MediaTek ve Bullitt uydu uyumlu bir akıllı telefon çıkaracak

MediaTek’ten uydu hamlesi
iPhone 14 ile ön plana çıkan ancak Huawei tarafından da sunulan uydu tabanlı mesajlaşma teknolojisi 5G bağlantıları için n53 adında bir bant üzerinden sağlanıyor ve uydulara erişim bu sayede mümkün oluyor.
Mobil yonga pazarının lideri MediaTek de uydu tabanlı iletişim üzerinde çalışıyor. İngiliz Bullitt Group ile ortaklık yapan MediaTek, en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde uydu tabanlı iletişimi destekleyen bir akıllı telefon çıkarma peşinde.
MediaTek daha verimli 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) modemini kullanacak. Ayrıca gerekli yazılım ve servis bileşenleri ile modem desteklenecek. Firma sadece 10 saniye içerisinde uyduya bağlanacağını ve iki yönlü bir iletişim olacağını belirtiyor. Yani mesaj alıp vermek mümkün olacak. Bu serviste ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak ve sonrasında abonelik gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam