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    ChatGPT ile sahte haber üreten kişi tutuklandı

    Çinli yetkililer, bir ChatGPT kullanıcısını sahte haber ürettiği için tutukladı. Çinli yetkililere göre, şüpheli, ölümcül bir tren kazasını yanlış bir şekilde anlatan haberler üretti.
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    ChatGPT ile sahte haber üreten kişi tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Çinli yetkililer ülkenin kuzeyindeki Gansu eyaletinde bir kişiyi ChatGPT kullanarak sahte haber makaleleri yazdığı iddiasıyla gözaltına aldı. Bu hamle, Çin'in yapay zeka hizmetlerinin "yanlış bilgi" dağıtmak için kötüye kullanılmasını yasaklayan yeni yapay zeka karşıtı yönergeleri kapsamında yapılan ilk tutuklamalardan biri gibi görünüyor.

    ChatGPT kullanımı tutuklattı 

    ChatGPT ile sahte haber üreten kişi tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Hong soyadıyla tanımlanan şüpheli, yetkililerin "yanlış bilgi" olduğunu söylediği ölümcül bir tren kazasını anlatan haber makaleleri oluşturmak için OpenAI’ın popüler sohbet robotu ChatGPT’yi kullanmakla suçlanıyor. Yetkililer söz konusu haberin birden fazla versiyonunun 20 farklı hesaptan eş zamanlı olarak yayınlandığını tespit etti. Bu arada sahte haber Baidu'ya ait blog platformu Baijiahao’da yayınlandı.

    Yapılan açıklamada Hong, ChatGPT’yi sahte içerikler için kullandığını ve bunu para kazanmak için yaptığını kabul ediyor. Bu arada sahte makaleler kaldırılmadan önce 15,000'den fazla kez görüntülenmiş. Öte yandan ChatGPT, Çin’de bir süredir erişime engelli durumda fakat VPN bağlantısı ile bu kısıtlamalar aşılabiliyor. Çin, Hong’u kamu düzenini baltalamak, kamuya açık yerlerde kargaşaya neden olmak gibi geniş bir tanıma sahip olan "kavga çıkarmak ve provokasyon yapmakla" suçlandı. Çin’de bu tip suçlamalar yanlış bilginin yayılması konusunda görülen bir şey. Bununla birlikte bu suçun cezası 5 ila 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.  

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    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    rocky_balbao 10 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

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    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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