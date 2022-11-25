Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi fragmanı yayınlandı: Özledik be amirim!

6 Aralık'ta BluTV'de
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin sabırsızlıkla beklenen fragmanı yayınlandı. Dizinin ilk bölümü 6 Aralık’ta dijital platformlardan BluTV’de izleyicilerle buluşacak.
Harun, oyuncu kadrosunda yok
Emrah Serbes’in aynı adlı romanından esinlenerek hazırlanmış Çekiç ve Gül dizisi oyuncu kadrosu oldukça geniş ancak diziden ayrılan isimler var.
Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi’nde Harun karakterini canlandıran Fatih Artman yer almayacak. Amirim Behzat Ç (Erdal Beşikçioğlu), Hayalet (İnanç Konukçu), Akbaba (Berkan Şal) gibi videolarını sıklıkla gördüğümüz isimlerin yanı sıra Şevket Ç. (Ege Aydan), Şule (Ayça Eren), Memduh Başgan (Güven Kıraç), Belgin (Gökçe Eyüboğlu), Haluk (Mehmet Ali Nuroğlu), Ferdi (Burak Dakak), Gizem (Esra Ronabar) gibi isimler oynayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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