ...
Elde kalanlari eritmekle ugrassinlar....
Sonra yerli mali yurdumun MALI herkes onu almali kullanmali derler...
Gelde bunlara bak ta guncel kaliteli iyi verimli tasarlanmis urunleri yabancilardan alma! ...
KESPIR gibi firmalar resmen yabanci markalara calisiyor! Diyorlarki dolayli imalarla gidin onlardan alin ! ...
Nirvana C350 indirime girecek demişsiniz, site içinden bulamadım sonra googledan sayfasını buldum satın al butonu yok.
casper.com.tr/...
casper.com.tr/...
S20 tablete bakayım dedim satın al butonu çalışmıyor :)