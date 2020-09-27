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    Chrome tarayıcısına "Sonra Oku" özelliği geliyor

    Google, geliştirdiği popüler internet tarayıcısı Chrome'da yeni bir özelliği test etmeye başladı. Sonra Oku adı verilen bu özellikle web içeriklerini kaydederek, daha sonra göz atabileceksiniz.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chrome tarayıcısına
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    Google nihayet Google Chrome'un Canary sürümünde "Sonra Oku" (Read Later) özelliğini yayınladı. Yeni özelliğin test aşamasından sonra tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy W21'in detayları ortaya çıktı"

    Web içeriklerine daha sonra göz atabileceksiniz

    Özellik oldukça basit bir isme sahip olduğundan, Sonra Oku'nun amacının gerçekte ne olduğunu anlamak zor değil. Bu özellik ile web sitelerini, daha sonra ihtiyacınız olan içeriği okumak için kontrol edebileceğiniz ayrı bir listeye kaydedebileceksiniz. Daha basitleştirilmiş bir yer imi yöneticisi olarak değerlendirilebilir ve benzer yetenekler diğer tarayıcılarda da mevcut. Örneğin, Microsoft Edge'de bu özelliğe Koleksiyonlar adı veriliyor ve bu tarayıcının en popüler özelliklerden biri olduğunu söyleyebiliriz.

    Chrome tarayıcısına
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    Sonra Oku özelliği, Google Chrome Canary'de varsayılan olarak etkin değil. Bu yüzden yeni özelliği denemek için adres çubuğuna chrome://flags yazın ve üstteki arama kutucuğuna Read Later ibaresini girerek özelliği aktif duruma getirin. Google Chrome'daki yeni özellik şu anda Canary yapısında, yani hala test aşamasında olduğu için henüz kullanıma hazır değil. Şirketin Sonra Oku özelliğini hangi Chrome versiyonu ile birlikte kullanıma sunacağı konusunda henüz bir bilgi yok. Ancak sürenin çok da uzamayacağını söylemek mümkün.



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