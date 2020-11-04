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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu

    Nolan'ın yeni filmi Tenet gişede pandemiye yenik düşmüştü. Ünlü yönetmen bu konuyla ilgili sessizliğini nihayet bozdu.
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    Sinema ve Dizi
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Christopher Nolan, Tenet'ın gişe hasılatıyla ilgili sessizliğini bozdu
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    Christopher Nolan, yeni filmi Tenet'ın gişede başarısız olduğunu düşünmüyor. Bugün Los Angeles Times'a bazı açıklamalar yapan ünlü yönetmen, Tenet'ın gişede yakaladığı 350 milyon dolarlık hasılattan çok memnun olduğu söyledi. 

    "Stüdyoların Tenet sonrası kararları endişelendiriyor"

    Nolan,"Tenet'ın yaklaşık 350 milyon dolar gişe hasılatı yapması beni çok memnun etti. Ancak stüdyoların bizim yakaladığımız bu hasılattan yanlış sonuçlar çıkardığını düşündüğüm için endişeliyim. Filmin nerede iyi iş çıkardığı veya şu sıralar ihtiyaç duyulan kazancı getirmesi gibi konulara bakmaktansa COVID öncesi dönemin beklentilerine ulaşamamasına odaklanıyorlar. Oyunun içine girip adapte olmaktansa, veya bir başka deyişle sektörü yeniden kurmaktansa bu gişe rakamlarını pandemideki tüm zararı sinema göstericilerine yıkmak için bahane olarak kullanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullandı. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Nolan'ın yeni filmi Tenet gişelere hızlı girdi: Beklenmedik başarı

    Ayrıca Bkz. "Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz"

    Siinema sektörü elbette pandeminin en sert vurduğu sektörlerden birisi oldu. Nolan'ın sözleri de bu durumu yansıtıyor. Tenet gişede her ne kadar COVID öncesinin beklentilerine ulaşamamış olsa da sinema salonlarına kısa süreli de olsa küçük bir hayat öpücüğü vermişti. Diğer taraftan Hollywood stüdyoları ise Tenet'ın gişe rakamlarından sonra risk almak istemedi ve yeni filmlerini erteleme kararı aldı. Warner Bros haricinde Disney, Paramount, MGM gibi stüdyolar da bu yıl yayınlamayı planladıkları filmleri 2021'e erteledi.

    Pandemi elbette bu büyük stüdyoları da epey etkiliyor ancak sektörün asıl kurbanı sinema salonları oldu. Özellikle de ABD'de büyük sinema zincirleri tarihi zararlar açıklıyor ve yüzlerce çalışanlarını işten çıkarmak zorunda kalıyor. Sinemaya büyük önem veren Christopher Nolan da bu durumdan dolayı epey endişeli.

    Diğer taraftan pandemi süreci Netflix gibi streaming servislerinin çok ciddi seviyede büyümesine neden oldu. Bu durum sinema devlerini de gelecek için farklı bir rota planlamalarına neden oluyor gibi. Örneğin Disney sinema ve televizyon prodüksiyonların da artık en büyük hedeflerinin Disney Plus olduğunu açıkladı. Disney bundan sonra beyaz perdeden çok Disney Plus'a önem vermeyi planlıyor. Geçtiğimiz yıl servise açılan Disney Plus sadece bir yıl içerisinde 60 milyonun üzerinde abone sayısına ulaşmış ve beklentilerin çok üzerinde bir başarıya imza atmıştı.



    https://www.indiewire.com/2020/11/christopher-nolan-reacts-tenet-release-thrilled-worried-1234596818/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    54 dakika önce
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haklı da corona var zaten hiç bir şey normal değil bu dönem açıkcası ben 2 sene daha gitmeyi düşünmem sinemaya
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden onca yönetmen ve filmler var iken hep internette ve haber sitelerinde Nolan ve filmleri haber yapılıyor? Bence yapımcı şirket bütün reklam masrafını internet trollerine ve internet sitelerine harcıyor, yoksa ortada önemli bir şey göremiyorum ben. Zaten Yıldızlararası filminin de niye bu kadar abartıldığını anlamamıştım, şimdi anlaşılıyor ki para ile reklam ediliyor, yoksa bundan çok ama çok daha lafı edilecek güzel ve etkili film seyrettim yıl içinde kimse adını anmadı onların.
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    Angel of the Lord (Muharrem Özen) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Böyle bir konuda neden eşini döven kötü adam imajı çizilir ki? Dünyayı yok etme isteği zaten artık standart olarak geliyor ona alıştık. Öte yandan izlemesi keyifli bir filmdi tüm karışıklığa ve oldu bittilere rağmen.
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    noblelion (asil pappa) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Erkcan özcan anlatmadıkça anlamam mümkün değil Tenet'i
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    Virinom (Süleyman Kenar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir film çıkmadan önce 10 kere haberi yapılıyorsa o filme mesafeli yaklaşırım. Belli ki şişirilmiş bir balon. Bu film de çıkmadan önce her gün Tenet haberi yapılıyordu sitede.
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    jervis (M. Kucuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu filmi o kadar beklentiye soktular ki herkeste bi antipati oluştu. Daha film çıkmadan 10 numara gibi yorumlar geldi. Ve gereksiz film yükseltildi.

    Bırak izleyen adam yorum yapsın , bi ara burada bile her hafta haberi çıkıyordu. Youtubeda herkes öve öve bitiremiyordu.
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    Evil Clown (furkan saygaç) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Korona olmasa dahi film vasatı geçemezdi. Hikaye güzel fikir güzel ama işleniş sıfır. Herşey oldu bittiye gelmişti.
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tenet için sabah ilk seansına gitmiştim. Kalabalık olmasın die. Koca salonda tek başıma izlemiştim. Kesinlikle haklı corona dan öncesindeki gişe beklentisi olmamalı. Sayın Nolan'cım 2. filmi 4 gözle bekliyoruz. 2021 stüdyolar içinde uygunmuş. Şu hikayenin tamamını görmek istiyoruz
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    absamet (sems sems) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Covid opmasa min 1 milyar dolar gişe hasılatı olurdu filmin.
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Haklı da corona var zaten hiç bir şey normal değil bu dönem açıkcası ben 2 sene daha gitmeyi düşünmem sinemaya
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