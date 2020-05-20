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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu

    CD Project ayrıca Polonya'nın da en değerli şirketi konumunda bulunuyor. Şirketin yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki eylül ayında yayınlanacak.
    53 dk.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu
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    The Witcher serisinin yapımcısı CD Project, Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu. Fransa'nın ünlü şirketi Ubisoft'u geride bırakan CD Project'in bugün itibarıyla pazar değerinin 8,13 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

    CD Project geçtiğimiz 2019 yılını 6,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle kapatmıştı. Yaklaşık altı aylık süreçte şirket değerini 1,3 milyar dolar daha artırmayı başarmış. Avrupa'da Ubisoft'un arkasında ikinci sırada yer alıyordu, ancak şimdi artık birinciliği göğüslemiş durumda. CD Project ayrıca Polonya'nın da en değerli şirketi (oyun harici tüm şirketler de dahil) konumunda bulunuyor.

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    Amerikalı şirketlerle karşılaştırdığımızda ise CD Project'in hala biraz geride kaldığını görüyoruz. Rockstar'ın sahibi Take-Two'nun piyasa değeri 16,13 milyar dolar seviyesinde. Sektörün en köklü şirketlerinden olan Electronic Arts da 34 milyar dolarlık değere sahip. Son olarak Activision Blizzard ise 56 milyar dolarlık müthiş piyasa değeriyle ilk sırada bulunuyor (Nintendo, Sony, Microsoft, Tencent gibi şirketler hariç).

    CD Project, Ubisoft'u geçerek Avrupa'nın en değerli oyun şirketi oldu
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    Cyberpunk 2077'i için geri sayım başladı

    CD Project'in yeni oyunu Cyberpunk 2077 önümüzdeki Eylül ayında oyunseverlerle buluşacak. Oyun için heyecan her geçen gün artmaya devam ediyor. Sektörü takip eden analistler, son yılların belki de en merakla beklenen oyunu olan Cyberpunk 2077'nin sadece ilk yılı içerisinde 20 milyon kopya satacağını tahmin etmişti.

    CD Project, Cyberpunk 2077'nin ardından yeni bir Witcher oyunu geliştirmeye başlayacak. Yeni oyun bir devam oyunu olmayacak, hatta Geralt'ın da başrolü başka bir karaktere bırakması bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili konuşan CDPR geliştiricileri, yeni Witcher oyununda Ciri'nin hikayesine odaklanılabileceği yönünde bazı ifadeler kullanmıştı.

    The Witcher 3'ün geçtiğimiz ay itibarıyla toplam 28 milyon kopya sattığı açıklandı. Son 10 yılın en iyi birkaç RPG oyunundan birisi olarak değerlendirilen Witcher 3 şu sıralar beşinci yılını kutluyor.



    https://www.videogameschronicle.com/news/cd-projekt-is-now-europes-most-valuable-game-company-ahead-of-ubisoft/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    estf (hakan artan) 32 dk.
    kaliteli iş yaparsan, milleti drm-pay2win ile uğraştırmaz ve işine bakarsan demek ki para kazanabiliyormuşsun, olsun yüzde 0,00000001 dolar daha fazla kazanmayıver
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    sniper23 (Enes Şahinler) 49 dk.
    Sanırım bu şirketler hisse olarak borsaya açılmış değerler ile bu rakamlardan bahsediyorlar.

    Bu borsa işi oyun şirketlerine fena patlayacak. Oyun dünyası bu işlere uygun değil ve olmayacakta.
    1 Yanıt Yanıtla
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    babgozd 26 dk. sniper23
    Evet hisse senedi üzerinden. Malesef oyun şirketleri için geçmişteki başarılar önemli değil. Çünkü piyasa saman alevi gibi. Şimdi Cyberpunk 2077 furyası estiği için normal bir durum. Daha da artar bu gidişle. Witcher ilk çıktığı zaman PR yapamadıkları halde oyun kendini ispatladı şimdi 28 milyon satış rakamına ulaşmış. Cyberpunk 2077'ye hem PR yaptılar hem de oyun gerçekten güzel olursa 30-40 milyon satması işten değil.
    Witcher serisi toplam 25 milyon satışta 250 milyon dolar kar elde etmiş. Çünkü çoğu insan oyun çıktıktan sonra güzel olduğunu öğrenip indirimden satın aldı. Cyberpunk 2077 için yarım milyar dolar net kar beklenebilir.
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    JonVaynen (Jon Vaynen) 47 dk.
    Helal olsun adamalara

    Hakkıyla buraya geldiler.
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