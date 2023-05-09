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    Bırakın para kazandırmayı ChatGPT, şok edici zarara neden oluyor

    OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT, şirkete şok edici miktarda paraya mal oluyor. ChatGPT son derece popüler olsa da çarpıcı işletme maliyetleri firmayı zorluyor.
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    ChatGPT para kazandırmıyor aksine şok edici zarara neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Girişimin mali durumu hakkında bilgi sahibi olan kişilere göre, ChatGPT'yi geliştirdiği ve Google'dan kilit çalışanları işe aldığı için OpenAI’ın zararı geçen yıl yaklaşık iki katına çıktı. Bu yüksek maliyetlerin çok büyük kısmı ChatGPT’nin eğitim sürecinin yanında personel ücretlerinden kaynaklanıyor. Görünüşe göre ChatGPT, ısınmak için para yakmaya devam ediyor.

    ChatGPT hiç de ucuz değil

    The Information tarafından yayınlanan ve OpenAI’a yakın kaynaklara dayandırılan rapora göre şirketin 2022'de, şu anda son derece etkileyici olan yapay zeka sohbet robotunu eğitmek için 540 milyon dolar gibi şaşırtıcı bir para harcadığını belirtiyor. Bu fonlar sadece ChatGPT'yi eğitmek için değil, aynı zamanda Bard adlı kendi yapay zeka sohbet robotunu geliştiren rakip şirket Google'dan bazı kilit çalışanların transfer edilmesinde kullanıldı.

    Ocak ayında Fortune, OpenAI’ın giderlerini tahmin eden bir rapor yayınlamıştı. Spesifik olarak OpenAI’ın bilgi işlem ve veri eğitimi için 416 milyon dolar, personel için 89,31 milyon dolar ve belirtilmemiş işletme maliyetleri için 38,75 milyon dolar harcadığı aktarılıyordu. Buna ek olarak, Nisan ayında yarı iletken araştırma firması SemiAnalysis'in baş analisti Dylan Patel, OpenAI'ın ChatGPT sunucularını çalışır durumda tutmak için günde 700.000 dolar harcadığını belirtmişti.

    1 milyar dolar kazandırabilir

    ChatGPT para kazandırmıyor aksine şok edici zarara neden oluyor Tam Boyutta Gör
    Geçen haftanın başlarında OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin "Silikon Vadisi tarihindeki en sermaye yoğun girişim" olma yolunda ilerlediğini öne sürdü. Altman’a göre ChatGPT sayesinde firma 2023'te 200 milyon dolar ve 2024'te 1 milyar dolar kazanabilir. Bu rakam Silikon Vadisi'ndeki popüler bir şirket için kulağa çok fazla gibi gelmese de OpenAI'ın 2022 yılında 30 milyon dolar gelir elde ettiği unutulmamalı.

    Öte yandan Altman, OpenAI’a gelecek olan yatırımın radikal bir şekilde artacağını düşünüyor. Firmanın yapay genel zeka (AGI) oluşturmaya yaklaştıkça 100 milyar dolar finansman toplayabileceği öne sürülüyor. Bilmeyenler için AGI, herhangi bir insan görevini yerine getirebilen veya bu görevi nasıl tamamlayacağını bulabilen ve öğrenebilen yapay zeka destekli bir sistem olarak düşünülebilir. Bununla birlikte teknik olarak konuşmak gerekirse, zekanın ne olduğunu tanımlamak zor olduğu için bu alanda çalışan mühendisler tarafından bile AGI için belirli bir tanımın henüz yapılmadığını belirtelim. Ancak ana fikrin “insan gibi” olan bir yapay zeka olduğunu söyleyebiliriz.

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    Yerli jet uçağı ilk uçuşunu yaptı: Hürjet

    F
    farkil 1 hafta önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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