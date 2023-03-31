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    ChatGPT şimdi de teşhis koyuyor

    Köpeğinin hastalığına veterinerlerin bir türlü teşhis koyamaması nedeniyle ChatGPT robotuna başvuran kullanıcı, aldığı bilgilerle köpeğinin hayatını kurtardı.   
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    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Korkutucu bir şekilde popüler olan ve hayatın her alanında karşımıza çıkmaya başlayan yapay zekâ sohbet robotları, hukuk alanından sonra şimdi de sağlık alanına el ettı. ChatGPT artık teşhis koyabiliyor.

    ChatGPT hayat kurtardı

    Twitter üzerinde paylaşılan bilgiye göre bir kullanıcı, veterinerlerin bir türlü teşhis koyamadığı köpeğinin rahatsızlığını ChatGPT botuna yazınca ne olduğunu tam olarak anlayabildi.

    Border Collie cinsi köpeğin kene kaynaklı rahatsızlığı kansızlığa sebebiyet verince kullanıcı köpeğini veterinere götürmüş. Ne var ki giderek renksizleşen dişetlerine veteriner bir türlü net teşhis koyamamış.

    Kullanıcı daha sonra bu bulguları ChatGPT botu ile paylaşmış ve bot köpeğin savunma hücrelerinin kırmızı kan hücrelerine saldırdığı bir anemi türü olabileceğini öğrenmiş. Sonrasında ikinci bir veterinere sonuçları götürmüş ve yapılan testlerde durum ortaya çıkmış. Böylece köpek doğru tedavi ile hayata tutunmuş.

    Elbette ChatGPT bir doktor gibi tüm teşhisleri irdeleyip tanı koyamayabilir ancak gidişat gösteriyor ki insanlar sağlık durumlarındaki değişimleri de yapay zekâ ile paylaşmaya başladı ve sürekli eğitilen yapay zekâ gelecekte daha iyi hale gelebilir.

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