ChatGPT Windows uygulaması web kamera desteğiyle güncellendi

OpenAI, Microsoft Store’dan erişilebilen ChatGPT Windows uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcıların PC veya dizüstü bilgisayarlarının web kamerasıyla fotoğraf çekmelerine ve görseli doğrudan ChatGPT ile yaptıkları sohbete eklemelerine olanak tanıyor. Yeni sürüm, birkaç küçük iyileştirme de getiriyor.

ChatGPT’nin gelişmiş ses modu masaüstüne geldi 1 hf. önce eklendi

ChatGPT uygulaması artık kullanıcıların metin ölçeklemesini ayarlamasına olanak tanıyor. Ölçeklemeyi ayarlamak için Ctrl + veya Ctrl - klavye kısayol tuşu kullanılıyor. Bu güncellemeyle, ChatGPT penceresini açmak için kısayolu özelleştirmek üzere bir ayar ve güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar'da yeni bir düğme ekliyor.

Geçtiğimiz ay, OpenAI Windows PC'ler için ChatGPT masaüstü uygulamasının erken sürümünün yayınlandığını duyurmuştu. Yeni ChatGPT Windows uygulaması şu anda yalnızca ChatGPT Plus, Team, Enterprise ve Edu kullanıcıları için indirilebilir. OpenAI, bu yılın ilerleyen zamanlarında tam ChatGPT deneyimini ücretsiz kullanıcılara sunmayı planlıyor.

OpenAI, bu ayın başlarında daha doğal, gerçek zamanlı konuşmalar ve sohbet geçmişini arama olanağı sunan Gelişmiş Ses Modu desteğiyle Windows için ChatGPT uygulamasını güncelledi. Daha sonra bu mod beş yeni ses eklemesiyle iyileştirildi.

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ChatGPT Windows uygulaması webcam desteğiyle güncellendi