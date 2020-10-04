Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz

    Warner Bros'un 'Tenet' kumarı tutmadı. Nolan'ın yeni filmi de pandemiye yenik düşünce sinema sektöründe tehlike çanları çalmaya başladı.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    8,6b
    1
    20
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    1

    Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet gişede COVID-19 salgınını yenemedi. Ağustos ayının sonlarına doğru dünya genelinde vizyona giren film, ilk haftasında beklentilerin üzerinde bir açılış gerçekleştirmiş olmasına rağmen uzun vadede hayal kırıklığı yarattı. Tenet'ın da salgına yenik düşmesinin ardından şimdi sinema sektöründe tehlike çanları çalmaya başlamış durumda.

    Deadline'ın yayınladığı verilere göre Tenet altıncı haftası itibarıyla dünya genelinde toplam 307 milyon dolarlık hasılat elde etmiş durumda. Bu hasılatın yaklaşık 45 milyonu Kuzey Amerika'dan , 262 milyonu ise Kuzey Amerika harici bölgelerden gelmiş. Elbette genel anlamıyla bir başarısızlık söz konusu ancak özellikle de Kuzey Amerika'daki hasılat gerçekten de büyük bir hayal kırıklığı olmuş. COVID-19 bildiğiniz gibi ABD'yi diğer ülkelere nazaran çok daha derin etkilemişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar Nolan'ın yeni filmi Tenet gişelere hızlı girdi: Beklenmedik başarı

    Tenet ayrıca Türkiye'de de beklentilerin çok altında kaldı. Altıncı haftası itibarıyla film Türkiye'de sadece 170 bin seyirci çekebilmiş. Nolan'ın önceki filmlerine baktığımızda ise Interstellar'ın 750 bin, Inception'ın 1,1 milyon ve son olarak Dunkirk'in ise 347 bin seyirci tarafından izlendiğini görüyoruz. Tenet, Dunkirk'in bile epey bir gerisinde kalacak gibi görünüyor.

    Tenet başarısız olunca diğer filmler de ertelenmeye başladı

    Tenet'ın gişedeki macerası elbette sadece Warner Bros'u değil Hollywood'un diğer büyük stüdyolarını da yakından ilgilendiriyor. Bu yıl film yayınlamayı planlayan Disney, Paramount, Universal gibi stüdyolar, Tenet hayal kırıklığı yaratınca filmlerin ertelemeye karar verdi. Black Widow ve No Time to Die gibi filmler 2021'e ertelendi, Wonder Woman 1984 ise 25 Aralık'a alındı. Böylece Aralık ayının sonlarına kadar vizyona girmesi planlanan büyük bir film kalmadı.

    Bu durum elbette en çok sinema salonlarını derinden etkiliyor. Pandemi nedeniyle salonlar yaklaşık 5-6 ay kapıları kapatmak zorunda kalmıştı, şimdiyse sinemalar açılmış olsa bile seyirciler ilgi göstermiyor. Dolayısıyla sektörde şu anda dünya genelinde büyük bir kriz var.

    Deadline'da yer alan habere göre, ABD ve Birleşik Krallık'ın en büyük sinema zincirlerinden olan Cineworld ve Regal sinema salonlarını geçici olarak kapatmayı planlıyor. Cineworld salonlarının tamamını kapatmayı düşündüklerini doğruladı. Regal ise önemli bir kısmını kapatmayı planlıyor. Bu durum elbette sinema çalışanlarının da işsiz kalması anlamına gelecek.

    COVID-19 salgını dünya genelinde birçok sektörü derinden vurdu. Sinema da belki de en çok etkilenen sektörlerden birisi. Salgın en azından bu yıl için pek iyiye gidecekmiş gibi görünmüyor. Bakalım sinemalar ne zaman tekrar normale dönebilecek.



