ChatGPT Windows uygulaması web kamera desteğiyle güncellendi

OpenAI, Microsoft Store’dan erişilebilen ChatGPT Windows uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, kullanıcıların PC veya dizüstü bilgisayarlarının web kamerasıyla fotoğraf çekmelerine ve görseli doğrudan ChatGPT ile yaptıkları sohbete eklemelerine olanak tanıyor. Yeni sürüm, birkaç küçük iyileştirme de getiriyor.
ChatGPT uygulaması artık kullanıcıların metin ölçeklemesini ayarlamasına olanak tanıyor. Ölçeklemeyi ayarlamak için Ctrl + veya Ctrl - klavye kısayol tuşu kullanılıyor. Bu güncellemeyle, ChatGPT penceresini açmak için kısayolu özelleştirmek üzere bir ayar ve güncellemeleri kontrol etmek için Ayarlar'da yeni bir düğme ekliyor.
Geçtiğimiz ay, OpenAI Windows PC'ler için ChatGPT masaüstü uygulamasının erken sürümünün yayınlandığını duyurmuştu. Yeni ChatGPT Windows uygulaması şu anda yalnızca ChatGPT Plus, Team, Enterprise ve Edu kullanıcıları için indirilebilir. OpenAI, bu yılın ilerleyen zamanlarında tam ChatGPT deneyimini ücretsiz kullanıcılara sunmayı planlıyor.
OpenAI, bu ayın başlarında daha doğal, gerçek zamanlı konuşmalar ve sohbet geçmişini arama olanağı sunan Gelişmiş Ses Modu desteğiyle Windows için ChatGPT uygulamasını güncelledi. Daha sonra bu mod beş yeni ses eklemesiyle iyileştirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über