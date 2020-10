Tenet gişede bekleneni veremedi: Sinema sektöründe büyük kriz

Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet gişede COVID-19 salgınını yenemedi. Ağustos ayının sonlarına doğru dünya genelinde vizyona giren film, ilk haftasında beklentilerin üzerinde bir açılış gerçekleştirmiş olmasına rağmen uzun vadede hayal kırıklığı yarattı. Tenet'ın da salgına yenik düşmesinin ardından şimdi sinema sektöründe tehlike çanları çalmaya başlamış durumda.

Deadline'ın yayınladığı verilere göre Tenet altıncı haftası itibarıyla dünya genelinde toplam 307 milyon dolarlık hasılat elde etmiş durumda. Bu hasılatın yaklaşık 45 milyonu Kuzey Amerika'dan , 262 milyonu ise Kuzey Amerika harici bölgelerden gelmiş. Elbette genel anlamıyla bir başarısızlık söz konusu ancak özellikle de Kuzey Amerika'daki hasılat gerçekten de büyük bir hayal kırıklığı olmuş. COVID-19 bildiğiniz gibi ABD'yi diğer ülkelere nazaran çok daha derin etkilemişti.

Tenet ayrıca Türkiye'de de beklentilerin çok altında kaldı. Altıncı haftası itibarıyla film Türkiye'de sadece 170 bin seyirci çekebilmiş. Nolan'ın önceki filmlerine baktığımızda ise Interstellar'ın 750 bin, Inception'ın 1,1 milyon ve son olarak Dunkirk'in ise 347 bin seyirci tarafından izlendiğini görüyoruz. Tenet, Dunkirk'in bile epey bir gerisinde kalacak gibi görünüyor.

Tenet başarısız olunca diğer filmler de ertelenmeye başladı

Tenet'ın gişedeki macerası elbette sadece Warner Bros'u değil Hollywood'un diğer büyük stüdyolarını da yakından ilgilendiriyor. Bu yıl film yayınlamayı planlayan Disney, Paramount, Universal gibi stüdyolar, Tenet hayal kırıklığı yaratınca filmlerin ertelemeye karar verdi. Black Widow ve No Time to Die gibi filmler 2021'e ertelendi, Wonder Woman 1984 ise 25 Aralık'a alındı. Böylece Aralık ayının sonlarına kadar vizyona girmesi planlanan büyük bir film kalmadı.

Bu durum elbette en çok sinema salonlarını derinden etkiliyor. Pandemi nedeniyle salonlar yaklaşık 5-6 ay kapıları kapatmak zorunda kalmıştı, şimdiyse sinemalar açılmış olsa bile seyirciler ilgi göstermiyor. Dolayısıyla sektörde şu anda dünya genelinde büyük bir kriz var.

Deadline'da yer alan habere göre, ABD ve Birleşik Krallık'ın en büyük sinema zincirlerinden olan Cineworld ve Regal sinema salonlarını geçici olarak kapatmayı planlıyor. Cineworld salonlarının tamamını kapatmayı düşündüklerini doğruladı. Regal ise önemli bir kısmını kapatmayı planlıyor. Bu durum elbette sinema çalışanlarının da işsiz kalması anlamına gelecek.

COVID-19 salgını dünya genelinde birçok sektörü derinden vurdu. Sinema da belki de en çok etkilenen sektörlerden birisi. Salgın en azından bu yıl için pek iyiye gidecekmiş gibi görünmüyor. Bakalım sinemalar ne zaman tekrar normale dönebilecek.

