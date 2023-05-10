ChatGPT ile sahte haber üreten kişi tutuklandı

ChatGPT kullanımı tutuklattı
Yapılan açıklamada Hong, ChatGPT’yi sahte içerikler için kullandığını ve bunu para kazanmak için yaptığını kabul ediyor. Bu arada sahte makaleler kaldırılmadan önce 15,000'den fazla kez görüntülenmiş. Öte yandan ChatGPT, Çin’de bir süredir erişime engelli durumda fakat VPN bağlantısı ile bu kısıtlamalar aşılabiliyor. Çin, Hong’u kamu düzenini baltalamak, kamuya açık yerlerde kargaşaya neden olmak gibi geniş bir tanıma sahip olan "kavga çıkarmak ve provokasyon yapmakla" suçlandı. Çin’de bu tip suçlamalar yanlış bilginin yayılması konusunda görülen bir şey. Bununla birlikte bu suçun cezası 5 ila 10 yıla kadar hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.