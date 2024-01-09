ChatGPT'den güç alan akıllı gözlük Solos AirGo 3 tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Akıllı gözlükler konusunda uzman şirket Solos, CES 2024’te AirGo3 akıllı gözlüğünü tanıttı. Akıllı gözlük, ChatGPT’den güç alarak dilleri gerçek zamanlı olarak çevirebiliyor. Kişinin dil engelini aşmasını yardımcı olmak için SolosTranslate platformunu kullanıyor.

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SolosTranslate platformu, dinleme, gruplama, metin ve şimdiki zaman modlarını içeriyor. Solos’un tescilli yazılımı ve OpenAI’nin ChatGPT modeliyle desteklenen platform, hızlı, etkili ve kapsayıcı iletişimi kolaylaştırarak uluslararası iş, seyahat ve kültürel alışveriş biçimini değiştirmeyi vadediyor.

Solos AirGo3 akıllı gözlük özellikleri ile neler?

Dinleme modundan başlayalım; Birebir etkileşimler için özel olarak tasarlanan bu mod, doğrudan kullanıcının önündeki kişilerin konuşmalarını yakalayıp tercüme ediyor. Çevrilen konuşma, kullanıcının tercih ettiği dilde gizli bir şekilde oynatılıyor. Grup modu, her katılımcının tercih ettiği dilde konuşmasına ve dinlemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar QR kod veya web bağlantısı aracılığıyla zahmetsizce katılabiliyor veya grup konuşması başlatabiliyor. Metin modu, çevrilmiş mesajları yazılı biçimde sunuyor; kullanıcı, çevrilmiş yazıyı okumak üzere görüntüleyebiliyor veya çevrilmiş konuşmayı sesli olarak dinleyebiliyor. Anlık modda gözlüğü takan kullanıcılar arasında gerçek zamanlı dil çevirisi gerçekleşiyor; herkes, kendi dilinde konuşuyor, kendi dilinde söylenenleri anlıyor.

AirGo 3 akıllı gözlük, dil çevirinin ötesinde ChatGPT ile desteklenen SolosTranslate ve SolosChat gibi kapsamlı bir dizi özelliğe sahip. Solos uygulaması aracılığıyla doğal sesli iletişimi kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanıyor ve kullanıcının görevleri sesli komutlarla gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Whisper teknolojisi ve çift yönlü hoparlör sayesinde müzik, podcast, arama ve fazlası için 100 desibele varan iyi bir ses kalitesi sunuyor. Gözlük, WhatsApp, iMessage, Teams ve takvim etkinlikleri gibi çeşitli platformlardan gelen mesajları otomatik olarak gösterebiliyor. Son olarak, farklı lens seçenekleriyle birlikte geliyor.

Solos AirGo3 akıllı gözlük fiyatı

Farklı stil ve renklerde sunulan akıllı gözlük, spor, günlük ve dışarıda kullanıma yönelik geniş yelpazede seçenekler sunarak kullanıcının tercih ve ihtiyacına göre çok yönlü bir çözüm sunuyor. Gözlüğün başlangıç fiyatı 199 dolar; fiyatlandırma seçilen modele bağlı olarak değişiyor. İlginç olarak, premium abonelik seçeneği mevcut. Gelişmiş metin okuma, gelişmiş yapay zeka performansı, SolosChat işlevinin bağımsız kullanılması ve fazlasını içeren premium abonelik ücreti aylık 9.99 dolar.

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ChatGPT yüklü gelen akıllı gözlük Solos AirGo 3 tanıtıldı