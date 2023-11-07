ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı: Hızlı büyüme sürüyor!

Haftalık 100 milyon aktif kullanıcı!
OpenAI’nin sohbet botuyla ilişkilendirilen büyük kullanıcı sayısını ilk kez görmüyoruz. Similarweb, Şubat ayında ChatGPT’nin bir ayda 100 milyon, günde 25 milyon tekil ziyaretçi çekme kilometre taşına ulaştığını tahminen paylaşmıştı. Ancak, bugünkü duyuru doğrudan OpenAI’nin kendisinden gelen resmî veriler olması açısından dikkate değer.
Yeni duyurular: GPT-4 Turbo ve fazlası
Sam Altman, ayrıca Fortune 500 şirketlerinin %92’sinden fazlası dahil olmak üzere 2 milyondan fazla geliştiricinin ChatGPT’yi kullandığını paylaştı. Etkinlikte bir dizi yeni kilometre taşı da açıklandı. OpenAI, üst seviye metin tabanlı yapay zeka modeli GPT-4’ün daha güçlü ve daha uygun fiyatlı versiyonu olan GPT-4 Turbo’yu tanıttı. OpenAI, ayrıca herkesin konuşmaya dayalı yapay zeka sistemi oluşturmasını sağlayan GPT’leri duyurdu. GPT’ler bu ayın sonlarında açılacak GPT Store üzerinden satılacak. Şirket ayrıca metinden resme model olan DALL-E 3’ün ChatGPT ve Bing Chat’ten sonra bir API aracılığıyla kullanılabileceğini de duyurdu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.