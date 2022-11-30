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    MediaTek ve Bullitt uydu uyumlu bir akıllı telefon çıkaracak

    Son dönemin yükselen trendi uydu destekli akıllı telefonlara bir yenisi daha ekleniyor. MediaTek ve Bullitt gelecek yıl ilk akıllı telefonu piyasaya sürecek.    
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    MediaTek Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar akıllı telefonlar ve uydu telefonları arasında keskin bir ayrım vardı. Uydu iletişimi istiyorsanız mutlaka bir uydu telefonu edinmeniz gerekiyordu. Özellikle 5G teknolojisi ile birlikte bu ayrım bulanıklaşmaya başladı.

    MediaTek’ten uydu hamlesi

    iPhone 14 ile ön plana çıkan ancak Huawei tarafından da sunulan uydu tabanlı mesajlaşma teknolojisi 5G bağlantıları için n53 adında bir bant üzerinden sağlanıyor ve uydulara erişim bu sayede mümkün oluyor.

    Mobil yonga pazarının lideri MediaTek de uydu tabanlı iletişim üzerinde çalışıyor. İngiliz Bullitt Group ile ortaklık yapan MediaTek, en geç gelecek yılın ilk çeyreğinde uydu tabanlı iletişimi destekleyen bir akıllı telefon çıkarma peşinde.

    MediaTek daha verimli 3GPP NTN (Non-Terrestrial Network) modemini kullanacak. Ayrıca gerekli yazılım ve servis bileşenleri ile modem desteklenecek. Firma sadece 10 saniye içerisinde uyduya bağlanacağını ve iki yönlü bir iletişim olacağını belirtiyor. Yani mesaj alıp vermek mümkün olacak. Bu serviste ilk yıl ücretsiz olarak sunulacak ve sonrasında abonelik gerekecek.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    Mohi 12 saat önce

    maaşallah

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    gun 19 saat önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 4 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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