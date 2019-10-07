Chrome'un mobil versiyonuna, web sayfalarını bilgisayarınıza gönderme özelliği geldi

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Şimdiye kadar telefonunuzda gezdiğiniz web sayfalarını, bilgisayarınıza göndermenin en kolay yollarından biri Microsoft Apps uygulamasını yüklemekti. "Bilgisayarda devam et" olarak bilinen bu özellik artık popüler internet tarayıcısı Chrome'da da kullanılabiliyor.

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Web sayfaları kolay bir şekilde paylaşılabiliyor

Eğer akıllı telefonunuzda Chrome tarayıcısını kullanıyorsanız, o anda gezdiğiniz web sayfasını, sağ üst kısımda bulunan üç noktaya tıklayıp, çıkan menüden paylaş seçeneğini kullanarak bilgisayarınıza göndermeniz mümkün. Bu menüde yer alan "Cihazlarınıza gönderin" ibaresine tıklayarak, çıkan seçeneklerden cihazınızı seçmeniz yeterli olacaktır. Akabinde, bilgisayarınızda bir bildirim belirecek ve bu bildirime tıklayınca ilgili web sayfası Chrome tarayıcısında açılacaktır.

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Eğer pek takip edemediyseniz, Google bu özelliğin tam tersini, yani bilgisayardan, cep telefonuna web sitesi gönderme özelliğini de başlatmıştı. Bu özelliği kullanmak için de, bilgisayarınızdaki Chrome tarayıcısında gezdiğiniz sitenin herhangi bir yerinde sağ tıklayarak "... cihazınıza gönder" seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra cep telefonunuza gelen bildirime tıklayarak, ilgili siteyi akıllı telefonunuzdan gezmeye devam edebileceksiniz.

https://mspoweruser.com/you-no-longer-need-to-install-microsoft-apps-to-send-webpages-from-your-android-smartphone-to-your-pc/