    https://deadline.com/2020/10/tenet-hocus-pocus-weekend-box-office-cineworld-regal-shutdown-1234591012/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    Epic Store'da %75'e varan büyük indirim dönemi başladı
    13 sa.
    74 TL değerinde iki oyun Epic Store'da ücretsiz oldu
    17 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ContEmpor4ry (Çağdaş Acar) 2 hf. en beğenilen
    Lord Of The Ring gelse kurtaramaz.
    Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 2 hf. (düzenlendi)
    Kafaları çalışmıyor ki Türkiye'ye gelsinler bir kaç derneğe bağış yapsınlar devlet garanti verirdi.Millet hiç sinemaya gitmese bile paralarını çatır çatır alırlardı
    Kafaları çalışmıyor ki Türkiye'ye gelsinler bir kaç derneğe bağış yapsınlar devlet garanti verirdi.Millet hiç sinemaya gitmese bile paralarını çatır çatır alır...
    Devamını Gör
    Yanıtla +28
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 2 hf.
    ülkemizde zaten millet fiyattan yakınıyordu birde pandemi varken afedersinizde üzerine para verip kendimi kapalı bir salonda eğlence niyetine riske sokamam.
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    dımmışali (durmuş bahça) 20 sa.
    Olmadı torrentten izleriz.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cabriyo (Emin Tuncer) 1 hf.
    patlamış mısır polemiği yapanlar ne durumda acaba? mutlular mı şimdi?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 2 hf.
    Bütün sinema sektörünü bir Tenet filminin kurtaracağını ummak kimin aklına geldi acaba. Bir Lord Of The Rings değil ki bu film, ayrıca son derece sinefili ve azınlık bir seyirciye hitap eden bir filmin dünyada rekor kırmasını beklemek nedir acaba. Nolan'ı sanki herkes tanıyor gibi bir algı var. Ben de doğru tanımıyorum ve filmleri de bana göre aman aman bir şey değil zor filmler zaten anlaşılması zor. Bunun için koşa koşa sinemaya gitmek sırf internet gazı ile olur o da bu kadar olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tunacadirci (Tunahan Çadırcı) 2 hf.
    50 tlye bir bilet satarken iyi para kazanıyorlardı. Şimdi onlar düşünsün:)
    Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    darkaura 2 hf.
    grehound en akillica isi yapti. hic riske girmeden yayin haklarini nakit paraya apple tv ye satti. su sartlarda is yapacak mecra dijital yayin platformlaridir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 2 hf.
    Son zamnalarda izlediğim ve bu film sinemada izlenir dediğim bi filmdi. Büyük bi film, izlerken bunu hissedebiliyorsunuz. Ayrıca nolan amcamızın vfx kullanmama arzusu filmi daha izlenebilir yapmış. Oyuncuların kamera arkasında ne kadar çalıştıklarını görmüştüm. O da beni çok etkilemişti. Ayrıca son 5, belki 10 yıla baktığımda "joker" bazı yönleri ile ve "tenet" bazı yönleri ile sinemanın dünyasını hissettiren ender yapımlardan. 2 film yapısal olarak bakınca biraz ters köşelerde olsada yaptığı işi iyi yapan 2 film ve artık böyle filmler çıkmıyor yada 5,10 yılda bir geliyor. Bu iki filmde bir yıl arayla izledik galiba 2020de iyi olan bi avuç olaydan biri galiba :D Sinemaya baktığımızda şuan oynatılan "cin baskını","kulübe" gibi yapımlar var. Tenet ne kadar standart amerikan aksiyon filmi gibi gözüksede akıtılan paraların sadece vfx gitmediği ender filmlerden, bunuda göz ardı etmemek lazım. Velhasıl gereken ilgiyi görememiş gişe de
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Evil Clown (furkan saygaç) 2 hf.
    Bence başarısızlığın yarısından çoğu pandemi ile alakalı değil filmin kötü olmasından dolayı. Filmi ilk gün IMAX te izledim. Fakat böyle olduğunu bilseydim evde bile izlemezdim. Büyük hayal kırıklığı ve senaryonun orijinalliğine karşın o kadar kötü işlenmişti ki. Her şey oldu bittiye getirilmiş sanki Nolan ismi kullanılıp piyasa yoklaması yapılmış gibi.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    Hiç üzülmüyorum bu sinema salonu işletmecilerine heleki cinemapink İnegöl'de tek olduğu için 22 TL'den bilet satışı yapıyordu batsınlar.<br /><br />Covid-19 aç gözlülük yapanların canına okudu.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 hf.
