MediaTek ve Bullitt uydu uyumlu bir akıllı telefon çıkaracak

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar akıllı telefonlar ve uydu telefonları arasında keskin bir ayrım vardı. Uydu iletişimi istiyorsanız mutlaka bir uydu telefonu edinmeniz gerekiyordu. Özellikle 5G teknolojisi ile birlikte bu ayrım bulanıklaşmaya başladı.

MediaTek’ten uydu hamlesi

iPhone 14 ile ön plana çıkan ancak Huawei tarafından da sunulan uydu tabanlı mesajlaşma teknolojisi 5G bağlantıları için n53 adında bir bant üzerinden sağlanıyor ve uydulara erişim bu sayede mümkün oluyor.

iPhone 14 uydulara nasıl bağlanıyor? 2 ay önce eklendi

Mobil yonga pazarının lideri MediaTek de uydu tabanlı iletişim üzerinde çalışıyor. İngiliz Bullitt Group ile ortaklık yapan MediaTek, en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde uydu tabanlı iletişimi destekleyen bir akıllı telefon çıkarma peşinde.

MediaTek daha verimli 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) modemini kullanacak. Ayrıca gerekli yazılım ve servis bileşenleri ile modem desteklenecek. Firma sadece 10 saniye içerisinde uyduya bağlanacağını ve iki yönlü bir iletişim olacağını belirtiyor. Yani mesaj alıp vermek mümkün olacak. Bu serviste ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak ve sonrasında abonelik gerekecek.

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