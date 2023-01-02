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    Cep dostu Realme C55 özellikleri belli oldu

    Realme, bütçe odaklı C serisine yeni bir model daha eklemeyi planlıyor. Bugün Realme C55, NBTC, FCC ve EEC sertifika sitelerinde görüntülendi. Yaklaşan cep dostu model neler sunacak? İşte detaylar
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    Cep dostu telefon Realme C55 özellikleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Amiral gemisi telefon rekabetinde başarılı işlere imza atan Realme, bütçe odaklı C serisine de ek modeller eklemeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın mart ayında Realme C35'i kullanıcılar ile buluşturan şirket, şimdi de Realme C55 üzerinde çalışmalara başladı. Bugün yaklaşan telefon, NBTC, BIS, FCC ve EEC dahil olmak üzere birçok sertifika web sitesinde görüntülendi.

    Realme C35 neler sunuyor?

    Bildirilenlere göre NBTC veri tabanında RMX3710 model numarasıyla listelenen Realme C35, 4880mAh pil kapasitesine sahip olacak. Liste ayrıca, cihazın 33W hızlı şarj ile destekleneceğini bizlere gösteriyor. Böylece yaklaşan telefon, C serisinde şimdiye kadarki en hızlı şarj olan model olacak.

    Yakın zamanlı sızıntılara göre Realme C35, 6,6 inç boyutlarında 2408 x 1080 piksel FHD+ çözünürlüğe ve 180 Hz'ye kadar dokunma örnekleme hızına sahip LCD ekran ile gelecek. Ayrıca bu ekran 600 nite kadar parlaklık ve çiğ damlası çentikli 8MP selfie kamerası ile karşımıza çıkacak.

    Yaklaşan akıllı telefonun kaputun altında LPDDR4x RAM ve UFS 2.2 depolama ile birlikte bir UNISOC T616 işlemci tarafından desteklenmesi bekleniyor. Kutusundan Android 12 tabanlı realme UI 2.0 ile çıkacak cihazın arka tarafında ise 50MP birincil, 2MP makro ve 2MP monokrom sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera tasarımı yer alacak. 

    Realme C35'in ayrıca yana monte parmak izi okuyucu, çift SIM, 4G, çift bant WiFi, Bluetooth 5.0, GNSS, USB Type-C ve bir microSD kart yuvasına sahip olması bekleniyor. 

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 6 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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