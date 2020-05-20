CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu

Tam Boyutta Gör

The Witcher serisinin yapımcısı CD Project, Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu. Fransa'nın ünlü şirketi Ubisoft'u geride bırakan CD Project'in bugün itibarıyla pazar değerinin 8,13 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

CD Project geçtiğimiz 2019 yılını 6,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle kapatmıştı. Yaklaşık altı aylık süreçte şirket değerini 1,3 milyar dolar daha artırmayı başarmış. Avrupa'da Ubisoft'un arkasında ikinci sırada yer alıyordu, ancak şimdi artık birinciliği göğüslemiş durumda. CD Project ayrıca Polonya'nın da en değerli şirketi (oyun harici tüm şirketler de dahil) konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir

The Witcher 3'ün satış rakamları açıklandı: PC lider konumda

Amerikalı şirketlerle karşılaştırdığımızda ise CD Project'in hala biraz geride kaldığını görüyoruz. Rockstar'ın sahibi Take-Two'nun piyasa değeri 16,13 milyar dolar seviyesinde. Sektörün en köklü şirketlerinden olan Electronic Arts da 34 milyar dolarlık değere sahip. Son olarak Activision Blizzard ise 56 milyar dolarlık müthiş piyasa değeriyle ilk sırada bulunuyor (Nintendo, Sony, Microsoft, Tencent gibi şirketler hariç).

Tam Boyutta Gör

Cyberpunk 2077'i için geri sayım başladı

CD Project'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki Eylül ayında oyunseverlerle buluşacak. Oyun için heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Sektörü takip eden analistler, son yılların belki de en merakla beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077'nin sadece ilk yılı içerisinde 20 milyon kopya satacağını tahmin etmişti.

CD Project, Cyberpunk 2077'nin ardından yeni bir Witcher oyunu geliştirmeye başlayacak. Yeni oyun bir devam oyunu olmayacak, hatta Geralt'ın da başrolü başka bir karaktere bırakması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan CDPR geliştiricileri, yeni Witcher oyununda Ciri'nin hikayesine odaklanılabileceği yönünde bazı ifadeler kullanmıştı.

The Witcher 3'ün geçtiğimiz ay itibarıyla toplam 28 milyon kopya sattığı açıklandı. Son 10 yılın en iyi birkaç RPG oyunundan birisi olarak değerlendirilen Witcher 3 şu sıralar beşinci yılını kutluyor.

https://www.videogameschronicle.com/news/cd-projekt-is-now-europes-most-valuable-game-company-ahead-of-ubisoft/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.