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    ChatGPT'nin kurumsal sürümü yayınlandı: Farkı ne?

    Yapay zeka şirketi OpenAI, ChatGPT'nin kurumsal sürümünü yayınladı. ChatGPT Enterprise olarak adlandırılan sürüm, daha fazla hız ve daha fazla doğruluk gibi avantajlar getiriyor.

    ChatGPT'nin kurumsal sürümü yayınlandı: Farkı ne? Tam Boyutta Gör
    ChatGPT, sadece bireysel kişiler tarafından değil aynı zamanda kurumsal firmalar tarafından da kullanılıyor. Bununla birlikte bu yapay zeka aracından faydalanmak isteyen ancak gizlilik ve güvenlik konusundaki endişeler nedeniyle uzak kalmak zorunda kalan şirket sayısı da hayli fazla. Bu nedenden ötürü OpenAI, kurumsal tarafı hedefleyen ve şirket verilerini korumayı vaat eden ChatGPT Enterpris sürümünü yayınladı.

    ChatGPT Enterprise yayınlandı

    OpenAI tarafından yayınlanan blog yazısında ChatGPT Enterprise'ın daha iyi güvenlik ve gizlilik, GPT-4'e sınırsız yüksek hızlı erişim, şirketlerin bilgileri çok daha hızlı anlaması için daha güçlü veri analizi ve ChatGPT'ye daha karmaşık sorular sorma yeteneği sunduğunu belirtiyor.

    Gizlilik ve güvenlik, verilerinin ChatGPT'yi eğitmek için kullanılabileceğinden korkan ve aracı kullanmanın hassas müşteri bilgilerini yanlışlıkla yapay zeka modellerine ifşa edebileceğinden endişe eden işletmeler için bir endişe kaynağı oluşturuyordu. OpenAI, ChatGPT Enterprise kullanıcılarının verileri üzerinde kontrol ve mülkiyete sahip olacaklarını ve bu verilerin GPT'yi eğitmek için kullanılmayacağını taahhüt ediyor.

    ChatGPT'nin şirket verilerine ilişkin bilgisini özelleştirme ve daha da gelişmiş analitik araçlar gibi diğer özellikler ise araca yakında eklenecek. Şirket ilerleyen dönemlerde, daha küçük ekipler/şirketler için ChatGPT Enterprise’ta kademeli fiyatlandırma seçenekleri de sunacağını söyledi. OpenAI, bunun ChatGPT için ilk kurumsal odaklı ürün olduğunu ve ChatGPT'ye daha hızlı erişim için abonelik planı olan ChatGPT ve ChatGPT Plus'tan ayrı olduğunun da altını çiziyor.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2023/8/28/23849453/openai-chatgpt-enterprise-grade-version https://openai.com/blog/introducing-chatgpt-enterprise
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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