Cep telefonlarında ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Telefonlarda ÖTV kalkacak mı?
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının olmadığını açıkladı. Telefonlarda ÖTV sıfırlama veya ÖTV indirimi gibi herhangi bir gelişme olmayacak.
Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin alacakları ilk telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer almıştı. Bakanlığın gündeminde bu yönde de bir çalışma bulunmuyor.
Cep telefonlarından ne kadar vergi alınıyor?
Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan %25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan %40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise %50 ÖTV alınıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
234 Kişi Okuyor (16 Üye, 218 Misafir) 38 Masaüstü 196 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
10808 kez okundu.
42 kişi, toplam 44 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
vergi, ÖTV ve