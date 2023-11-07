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    Anlık Bildirim

    ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı: Hızlı büyüme sürüyor!

    OpenAI, ilk geliştirici konferansında popüler yapay zeka modelinin aktif kullanıcı sayısını açıkladı. ChatGPT, 1 yıldan kısa süredir piyasada olmasına rağmen büyük başarı elde etti.
    chatgpt haftalık aktif kullanıcı sayısı 100 milyon Tam Boyutta Gör
    OpenAI patronu Sam Atman, 6 Kasım’da düzenlenen ilk geliştirici konferansında ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. ChatGPT yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürüldü ve tanıtımından sonraki iki ay içinde 100 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen kullanıcı tabanı rekorunu kırdı.

    Haftalık 100 milyon aktif kullanıcı!

    OpenAI’nin sohbet botuyla ilişkilendirilen büyük kullanıcı sayısını ilk kez görmüyoruz. Similarweb, Şubat ayında ChatGPT’nin bir ayda 100 milyon, günde 25 milyon tekil ziyaretçi çekme kilometre taşına ulaştığını tahminen paylaşmıştı. Ancak, bugünkü duyuru doğrudan OpenAI’nin kendisinden gelen resmî veriler olması açısından dikkate değer.

    Yeni duyurular: GPT-4 Turbo ve fazlası

    Sam Altman, ayrıca Fortune 500 şirketlerinin %92’sinden fazlası dahil olmak üzere 2 milyondan fazla geliştiricinin ChatGPT’yi kullandığını paylaştı. Etkinlikte bir dizi yeni kilometre taşı da açıklandı. OpenAI, üst seviye metin tabanlı yapay zeka modeli GPT-4’ün daha güçlü ve daha uygun fiyatlı versiyonu olan GPT-4 Turbo’yu tanıttı. OpenAI, ayrıca herkesin konuşmaya dayalı yapay zeka sistemi oluşturmasını sağlayan GPT’leri duyurdu. GPT’ler bu ayın sonlarında açılacak GPT Store üzerinden satılacak. Şirket ayrıca metinden resme model olan DALL-E 3’ün ChatGPT ve Bing Chat’ten sonra bir API aracılığıyla kullanılabileceğini de duyurdu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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