ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı: Hızlı büyüme sürüyor!

Tam Boyutta Gör OpenAI patronu Sam Atman, 6 Kasım’da düzenlenen ilk geliştirici konferansında ChatGPT’nin haftalık aktif kullanıcı sayısının 100 milyona ulaştığını duyurdu. ChatGPT yaklaşık bir yıl önce piyasaya sürüldü ve tanıtımından sonraki iki ay içinde 100 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak en hızlı büyüyen kullanıcı tabanı rekorunu kırdı.

Artık isteyen herkes kendi ChatGPT yapay zekasını yapabilecek 2 sa. önce eklendi

Haftalık 100 milyon aktif kullanıcı!

OpenAI’nin sohbet botuyla ilişkilendirilen büyük kullanıcı sayısını ilk kez görmüyoruz. Similarweb, Şubat ayında ChatGPT’nin bir ayda 100 milyon, günde 25 milyon tekil ziyaretçi çekme kilometre taşına ulaştığını tahminen paylaşmıştı. Ancak, bugünkü duyuru doğrudan OpenAI’nin kendisinden gelen resmî veriler olması açısından dikkate değer.

Yeni duyurular: GPT-4 Turbo ve fazlası

Sam Altman, ayrıca Fortune 500 şirketlerinin %92’sinden fazlası dahil olmak üzere 2 milyondan fazla geliştiricinin ChatGPT’yi kullandığını paylaştı. Etkinlikte bir dizi yeni kilometre taşı da açıklandı. OpenAI, üst seviye metin tabanlı yapay zeka modeli GPT-4’ün daha güçlü ve daha uygun fiyatlı versiyonu olan GPT-4 Turbo’yu tanıttı. OpenAI, ayrıca herkesin konuşmaya dayalı yapay zeka sistemi oluşturmasını sağlayan GPT’leri duyurdu. GPT’ler bu ayın sonlarında açılacak GPT Store üzerinden satılacak. Şirket ayrıca metinden resme model olan DALL-E 3’ün ChatGPT ve Bing Chat’ten sonra bir API aracılığıyla kullanılabileceğini de duyurdu.

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ChatGPT'nin haftalık aktif kullanıcı sayısı açıklandı