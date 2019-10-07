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    Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi

    Popüler internet tarayıcısı Chrome'un mobil versiyonuna uzun süredir beklenen bir özellik eklendi. Artık telefonunuzda gezdiğiniz web sayfasını bilgisayarınıza kolayca gönderebileceksiniz.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Tarayıcılar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi
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    Şimdiye kadar telefonunuzda gezdiğiniz web sayfalarını, bilgisayarınıza göndermenin en kolay yollarından biri Microsoft Apps uygulamasını yüklemekti. "Bilgisayarda devam et" olarak bilinen bu özellik artık popüler internet tarayıcısı Chrome'da da kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel, yapay zeka ile felçli hastaların tekrar yürüyebilmesini sağlayabilir"

    Web sayfaları kolay bir şekilde paylaşılabiliyor

    Eğer akıllı telefonunuzda Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, o anda gezdiğiniz web sayfasını, sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp, çıkan menüden paylaş seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza göndermeniz mümkün. Bu menüde yer alan "Cihazlarınıza gönderin" ibaresine tıklayarak, çıkan seçeneklerden cihazınızı seçmeniz yeterli olacaktır. Akabinde, bilgisayarınızda bir bildirim belirecek ve bu bildirime tıklayınca ilgili web sayfası Chrome tarayıcısında açılacaktır.

    Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi
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    Eğer pek takip edemediyseniz, Google bu özelliğin tam tersini, yani bilgisayardan, cep telefonuna web sitesi gönderme özelliğini de başlatmıştı. Bu özelliği kullanmak için de, bilgisayarınızdaki Chrome tarayıcısında gezdiğiniz sitenin herhangi bir yerinde sağ tıklayarak "... cihazınıza gönder" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra cep telefonunuza gelen bildirime tıklayarak, ilgili siteyi akıllı telefonunuzdan gezmeye devam edebileceksiniz.



    https://mspoweruser.com/you-no-longer-need-to-install-microsoft-apps-to-send-webpages-from-your-android-smartphone-to-your-pc/ Yorum Yaz
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    edo 4 gün
    Bilgisayara gelen bildirim yaklaşık bir dakika gibi bir sürede geliyor. Bu kadar bekleyene kadar adresi elle yazarım. Neden bu kadar yavaş olduğunu bilmiyorum ama garip geldi.
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    anduril25 4 gün
    Opera' ya hosgeldin Chrome ??
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    TITAN 4 gün
    chrome samsung browser gibi adblock eklentisini eklemedikçe kullanmayacagım
    Ne keriz bir firma bu ya hem appstore'da samsung browser için adloblock eklentisini tutuyorsun hemde kendi browserına adblock koymuyorsun. adamlar dünyayı yönetiyor ama kerizler abi
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    Hayvangibicalıstım 4 gün TITAN
    son cümlende güldüm. Bi akıllı sensin
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