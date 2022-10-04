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    Cep dostu ZTE Blade V40s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    ZTE, uygun fiyatlı yeni telefonu ZTE Blade V40S modelini tanıttı. Maliyet odaklı Blade V40 serisine eklenen yeni telefon neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatı
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    Cep dostu ZTE Blade V40s tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı telefon sektörünün iddialı isimlerinden ZTE, Blade ailesinin en son üyesi Blade V40S modelini tanıttı. Uygun fiyatı ile dikkat çeken yeni telefon neler sunuyor? İşte detaylar

    ZTE Blade V40S özellikleri

    Orta seviye bir akıllı telefon olan ZTE Blade V40S, 20:9 en boy oranı sunan 6.67" boyutlarında FHD+ AMOLED delikli bir ekrana ev sahipliği yapıyor. Bununla birlikte 8MP selfie kamerası, 50 MP ana kamera, 5 MP makro modül ve 2 MP derinlik sensörleri ile donatılan yeni telefon, arka kısımda üç sensörün iki daireye yerleştirildiği ilginç bir tasarıma güveniyor. 

    Yonga seti tarafında uygun fiyatlı modellerde karşımıza çıkan Unisoc T618 platformundan güç alan ZTE Blade V40S, microSD kart yuvası ile daha da genişletilebilen 6GB RAM ve 128GB depolama alanı ile birlikte geliyor. Buna ek olarak kutusundan Android 12 ve ZTE MyOS desteği ile çıkan yeni telefon, 22.5W hızlı şarj destekli 4.500 mAh boyutlarında bir pil kapasitesine sahip.

    ZTE Blade V40s Malezya'da resmi olarak satışa sunuldu ve diğer bölgelerde satılıp satılmayacağını hala bilmiyoruz. Mavi ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile ZTE Blade V40s, 172 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunulacak. 

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 2 saat önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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