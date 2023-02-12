ChatGPT fırtınası Nvidia’nın stoklarını zorluyor

Nvidia’da bayram havası
Ekonomik krizin ağırlığını hissettirdiğini şu dönemde Nvidia’ya sürpriz bir piyango vurdu. ChatGPT sohbet robotunun başlattığı fırtına şirketlerin yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcılara yönlenmesini sağladı. Haliyle lider Nvidia’ya gün doğdu. Önümüzdeki aylarda firmanın stok sıkıntısı yaşayacağı ifade edildi.
ChatGPT robotu toplam 10000 Nvidia hızlandırıcısı kullanılarak eğitildi. Ne var ki aylık 500 milyon ziyaretçi beklenmedik bir rakamdı ve sunucular zorlanmaya başladı. OpenAI de ücretli abonelik ile sunucu yükseltmelerine maliyet oluşturmaya karar verdi. Mevcut ChatGPT robotunun 25 bin civarında Nvidia GPU ile eğitildiği ifade ediliyor. Çok yüksek kapasiteli sohbet robotlarının yüz binlerce yonga gerektirdiği belirtiliyor. Bu da 100 milyar dolar gibi bir maliyet gerektiriyor. Bunun önemli bir kısmı Nvidia’ya gidecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah