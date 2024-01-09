ChatGPT'den güç alan akıllı gözlük Solos AirGo 3 tanıtıldı

SolosTranslate platformu, dinleme, gruplama, metin ve şimdiki zaman modlarını içeriyor. Solos’un tescilli yazılımı ve OpenAI’nin ChatGPT modeliyle desteklenen platform, hızlı, etkili ve kapsayıcı iletişimi kolaylaştırarak uluslararası iş, seyahat ve kültürel alışveriş biçimini değiştirmeyi vadediyor.
Solos AirGo3 akıllı gözlük özellikleri ile neler?
Dinleme modundan başlayalım; Birebir etkileşimler için özel olarak tasarlanan bu mod, doğrudan kullanıcının önündeki kişilerin konuşmalarını yakalayıp tercüme ediyor. Çevrilen konuşma, kullanıcının tercih ettiği dilde gizli bir şekilde oynatılıyor. Grup modu, her katılımcının tercih ettiği dilde konuşmasına ve dinlemesine olanak tanıyor. Kullanıcılar QR kod veya web bağlantısı aracılığıyla zahmetsizce katılabiliyor veya grup konuşması başlatabiliyor. Metin modu, çevrilmiş mesajları yazılı biçimde sunuyor; kullanıcı, çevrilmiş yazıyı okumak üzere görüntüleyebiliyor veya çevrilmiş konuşmayı sesli olarak dinleyebiliyor. Anlık modda gözlüğü takan kullanıcılar arasında gerçek zamanlı dil çevirisi gerçekleşiyor; herkes, kendi dilinde konuşuyor, kendi dilinde söylenenleri anlıyor.
AirGo 3 akıllı gözlük, dil çevirinin ötesinde ChatGPT ile desteklenen SolosTranslate ve SolosChat gibi kapsamlı bir dizi özelliğe sahip. Solos uygulaması aracılığıyla doğal sesli iletişimi kolaylaştırmak için yapay zekadan yararlanıyor ve kullanıcının görevleri sesli komutlarla gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Whisper teknolojisi ve çift yönlü hoparlör sayesinde müzik, podcast, arama ve fazlası için 100 desibele varan iyi bir ses kalitesi sunuyor. Gözlük, WhatsApp, iMessage, Teams ve takvim etkinlikleri gibi çeşitli platformlardan gelen mesajları otomatik olarak gösterebiliyor. Son olarak, farklı lens seçenekleriyle birlikte geliyor.
Solos AirGo3 akıllı gözlük fiyatı
Farklı stil ve renklerde sunulan akıllı gözlük, spor, günlük ve dışarıda kullanıma yönelik geniş yelpazede seçenekler sunarak kullanıcının tercih ve ihtiyacına göre çok yönlü bir çözüm sunuyor. Gözlüğün başlangıç fiyatı 199 dolar; fiyatlandırma seçilen modele bağlı olarak değişiyor. İlginç olarak, premium abonelik seçeneği mevcut. Gelişmiş metin okuma, gelişmiş yapay zeka performansı, SolosChat işlevinin bağımsız kullanılması ve fazlasını içeren premium abonelik ücreti aylık 9.99 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.