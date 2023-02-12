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    ChatGPT fırtınası Nvidia’nın stoklarını zorluyor

    Yapay zekâ sohbet robotlarının yüksek miktarda grafik hızlandırıcı gerektirmesi Nvidia’yı doğrudan etkiliyor. Firma şimdiden yüksek sayıda sipariş almaya başladı.
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    ChatGPT sohbet robotu ile adeta patlama yapan yapay zekâ iletişim teknolojileri trendi sektörü de hareketlendirdi. Yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcılara talep artarken Nvidia stok sıkıntısı yaşayabilir.

    Nvidia’da bayram havası

    Ekonomik krizin ağırlığını hissettirdiğini şu dönemde Nvidia’ya sürpriz bir piyango vurdu. ChatGPT sohbet robotunun başlattığı fırtına şirketlerin yapay zekâ odaklı grafik hızlandırıcılara yönlenmesini sağladı. Haliyle lider Nvidia’ya gün doğdu. Önümüzdeki aylarda firmanın stok sıkıntısı yaşayacağı ifade edildi.

    ChatGPT robotu toplam 10000 Nvidia hızlandırıcısı kullanılarak eğitildi. Ne var ki aylık 500 milyon ziyaretçi beklenmedik bir rakamdı ve sunucular zorlanmaya başladı. OpenAI de ücretli abonelik ile sunucu yükseltmelerine maliyet oluşturmaya karar verdi. Mevcut ChatGPT robotunun 25 bin civarında Nvidia GPU ile eğitildiği ifade ediliyor. Çok yüksek kapasiteli sohbet robotlarının yüz binlerce yonga gerektirdiği belirtiliyor. Bu da 100 milyar dolar gibi bir maliyet gerektiriyor. Bunun önemli bir kısmı Nvidia’ya gidecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    B
    barisg 1 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    Normandia_06 1 gün önce

    Görüntü çekmesi ne işime yarıyor! Enkaz altında ki canlıyı tespit etmiyor,kamyon,tır çalanlarda yok ortada.Boş iş yanii

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    alfa-x 2 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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