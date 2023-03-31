ChatGPT şimdi de teşhis koyuyor

ChatGPT hayat kurtardı
Twitter üzerinde paylaşılan bilgiye göre bir kullanıcı, veterinerlerin bir türlü teşhis koyamadığı köpeğinin rahatsızlığını ChatGPT botuna yazınca ne olduğunu tam olarak anlayabildi.
Border Collie cinsi köpeğin kene kaynaklı rahatsızlığı kansızlığa sebebiyet verince kullanıcı köpeğini veterinere götürmüş. Ne var ki giderek renksizleşen dişetlerine veteriner bir türlü net teşhis koyamamış.
Kullanıcı daha sonra bu bulguları ChatGPT botu ile paylaşmış ve bot köpeğin savunma hücrelerinin kırmızı kan hücrelerine saldırdığı bir anemi türü olabileceğini öğrenmiş. Sonrasında ikinci bir veterinere sonuçları götürmüş ve yapılan testlerde durum ortaya çıkmış. Böylece köpek doğru tedavi ile hayata tutunmuş.
Elbette ChatGPT bir doktor gibi tüm teşhisleri irdeleyip tanı koyamayabilir ancak gidişat gösteriyor ki insanlar sağlık durumlarındaki değişimleri de yapay zekâ ile paylaşmaya başladı ve sürekli eğitilen yapay zekâ gelecekte daha iyi hale gelebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı