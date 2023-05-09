Bırakın para kazandırmayı ChatGPT, şok edici zarara neden oluyor

ChatGPT hiç de ucuz değil
The Information tarafından yayınlanan ve OpenAI’a yakın kaynaklara dayandırılan rapora göre şirketin 2022'de, şu anda son derece etkileyici olan yapay zeka sohbet robotunu eğitmek için 540 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir para harcadığını belirtiyor. Bu fonlar sadece ChatGPT'yi eğitmek için değil, aynı zamanda Bard adlı kendi yapay zeka sohbet robotunu geliştiren rakip şirket Google'dan bazı kilit çalışanların transfer edilmesinde kullanıldı.
Ocak ayında Fortune, OpenAI’ın giderlerini tahmin eden bir rapor yayınlamıştı. Spesifik olarak OpenAI’ın bilgi işlem ve veri eğitimi için 416 milyon dolar, personel için 89,31 milyon dolar ve belirtilmemiş işletme maliyetleri için 38,75 milyon dolar harcadığı aktarılıyordu. Buna ek olarak, Nisan ayında yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis'in baş analisti Dylan Patel, OpenAI'ın ChatGPT sunucularını çalışır durumda tutmak için günde 700.000 dolar harcadığını belirtmişti.
1 milyar dolar kazandırabilir
Öte yandan Altman, OpenAI’a gelecek olan yatırımın radikal bir şekilde artacağını düşünüyor. Firmanın yapay genel zeka (AGI) oluşturmaya yaklaştıkça 100 milyar dolar finansman toplayabileceği öne sürülüyor. Bilmeyenler için AGI, herhangi bir insan görevini yerine getirebilen veya bu görevi nasıl tamamlayacağını bulabilen ve öğrenebilen yapay zeka destekli bir sistem olarak düşünülebilir. Bununla birlikte teknik olarak konuşmak gerekirse, zekanın ne olduğunu tanımlamak zor olduğu için bu alanda çalışan mühendisler tarafından bile AGI için belirli bir tanımın henüz yapılmadığını belirtelim. Ancak ana fikrin “insan gibi” olan bir yapay zeka olduğunu söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah