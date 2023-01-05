Cep telefonlarında ÖTV kalkacak mı? Bakanlıktan açıklama!

Tam Boyutta Gör Türkiye’deki telefon satışlarının düşüş eğilimine geçmesi ve tüketicilerin yurt dışındaki telefonlara yönelmesiyle telefonlar için ÖTV indirimi beklentisi oluştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, cep telefonu ve tabletlere ÖTV indirimi iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Telefonlarda ÖTV kalkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının olmadığını açıkladı. Telefonlarda ÖTV sıfırlama veya ÖTV indirimi gibi herhangi bir gelişme olmayacak.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'dan ne kadar vergi alınıyor? 3 ay önce eklendi

Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin alacakları ilk telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer almıştı. Bakanlığın gündeminde bu yönde de bir çalışma bulunmuyor.

Cep telefonlarından ne kadar vergi alınıyor?

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor. ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan %25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan %40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise %50 ÖTV alınıyor.

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