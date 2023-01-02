Cep dostu Realme C55 özellikleri belli oldu

Realme C35 neler sunuyor?
Bildirilenlere göre NBTC veri tabanında RMX3710 model numarasıyla listelenen Realme C35, 4880mAh pil kapasitesine sahip olacak. Liste ayrıca, cihazın 33W hızlı şarj ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Böylece yaklaşan telefon, C serisinde şimdiye kadarki en hızlı şarj olan model olacak.
Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme C35, 6,6 inç boyutlarında 2408 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüğe ve 180 Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızına sahip LCD ekran ile gelecek. Ayrıca bu ekran 600 nite kadar parlaklık ve çiğ damlası çentikli 8MP selfie kamerası ile karşımıza çıkacak.
Yaklaşan akıllı telefonun kaputun altında LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile birlikte bir UNISOC T616 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Kutusundan Android 12 tabanlı realme UI 2.0 ile çıkacak cihazın arka tarafında ise 50MP birincil, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera tasarımı yer alacak.
Realme C35'in ayrıca yana monte parmak izi okuyucu, çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C ve bir microSD kart yuvasına sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d