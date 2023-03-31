Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT’ye suçlama: "Önyargılı ve aldatıcı"

    CAIDP, ChatGPT’nin yaratıcısını ticaret yasalarını ihlal etmekle suçladı. CAIDP, bu yapay zeka girişimlerinin durdurulması amacıyla FTC’ye şikayette bulundu.      
    Oy Ver
    ChatGPT’ye suçlama: Önyargılı ve aldatıcı Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka süreçlerine, yeni bir şikayet olayı damga vurdu. Son olarak kar amacı gütmeyen CAIDP’nin şikayetinde, OpenAI’nin GPT-4 dil modelinin “önyargılı, aldatıcı ve kamu güvenliği için riskli” olduğu ifade edildi. Kuruluş, GPT-4‘ün ticarette haksız eylem veya uygulama ile ilgili FTC yasasının 5.bölümünü ihlal ettiğini iddia etti.

    OpenAI tarafından oluşturulan ChatGPT, yapay zekanın popülaritesini artırmayı başardı. Küresel çapta yaygınlaşan ChatGPT, beraberinde olumsuz düşünürlerini de piyasa çıkardı.

    Buna göre GPT-4‘ün belirli önyargıları ve dünya görüşlerini güçlendirme ve yeniden üretme potansiyeli olduğuna dikkat çekildi. Bazı marjinal gruplar için zararlı ve küçük düşürücü çağrışımların tespit edildiği ifade edildi. Kuruluş, yasa yapıcıları ChatGPT’nin ticari modellerinin yasaklanması için çağrı yaptı.

    Diğer yandan teknoloji dünyasının önde gelen isimleri de yapay zeka ile ilgili endişelerini dile getirmişti. 1.000’e yakın ismin imza attığı mektupta yapay zeka robotlarının geliştirilmesine 6 ay için ara verilmesini talep etti. Elon Musk ve Steve Wozniak’ın yanı sıra Alphabet’in DeepMind ürünü geliştiren uzmanlar ile Stability Al CEO’su Emad Mostaque da imzacılar arasında yer aldı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

    S
    SERKANAqA 4 saat önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trigonometri fasikül önerisi shell enjektör temizleyici yorumları windows 10 multi edition nedir anesteziden hemşireliğe geçiş zor mu java backend

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    APU-VALUE
    APU-VALUE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız