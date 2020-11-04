Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu

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Christopher Nolan, yeni filmi Tenet'ın gişede başarısız olduğunu düşünmüyor. Bugün Los Angeles Times'a bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen, Tenet'ın gişede yakaladığı 350 milyon dolarlık hasılattan çok memnun olduğu söyledi.

"Stüdyoların Tenet sonrası kararları endişelendiriyor"

Nolan,"Tenet'ın yaklaşık 350 milyon dolar gişe hasılatı yapması beni çok memnun etti. Ancak stüdyoların bizim yakaladığımız bu hasılattan yanlış sonuçlar çıkardığını düşündüğüm için endişeliyim. Filmin nerede iyi iş çıkardığı veya şu sıralar ihtiyaç duyulan kazancı getirmesi gibi konulara bakmaktansa COVID öncesi dönemin beklentilerine ulaşamamasına odaklanıyorlar. Oyunun içine girip adapte olmaktansa, veya bir başka deyişle sektörü yeniden kurmaktansa bu gişe rakamlarını pandemideki tüm zararı sinema göstericilerine yıkmak için bahane olarak kullanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

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Siinema sektörü elbette pandeminin en sert vurduğu sektörlerden birisi oldu. Nolan'ın sözleri de bu durumu yansıtıyor. Tenet gişede her ne kadar COVID öncesinin beklentilerine ulaşamamış olsa da sinema salonlarına kısa süreli de olsa küçük bir hayat öpücüğü vermişti. Diğer taraftan Hollywood stüdyoları ise Tenet'ın gişe rakamlarından sonra risk almak istemedi ve yeni filmlerini erteleme kararı aldı. Warner Bros haricinde Disney, Paramount, MGM gibi stüdyolar da bu yıl yayınlamayı planladıkları filmleri 2021'e erteledi.

Pandemi elbette bu büyük stüdyoları da epey etkiliyor ancak sektörün asıl kurbanı sinema salonları oldu. Özellikle de ABD'de büyük sinema zincirleri tarihi zararlar açıklıyor ve yüzlerce çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyor. Sinemaya büyük önem veren Christopher Nolan da bu durumdan dolayı epey endişeli.

Diğer taraftan pandemi süreci Netflix gibi streaming servislerinin çok ciddi seviyede büyümesine neden oldu. Bu durum sinema devlerini de gelecek için farklı bir rota planlamalarına neden oluyor gibi. Örneğin Disney sinema ve televizyon prodüksiyonların da artık en büyük hedeflerinin Disney Plus olduğunu açıkladı. Disney bundan sonra beyaz perdeden çok Disney Plus'a önem vermeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl servise açılan Disney Plus sadece bir yıl içerisinde 60 milyonun üzerinde abone sayısına ulaşmış ve beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza atmıştı.

https://www.indiewire.com/2020/11/christopher-nolan-reacts-tenet-release-thrilled-worried-1234596818/

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