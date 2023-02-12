ChatGPT fırtınası Nvidia’nın stoklarını zorluyor

Tam Boyutta Gör ChatGPT sohbet robotu ile adeta patlama yapan yapay zekâ iletişim teknolojileri trendi sektörü de hareketlendirdi. Yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcılara talep artarken Nvidia stok sıkıntısı yaşayabilir.

Nvidia’da bayram havası

Ekonomik krizin ağırlığını hissettirdiğini şu dönemde Nvidia’ya sürpriz bir piyango vurdu. ChatGPT sohbet robotunun başlattığı fırtına şirketlerin yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcılara yönlenmesini sağladı. Haliyle lider Nvidia’ya gün doğdu. Önümüzdeki aylarda firmanın stok sıkıntısı yaşayacağı ifade edildi.

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ChatGPT robotu toplam 10000 Nvidia hızlandırıcısı kullanılarak eğitildi. Ne var ki aylık 500 milyon ziyaretçi beklenmedik bir rakamdı ve sunucular zorlanmaya başladı. OpenAI de ücretli abonelik ile sunucu yükseltmelerine maliyet oluşturmaya karar verdi. Mevcut ChatGPT robotunun 25 bin civarında Nvidia GPU ile eğitildiği ifade ediliyor. Çok yüksek kapasiteli sohbet robotlarının yüz binlerce yonga gerektirdiği belirtiliyor. Bu da 100 milyar dolar gibi bir maliyet gerektiriyor. Bunun önemli bir kısmı Nvidia’ya gidecek.

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