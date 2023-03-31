ChatGPT’ye suçlama: "Önyargılı ve aldatıcı"

Tam Boyutta Gör Yapay zeka süreçlerine, yeni bir şikayet olayı damga vurdu. Son olarak kar amacı gütmeyen CAIDP’nin şikayetinde, OpenAI’nin GPT-4 dil modelinin “önyargılı, aldatıcı ve kamu güvenliği için riskli” olduğu ifade edildi. Kuruluş, GPT-4‘ün ticarette haksız eylem veya uygulama ile ilgili FTC yasasının 5.bölümünü ihlal ettiğini iddia etti.

OpenAI tarafından oluşturulan ChatGPT, yapay zekanın popülaritesini artırmayı başardı. Küresel çapta yaygınlaşan ChatGPT, beraberinde olumsuz düşünürlerini de piyasa çıkardı.

Japonya’dan Dijital Yen adımı 1 gün önce eklendi

Buna göre GPT-4‘ün belirli önyargıları ve dünya görüşlerini güçlendirme ve yeniden üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekildi. Bazı marjinal gruplar için zararlı ve küçük düşürücü çağrışımların tespit edildiği ifade edildi. Kuruluş, yasa yapıcıları ChatGPT’nin ticari modellerinin yasaklanması için çağrı yaptı.

Diğer yandan teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de yapay zeka ile ilgili endişelerini dile getirmişti. 1.000’e yakın ismin imza attığı mektupta yapay zeka robotlarının geliştirilmesine 6 ay için ara verilmesini talep etti. Elon Musk ve Steve Wozniak’ın yanı sıra Alphabet’in DeepMind ürünü geliştiren uzmanlar ile Stability Al CEO’su Emad Mostaque da imzacılar arasında yer aldı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.