    kimsenin bi b*k anlamdığı yarım yamalak ileri geri giden akışlı bir filim, haliyle bu normal !
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    VaporWave (Emre ) 2 hf. SEO19ProjectManager
    Kesinlikle haklısın izlediğim en sıkıcı filmdi diyebilirim.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alemburda34 2 hf.
    ülkemizde zaten millet fiyattan yakınıyordu birde pandemi varken afedersinizde üzerine para verip kendimi kapalı bir salonda eğlence niyetine riske sokamam.
    Yanıtla +25
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    misterrium +194 Last Troll Bender +191 Yanfo +187 Normandia_06 +144 12 Angry Men +143 th9 +137 ClassımDeğilsin +126 Skywalkerx +105 fhrstw +103 lazer__ +100
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 mokoko_TR 2. kez +224 2 th9 2. kez +203 3 joven 3. kez +198
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    8623 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tenet, film ve
    6 etiket daha gişe Sinema ve Dizi Christopher Nolan aksiyon filmleri bilim kurgu filmleri Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası250,8b
    Twitter Profili92,1b
    YouTube Kanalı304b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Bakan Karaismailoğlu: "Yerli elektrikli scooter'ların üretimi için çalışmalara başladık" 2 hf. Bir fidye yazılımı saldırısı COVID-19'a yönelik klinik deneyleri yavaşlattı 2 hf. Elektronik harpte üstünlük sağlayacak PUHU dinleme ve kestirme sistemi teslimatları bu yıl başlıyor 2 hf. Big Navi’nin GPU’su görüntülendi, adlandırma boşuna değil 2 hf. İstanbul Valiliği'nden Formula 1 Türkiye GP'siyle ilgili son dakika açıklaması 2 hf. Apple'a dolandırıcılık girişimi: 100.000 cihaz geri dönüşüme sokulmak yerine satıldı 2 hf. Google üçüncü taraf Android cihazlarına güvenlik desteği sunacak 2 hf. Cyberpunk 2077’nin Night City haritası sızdırıldı 2 hf. Xbox Series X'in 'çılgın' Türkiye fiyatı yabancı basında gündem oldu 2 hf. Xiaomi; RAMDISK ile bir ilke imza atıyor 2 hf. Otomobil satışları Eylül'de rekor kırdı 2 hf. VAVA taşınabilir SSD Samsung’a rakip oluyor 2 hf. Evden çıkmadan İş Bankası müşterisi olmak! 2 hf. Suzuki SX4 S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. iOS 14 batarya sorununa ilginç çözüm: Fabrika ayarları 2 hf. The Witcher dizisinin 3. sezonu da şimdiden onaylandı gibi 2 hf. CoD Modern Warfare güncellemeleri yıldırdı! Oyun, artık 250 GB kapasiteli SSD’lere sığmıyor 2 hf. Nöbet ataklarını erken tespit edebilecek cihaz geliştirildi 2 hf. Monster Hunter filminin tanıtım fragmanı yayınlandı 2 hf. Oda sıcaklığında saklanabilen kulak damlası geliştirildi 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz Sonraki Intel Tiger Lake-H ve Alder Lake-S/P işlemcileri detaylandı 2 hf. AMD RX 5700/5600 XT serisinin üretimini durdurdu 2 hf. Apple yine zirveye oynuyor: İşte A14 Bionic'li yeni iPad Air'in performans testi sonuçları 2 hf. Tesla kuşbakışı park özelliğini ekstra paket olarak sunacak 2 hf. Volvo elektrikli modellerinin arasına XC20 adlı küçük bir SUV ekleyecek 2 hf. Marmara Park Xiaomi mağazasını gezdik "Çekiliş var!" 2 hf. Nokia'dan iki yeni akıllı TV geliyor 2 hf. Samsung Galaxy S serisi S Pen'le buluşuyor 2 hf. OnePlus 8T'nin kamera tasarımı ortaya çıktı 2 hf. iOS 14 için ikon satan tasarımcı, bir haftada 100 bin dolar kazandı 2 hf. Sınırsız güç üreten grafen devresi yapıldı 2 hf. Windows 10'a ekran kaydetme uygulaması geliyor 2 hf. PUBG Mobile,küresel DDoS saldırıları altında 2 hf. Oppo, Realme Narzo 20 modeline benzer bir akıllı telefon tasarlıyor 2 hf. RTÜK'ten Spotify'a lisans uyarısı: Erişim engeli gelebilir 2 hf. Pandemi süreci Rusya’dan dev bir oyun şirketi çıkardı 2 hf. Corsair K100 oyuncu klavyesi kontrol tekerleği ile dikkat çekiyor 2 hf. Snowl adlı parmak boyutunda fare çok yetenekli 2 hf. NASA, Perseverance gezgininin Mars yolculuğunu izleyebileceğiniz bir uygulama yayınladı 2 hf. RTX 2080Ti’a yakın performans sunması beklenen Mobil RTX 3070 GPU görüntülendi Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız