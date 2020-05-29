CD Project'te yüzler gülüyor: The Witcher serisi 50 milyon satış rakamına ulaştı

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Popüler oyun serisi The Witcher'ın satış rakamları hızla artmaya devam ediyor. Polonyalı oyun geliştiricisi CD Project, bugün yapılan bir açıklamada serinin toplam satış rakamının 50 milyonu geride bıraktığını duyurdu. Satışların büyük kısmı tahmin edebileceğiniz The Witcher 3: Wild Hunt oyununa ait.

Witcher serisinin toplam satış rakamı 2019'un Haziran ayında 40 milyondu. Yani geride bıraktığımız 12 aylık süreçte 10 milyon kopya daha satılmış. Son oyunu beş yıl önce çıkan bir seri için gerçekten de inanılmaz bir başarı.

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Burada elbette Netflix dizisinin payı çok büyük. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte Witcher 3, Steam'de adeta patlama yapmıştı. CD Project RED'in diziyle hiçbir ilgisi olmamasına rağmen dolaylı yoldan epey bir para kazandığını görüyoruz. Ancak elbette Netflix'in Witcher dizisi çekmesindeki en büyük etken de zaten oyunların müthiş popülaritesiydi.

Ayrıca Bkz. "The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda"

The Witcher'ın ayrıca Nintendo Switch versiyonu da geçtiğimiz Ekim ayında piyasaya sürülmüştü. CDPR, Switch platformunda oyunun büyük ilgiyle karşılandığını söylüyor. Geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada Witcher 3'ün Switch'te yaklaşık 700 binlik bir satış gerçekleştirdiği açıklanmıştı.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın toplam satış rakamı Nisan ayının başı itibarıyla 28,3 milyon adetti. Serinin ilk iki oyunun da yaklaşık 20 milyon kopya sattığını tahmin edebiliriz.

CD Project'in heyecanla beklenen yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki Eylül ayında piyasaya sürülecek. Cyberpunk 2077'nin sadece ilk yılında 20 milyonun üzerinde kopya satması bekleniyor.

https://www.pcgamer.com/the-witcher-series-hits-50-million-sales/

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