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    Cep telefonunun babası geleceğin telefonlarının nasıl olacağını açıkladı

    Cep telefonunun babası olarak kabul edilen Marty Cooper, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi’nde gelecek nesillerin “kulak derisinin altına yerleştirilmiş” cihazları olacağını söyledi.
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    Cep telefonunun babasından geleceğin telefonları için büyük iddia Tam Boyutta Gör
    1973 yılında ilk taşınabilir cep telefonunu icat etmekle tanınan Marty Cooper, geleceğin telefonlarından ve vizyonundan bahsetti. Cooper'a göre gelecekte bir gün telefonlar, alıştığımız siyah dikdörtgen levhalar yerine derimize entegre cihazlar haline gelecek.

    Gelecekte telefonlar kulak derimizin altında olacak

    Cep telefonunun babası olarak ifade edebileceğimiz Marty Cooper, Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde CNBC’ye verdiği demeçte, “Yeni nesil, telefonu kulak derisinin altına yerleştirecek dedi. Cooper, inşan vücudunun mükemmel bir şarj cihazı olduğunu ve bu tür deri altı cihazların şarjı için sadece yemek yememizin yeterli olduğunu söyledi; “Yemek yersiniz, vücudunuz enerji üretir. Bu kulaklığı çalıştırmak için çok az enerji gerekiyor.”

    Cooper esasında insan bedeninin mikroçipler ve sensörlerle güçlendirildiği, insanlığın gelecekteki olası bir aşamasına işaret ediyor. Örneğin, Elon Musk’ın Neuralink’i gibi birkaç girişim, bilgisayarları insan beyniyle birleştirmeyi amaçlayan teknolojiler geliştiriyor. Dolayısıyla insan vücudu, teknoloji ile fiziksel ve biyolojik olarak birleşmeye doğru ilerliyor.

    "Günümüz telefonları insanla uyumlu değil"

    Cep telefonunun babasından geleceğin telefonları için büyük iddia Tam Boyutta Gör
    Cooper, akıllı telefonların bugün çok sayıda uygulama ve insan yüzünün kıvrımına uymayan bir ekranla çok karmaşık hale geldiğini söylüyor. Öte yandan akıllı telefon pazarı son birkaç yılda durgunlaşmış vaziyette. Sektör öncüleri yenilikçi tasarımlar bulmakta zorlanırken geldiğimiz noktada telefonlar bir nevi bağımlılık haline dönüştü.

    Cooper ayrıca gizliliğin son derece ciddi bir konu olduğunu, bununla birlikte bağımlılığın da göz ardı edilmemesi gerektiğini söylüyor. Ancak ona göre gelecek için halen umut var. Cooper, eğitim ve sağlık hizmeti gibi alanlarda teknolojinin en iyi günlerinin daha gelmediği belirtiliyor; "İnsanlar şimdi daha iyi durumda. Daha uzun yaşıyorlar, daha zenginler, daha önce hiç olmadıkları kadar sağlıklılar. İnişlerimiz ve çıkışlarımız var ama genel olarak, insanlık ilerliyor."

    “Geçmişte, bugünü hayal edemedim”

    Cooper’ın ilk telefon görüşmesini yapmasından bu yana 50 yıl geçti ve MWC kapsamında kendisine ömür boyu başarı ödülü verildi. Ancak Cooper, telefonların bugün oldukları taşınabilir bilgisayarlar haline geleceğini asla hayal edemediğini söylüyor; “50 yıl öncesi gerçekten ilkel bir zamandı. İnternet yoktu, büyük ölçekli entegre devreler yoktu, dijital kameralar yoktu. Bir gün telefonunuzun bir kamera ve bir ansiklopedi olacağı fikri hiç aklımıza gelmemişti.

    Ancak Cooper bir şeyden kesinlikle emin olduklarının altını çiziyor: “Bağlantı kurmanın önemli olduğunu biliyorduk.” Telefon tarihi için önemli olan dev isim, bir gün herkesin bir cep telefonuna sahip olacağını bildiklerini ve bunun neredeyse gerçekleştiğini söylüyor. Ona göre telefonlar artık kişinin bir uzantısı halini almış durumda.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 4 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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