Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ChatGPT'den güç alan akıllı gözlük Solos AirGo 3 tanıtıldı

    CES 2024 fuarında tanıtılan Solos AirGo 3 akıllı gözlük, canlı dil çevirisi ve diğer özellikler için popüler yapay zeka ChatGPT'den güç alıyor.                  
    Solos AirGo 3 akıllı gözlük CES 2024 Tam Boyutta Gör
    Akıllı gözlükler konusunda uzman şirket Solos, CES 2024’te AirGo3 akıllı gözlüğünü tanıttı. Akıllı gözlük, ChatGPT’den güç alarak dilleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Kişinin dil engelini aşmasını yardımcı olmak için SolosTranslate platformunu kullanıyor.

    SolosTranslate platformu, dinleme, gruplama, metin ve şimdiki zaman modlarını içeriyor. Solos’un tescilli yazılımı ve OpenAI’nin ChatGPT modeliyle desteklenen platform, hızlı, etkili ve kapsayıcı iletişimi kolaylaştırarak uluslararası iş, seyahat ve kültürel alışveriş biçimini değiştirmeyi vadediyor.

    Solos AirGo3 akıllı gözlük özellikleri ile neler?

    Dinleme modundan başlayalım; Birebir etkileşimler için özel olarak tasarlanan bu mod, doğrudan kullanıcının önündeki kişilerin konuşmalarını yakalayıp tercüme ediyor. Çevrilen konuşma, kullanıcının tercih ettiği dilde gizli bir şekilde oynatılıyor. Grup modu, her katılımcının tercih ettiği dilde konuşmasına ve dinlemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar QR kod veya web bağlantısı aracılığıyla zahmetsizce katılabiliyor veya grup konuşması başlatabiliyor. Metin modu, çevrilmiş mesajları yazılı biçimde sunuyor; kullanıcı, çevrilmiş yazıyı okumak üzere görüntüleyebiliyor veya çevrilmiş konuşmayı sesli olarak dinleyebiliyor. Anlık modda gözlüğü takan kullanıcılar arasında gerçek zamanlı dil çevirisi gerçekleşiyor; herkes, kendi dilinde konuşuyor, kendi dilinde söylenenleri anlıyor.

    AirGo 3 akıllı gözlük, dil çevirinin ötesinde ChatGPT ile desteklenen SolosTranslate ve SolosChat gibi kapsamlı bir dizi özelliğe sahip. Solos uygulaması aracılığıyla doğal sesli iletişimi kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanıyor ve kullanıcının görevleri sesli komutlarla gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Whisper teknolojisi ve çift yönlü hoparlör sayesinde müzik, podcast, arama ve fazlası için 100 desibele varan iyi bir ses kalitesi sunuyor. Gözlük, WhatsApp, iMessage, Teams ve takvim etkinlikleri gibi çeşitli platformlardan gelen mesajları otomatik olarak gösterebiliyor. Son olarak, farklı lens seçenekleriyle birlikte geliyor.

    Solos AirGo3 akıllı gözlük fiyatı

    Farklı stil ve renklerde sunulan akıllı gözlük, spor, günlük ve dışarıda kullanıma yönelik geniş yelpazede seçenekler sunarak kullanıcının tercih ve ihtiyacına göre çok yönlü bir çözüm sunuyor. Gözlüğün başlangıç fiyatı 199 dolar; fiyatlandırma seçilen modele bağlı olarak değişiyor. İlginç olarak, premium abonelik seçeneği mevcut. Gelişmiş metin okuma, gelişmiş yapay zeka performansı, SolosChat işlevinin bağımsız kullanılması ve fazlasını içeren premium abonelik ücreti aylık 9.99 dolar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefonun üstündeki küçük delik ne işe yarar megane 1.5 dci yakıt tüketimi yorumları anna karenina en iyi çeviri notebook fan control tamir süresi 20 günü geçerse

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    infinix Note 12
    infinix Note 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
    Acer Aspire 3 A315-58-34G6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    DH-EAGLE
    DH-EAGLE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız